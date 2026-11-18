Vor dem Start der diesjährigen Formel-1-Saison waren sich die britischen GP-Experten einig: Der grosse Favorit für den WM-Titel in diesem Jahr ist ihr Landsmann George Russell. Doch sie hatten die Rechnung ohne dessen Teamkollegen Kimi Antonelli gemacht.

Werbung

Werbung

Während der Brite vom Pech verfolgt wurde, zeigte der junge Italiener eine hervorragende Form – und schnappte sich den WM-Titel mit grossem Vorsprung schon beim fünftletzten Kräftemessen in Mexiko. Damit krönte er sich zum jüngsten Weltmeister in der Geschichte der Formel 1.

Russell, der mit sehr geringen Chancen, den WM-Kampf offen zu halten, ins Wochenende gestartet war, liess alle Medientermine sausen und reiste rasch ab. Später entschuldigte er sich in den sozialen Medien für sein Schweigen nach dem Titelgewinn des eigenen Stallgefährten, dem er zum Erfolg gratulierte.

Er schloss sein Statement mit folgenden Worten: «Jetzt kann ich nur versprechen, dass ich für den Rest dieser Saison und in der nächsten alles geben werde, um wieder zu der Leistung zurückzufinden, die ich den grössten Teil meiner Karriere lang gezeigt habe – und ich drücke die Daumen, dass auch ein bisschen Glück zurückkehrt.»

Werbung

Werbung

George Russell will sich nicht aufs Glück verlassen

Aufs Glück alleine will sich der 28-Jährige aber nicht verlassen. Er erklärt: «Ich arbeite nun schon seit sieben Jahren mit Sportpsychologen zusammen, also auch während der erfolgreichsten Zeit meiner bisherigen Karriere. Nun hatte ich erstmals ein wirklich hartes Jahr.»

Thema der Woche Verrückter MotoGP-Held? Jorge Martin als Psychologie-Weltmeister 2026 Viele schüttelten den Kopf, sei es aus Fassungslosigkeit, Bewunderung oder Ablehnung, als ein schwer angeschlagener Jorge Martin in Sepang und Losail ans Gas ging. Martins Botschaft ist angekommen. Weiterlesen TV-Programm Live Las Vegas: Rennen Re-Live FIA Formula One World Championship 22.11.2026 - 07:30

«Und was meine Herangehensweise angeht: In meinem Augen sind wir nicht wie Boxer, die im Ring einem direkten Gegner gegenüberstehen. Wir kämpfen gegen uns selbst, fast schon wie die Profi-Golfer. Wenn wir auf einer Qualifying-Runde sind, dann kämpfen wir alleine. Und man bereitet sich auch selbst darauf vor – dies macht den Unterschied zwischen einer guten und einer schlechter Performance», sinniert Russell daraufhin.

«Ich schaue mir nicht einen Gegner an und frage mich: 'Wie kann ich diesen Fahrer schlagen?' Ich schaue mich selbst im Spiegel an und denke mir: 'Was muss ich tun, um keine schlechten Leistungen zu erbringen? Welche Gefühle hegte ich mir selbst und dem Auto gegenüber, als ich besser war? Und wie kann ich es schaffen, dass dies öfter geschieht?'»