George Russell ist wieder zurück an der Spitze der Formel 1! Der Mercedes-Pilot startet von der Pole-Position in den Großen Preis von Katar. Es ist die 13. Pole seiner Karriere und seine sechste in der aktuellen Saison – und seine erste seit Baku Ende September, also seit gut zwei Monaten.

Werbung

Werbung

In allen drei Trainings hatte Russells Teamkollege Kimi Antonelli die Nase vorn, Mercedes war in allen drei Sessions Doppelspitze. Und als es dann um die Pole-Position ging, war Russell plötzlich vorne.

Russell: Mercedes in Katar von der ersten Runde an schnell

Der Brite überglücklich im Parc Fermé: «Es ist immer unglaublich, auf dieser Strecke zu fahren, weil der Kurs so schnell ist. Das Auto ist absolut brillant die ganze Woche über. Von der ersten Trainingsrunde an waren wir sehr schnell. Ich war immer nur hinter Kimi, aber vom Q1 an hatte ich ein sehr gutes Gefühl im Auto. Es ist großartig, wieder auf Pole zu stehen.» Schon im Q2 zeigte sich, dass Russell vielleicht im Qualifying die Nase vorn haben könnte. Im zweiten Abschnitt war Russell Schnellster, Isack Hadjar (Red Bull Racing) Zweiter, Antonelli «nur» Dritter.

Warum ist der Mercedes in Katar so stark? Russell vermutet, dass eine Stärke erst jetzt richtig zur Geltung kommt: «Es ist die erste richtige Highspeed-Strecke seit dem Upgrade in Malaysia, auf der wir die Downforce in diesen Kurven wirklich zeigen können. Wir haben seitdem weiter am Set-up gearbeitet und das Auto weiter verbessert. Und dazu kommt, dass wir hier tendenziell immer gut sind. Es ist ein Kurs, den ich wirklich sehr genieße, für mich einer der besten im Kalender.»

Werbung

Werbung

Für Russell ist die Pole-Position ein wichtiger Ausgangspunkt für seine Jagd auf WM-Punkte in der Schlussphase der Saison, nämlich eine Chance, vielleicht doch noch die Vize-WM angreifen zu können. Russell ist derzeit nur Vierter in der Fahrer-WM und hat stattliche 40 Punkte Rückstand auf Max Verstappen, der aktuell Zweiter ist. Maximal 50 Punkte sind in den letzten beiden GPs noch für einen Fahrer maximal drin. Ein Russell-Comeback im Fight um die Vize-WM bräuchte also außergewöhnliche Bedingungen. Startplatz 1 für ihn selbst und nur Startplatz 6 für Verstappen ermöglichen Russell aber möglicherweise noch einen Überraschungsangriff.