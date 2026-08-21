Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

George Russell zieht Lando Norris auf: «Wenn es ein paar Zehntel bringt...»

George Russell hat in der Sommerpause um die Hand seiner Freundin Carmen Montero Mund angehalten – mit Erfolg. Der Mercedes-Star sprach darüber – und zog dabei auch Weltmeister Lando Norris auf.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

George Russell ist schon lange mit Carmen Montero Mundt zusammen
George Russell ist schon lange mit Carmen Montero Mundt zusammen
Foto: Bearne / XPB Images
George Russell ist schon lange mit Carmen Montero Mundt zusammen
© Bearne / XPB Images

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Für George Russell läuft es neben der Strecke besser als auf der Bahn: Der Mercedes-Routinier hat sich in der Sommerpause verlobt – wie die entsprechenden Bilder in den sozialen Medien beweisen. Und seine Langzeit-Freundin Carmen Montero Mundt hat ja gesagt.

Werbung

Werbung

In Zandvoort wurde Russell darauf angesprochen. Und er verriet: «Es war sehr speziell, um ihre Hand anzuhalten. Und es war ein guter Zeitpunkt, um es zu tun. Ich habe mir viele Gedanken gemacht und es war ein interessanter Prozess, den Ring zu entwerfen und alles zu planen. Ich dachte, dass ich die richtigen Worte finden würde, doch als ich auf die Knie ging, war ich plötzlich nervös. Doch es war grossartig.»

Dann scherzte der 28-Jährige mit Blick auf Formel-1-Weltmeister Lando Norris, der mit ihm in der FIA-Pressekonferenz den Medien Rede und Antwort stand: «Ich hoffe, dass es ein paar Zehntel bringt – selbst Lando wird sich verloben, wenn es ein paar Zehntel bringt...»

Im Artikel erwähnt

In ernsterem Ton betonte Russell dann, welch wichtige Rolle das persönliche Umfeld spielt: «Das Privatleben ist wirklich wichtig. Denn wir alle haben ein so hektisches Leben, und die Leute, die mit uns leben, nehmen eine Schlüsselrolle bei der Verarbeitung aller Emotionen ein, die dieses Leben mit sich bringt. Ich bin schon wirklich lange mit Carmen zusammen, und es wird sich wohl nicht viel ändern, denn sie ist schon sehr lange ein sehr wichtiger Mensch in meinem Leben. Es ging eher darum, den nächsten Schritt zu gehen.»

Werbung

Werbung

Auf einen möglichen Kinderwunsch angesprochen, winkte der siebenfache GP-Sieger ab: «Das wird in nächster Zeit kein Thema sein, denke ich. Zumindest wüsste ich von nichts, doch in Zukunft wird es dann sicherlich ein Thema werden.»

TV-Programm

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

36

1:12,949

02

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

30

+0,121

03

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

37

+0,125

04

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

34

+0,190

05

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

39

+0,289

06

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

35

+0,659

07

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

27

34

+0,835

08

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

28

+0,962

09

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

5

29

+1,043

10

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

37

+1,336

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Italian Grand Prix

    Autodromo Nazionale Monza, Italien
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  • Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Italian Grand Prix

    Autodromo Nazionale Monza, Italien
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  5. Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien