Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Gerüchte um Oscar Piastri und Max Verstappen: Mark Webber spricht Klartext

Zuletzt nahmen die Gerüchte über einen Team-Wechsel von Max Verstappen zu McLaren an Fahrt auf, demnach soll Oscar Piastri das Team verlassen. Nun hat Piastris Manager Mark Webber darauf reagiert.

Formel 1

Mark Webber im Gespräch mit McLaren-CEO Zak Brown
Mark Webber im Gespräch mit McLaren-CEO Zak Brown
Foto: Batchelor / XPB Images
Mark Webber im Gespräch mit McLaren-CEO Zak Brown
© Batchelor / XPB Images

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Live

Spa: FP1

FIA Formula One World Championship

17.07.2026 - 13:15

Werbung

Red Bull Racing-Star Max Verstappen begeistert die Massen. Das zeigte sich etwa bei seinem Gastauftritt beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring. Die Betreiber konnten sich sowohl an der Strecke als auch beim weltweiten Publikum im Live-Stream über Rekord-Zahlen freuen, als der Niederländer das Rennen bestritt. Entsprechend viel wird über den vierfachen Champion geschrieben und spekuliert.

Werbung

Werbung

Da geht es auch immer wieder um einen möglichen Team-Wechsel des Ausnahmekönners: Verstappen wurde mit mehreren Rennställen im Formel-1-Feld in Verbindung gebracht. Hartnäckig hielten sich etwa die Gerüchte um einen möglichen Wechsel zu Mercedes, doch Teamchef Toto Wolff machte diesen ein Ende, indem er klarstellte, dass er nicht beabsichtige, etwas an seiner aktuellen Aufstellung zu ändern und weiterhin auf die Dienste von Kimi Antonelli und George Russell zu setzen.

Danach kam das Gerücht auf, Verstappen werde zu McLaren wechseln, und auch McLaren-CEO Zak Brown betonte auf die vielen Nachfragen, dass er mit seinen beiden Schützlingen Lando Norris und Oscar Piastri zufrieden sei. Der Amerikaner erklärte: «Ich bin sehr glücklich mit meinen beiden Fahrern Lando und Oscar. Und natürlich werden alle aufgeregt, wenn ein Name wie Max Verstappen fällt, denn er ist ein vierfacher Weltmeister. Aber ich bin zufrieden mit unserer Fahrer-Paarung.»

Im Artikel erwähnt

Nun hat auch Piastris Manager Mark Webber auf die Gerüchte reagiert. Der frühere Formel-1-Pilot und neunfache GP-Sieger aus Australien erklärte dem Kollegen von «Racer.com»: «Oscar ist für die nächste Zukunft vertraglich an McLaren gebunden. Das Gerede, er wolle das Team verlassen, ist Unsinn. Es wurden viele Gerüchte über ihn und andere Teams in Umlauf gebracht. McLaren hat wiederholt betont, dass sie ihn langfristig behalten wollen, und Oscar konzentriert sich darauf.»

Werbung

Werbung

TV-Programm

Live

Spa: FP1

FIA Formula One World Championship

17.07.2026 - 13:15

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. Sprint

  7. Startaufstellung

  8. 3. Qualifying

  9. 2. Qualifying

  10. 1. Qualifying

  11. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

52

1:27:11,335

1:32,871

29

02

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

52

+0,427

1:32,489

23

03

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

52

+0,772

1:32,309

22

04

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

52

+1,149

1:32,625

18

05

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

52

+1,598

1:32,268

10

06

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

52

+2,023

1:33,648

9

07

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

52

+2,214

1:33,632

6

08

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

5

52

+2,413

1:33,650

4

09

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

52

+3,229

1:34,281

2

10

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

52

+3,445

1:34,179

1

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event

  • Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event

  5. Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM