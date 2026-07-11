Gerüchte um Oscar Piastri und Max Verstappen: Mark Webber spricht Klartext

Red Bull Racing-Star Max Verstappen begeistert die Massen. Das zeigte sich etwa bei seinem Gastauftritt beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring. Die Betreiber konnten sich sowohl an der Strecke als auch beim weltweiten Publikum im Live-Stream über Rekord-Zahlen freuen, als der Niederländer das Rennen bestritt. Entsprechend viel wird über den vierfachen Champion geschrieben und spekuliert.

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Da geht es auch immer wieder um einen möglichen Team-Wechsel des Ausnahmekönners: Verstappen wurde mit mehreren Rennställen im Formel-1-Feld in Verbindung gebracht. Hartnäckig hielten sich etwa die Gerüchte um einen möglichen Wechsel zu Mercedes, doch Teamchef Toto Wolff machte diesen ein Ende, indem er klarstellte, dass er nicht beabsichtige, etwas an seiner aktuellen Aufstellung zu ändern und weiterhin auf die Dienste von Kimi Antonelli und George Russell zu setzen.

Danach kam das Gerücht auf, Verstappen werde zu McLaren wechseln, und auch McLaren-CEO Zak Brown betonte auf die vielen Nachfragen, dass er mit seinen beiden Schützlingen Lando Norris und Oscar Piastri zufrieden sei. Der Amerikaner erklärte: «Ich bin sehr glücklich mit meinen beiden Fahrern Lando und Oscar. Und natürlich werden alle aufgeregt, wenn ein Name wie Max Verstappen fällt, denn er ist ein vierfacher Weltmeister. Aber ich bin zufrieden mit unserer Fahrer-Paarung.»

Nun hat auch Piastris Manager Mark Webber auf die Gerüchte reagiert. Der frühere Formel-1-Pilot und neunfache GP-Sieger aus Australien erklärte dem Kollegen von «Racer.com»: «Oscar ist für die nächste Zukunft vertraglich an McLaren gebunden. Das Gerede, er wolle das Team verlassen, ist Unsinn. Es wurden viele Gerüchte über ihn und andere Teams in Umlauf gebracht. McLaren hat wiederholt betont, dass sie ihn langfristig behalten wollen, und Oscar konzentriert sich darauf.»

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