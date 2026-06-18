Gewinnspiel: Tickets für Österreich-GP der Formel 1 auf dem Red Bull Ring

Die Formel 1 kehrt in die Steiermark zurück. In einzigartiger Atmosphäre findet Ende Juni der Traditions-WM-Lauf von Österreich statt. Erleben Sie den Holiday Grand Prix – wo Topspeed auf atemberaubende Landschaft trifft. Seien Sie hautnah dabei, wenn die besten Formel-1-Fahrer der Welt um den Sieg kämpfen und die legendäre Rennstrecke in einen Hexenkessel der Emotionen verwandeln.

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Die 4,326 Kilometer lange Rennstrecke ist seit Jahren die Bühne für unvergessliche Motorsport-Momente. Schnallen Sie sich an für das ultimative Formel 1-Erlebnis am Red Bull Ring!

Neben der Formel 1 können die Fans die besten Nachwuchsfahrer der Einsitzer-Branche bestaunen, in den spannenden Läufen der Formel 3 und der Formel 2, und auch der Porsche-Supercup sorgt wie immer für beste Unterhaltung.

Auf die Fans wartet ein umfangreiches Programm auf und neben der Rennstrecke mit Konzerten, Stunt-Shows, Air Displays und Showruns. Los geht’s bereits am Donnerstag vor dem Rennwochenende mit dem Pit Lane Walk. Wer am Donnerstag beim Pit Lane Walk nicht zum Zug gekommen, für den gibt’s zahlreiche weitere Gelegenheiten, Selfies oder Autogramme mit F1-Piloten zu ergattern. Heisse Tipps dafür sind zum Beispiel das «Meet the Drivers» und der «Styrian Green Carpet».

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Sie möchten beim Formel-1-GP von Österreich 2026 auf dem Red Bull Ring vom 26.–28. Juni dabei sein? Dann nutzen Sie Ihre Gewinnchance auf 5 x 2 Wochenend-Tickets bei der Start/Ziel-Geraden.

Thema der Woche Lewis Hamilton nach erstem GP-Sieg mit Ferrari: Totgesagte leben länger Der Engländer Lewis Hamilton hat im stolzen Alter von 41 Jahren seinen ersten GP-Sieg mit Ferrari errungen. Er träumt weiter von seinem grossen Ziel – zum achten Mal Weltmeister werden. In Rot. Weiterlesen TV-Programm Live Spielberg: FP1 | Großer Preis von Österreich FIA Formula One World Championship 26.06.2026 - 12:45

Machen Sie mit beim SPEEDWEEK.com-Gewinnspiel, Teilnahmeschluss ist der 21. Juni 2026.

Sie müssen nur eine Frage richtig beantworten, wer gewinnt, entscheidet das Los. Die Gewinner werden per E-Mail oder Telefon verständigt. Wir wünschen allen viel Glück!

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Alle Infos zum Grossen Preis von Österreich sowie Tickets gibt es unter www.redbullring.com und in der Red Bull Ring App.