Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Gewitterwarnung für Rennsonntag in Miami: FIA und Formel-1-Stars reagieren

In Miami melden sich die GP-Stars wieder auf der Strecke zurück. Doch die Wettergötter könnten die Pläne für den 4. GP des Jahres durchkreuzen. Das sagen die FIA und die Fahrer zur Gewitter-Prognose.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Bereits im vergangenen Jahr regnete es am Rennsonntag in Miami
Bereits im vergangenen Jahr regnete es am Rennsonntag in Miami
Foto: Moy / XPB Images
Bereits im vergangenen Jahr regnete es am Rennsonntag in Miami
© Moy / XPB Images

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Einen ganzen Monat mussten sich die Formel-1-Fans gedulden, nachdem die Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien wegen des Krieges im Nahen Osten vorläufig abgesagt werden mussten. Die lange Pause nutzten die Teams nicht nur, um nachzulegen und ihre GP-Renner zu verbessern. Die Formel-1-Verantwortlichen gingen auch noch einmal über die Regelbücher und besserten nach, um die Rennen sicherer zu machen und dem Wunsch der Fahrer, im Qualifying mehr am Limit fahren zu können, gerecht zu werden.

Werbung

Werbung

Entsprechend gespannt blicken alle auf das anstehende Rennwochenende in Miami. Doch der erste von drei Grands Prix auf US-Boden in diesem Jahr steht unter keinem guten Stern. Denn für den Rennsonntag sagen die Wetterexperten Gewitter voraus. Die Wahrscheinlichkeit, dass es am Sonntagnachmittag zu einem Unwetter kommt, wird mit satten 85 Prozent beziffert.

Schwierige Aufgabe für die Formel-1-Stars

Das könnte im schlimmsten Fall zur Absage des Rennens führen, denn die Formel-1-Verantwortlichen müssen die rote Flagge schwenken, sollten die Gewitterzellen zu nahe an der Strecke sein. Viel Zeit bleibt nicht, der Rennstart ist für 16 Uhr Ortszeit angesetzt, die Sonne geht etwa um 20 Uhr unter. Doch auch wenn der Grand Prix wie geplant über die Bühne geht, könnte es schwierig werden für die Fahrer, wie WM-Leader Kimi Antonelli betont hat.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

«Ich habe das Auto bei unserem Shakedown in Silverstone auf nasser Bahn bewegt, und es war sehr knifflig. Wir haben zwar die Regeln für die Heizdecken und das Energie-Management für Regenrennen angepasst, und das sollte sicherlich helfen, aber es bleibt dennoch ein schwieriges Unterfangen», ist sich der Mercedes-Star sicher.

Werbung

Werbung

«Und sollten die angekündigten Gewitterzellen kommen, kann es gut sein, dass wir uns gedulden müssen. Mal schauen, wie es läuft. Es wird sicherlich interessant werden, weil es so viele Fragezeichen gibt, was das Fahren bei Regen angeht. Wir tappen etwa beim Grip-Level der Intermediates noch ziemlich im Dunkeln», warnte der Teenager aus Bologna.

Notfallplan steht

Auch McLaren-Star Oscar Piastri ist sich sicher: «Das wird interessant werden, denn nicht viele von uns sind bisher dazu gekommen, in den neuen Autos im Nassen zu fahren, vielleicht ein paar Leute beim Shakedown-Test in Barcelona. Ich glaube, dass es schwierig werden wird mit diesen Fahrzeugen und ihren Eigenschaften. Und wenn es in Miami regnet, dann so richtig, wir müssen also schauen, wie das Wetter sein wird.»

Seitens des Autosport-Weltverbands FIA bleibt man gelassen. Ein Sprecher erklärte: «Wir beobachten die Wettervorhersage für dieses Wochenende sehr genau. Da wir letztes Jahr in Miami mit einer ähnlichen Situation konfrontiert waren, als Gewitter drohten, haben wir bereits einen Notfallplan zur Hand und werden diesen bei Bedarf aktivieren, um Beeinträchtigungen des Rennprogramms so gering wie möglich zu halten.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

72

2

George Russell

George Russell

Mercedes

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

3

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Ferrari

Scuderia Ferrari HP

49

4

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Ferrari

Scuderia Ferrari HP

41

5

Lando Norris

Lando Norris

McLaren

McLaren Formula 1 Team

25

6

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren

McLaren Formula 1 Team

21

7

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

MoneyGram Haas F1 Team

17

8

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine F1 Team

BWT Alpine Formula One Team

15

9

Max Verstappen

Max Verstappen

Red Bull Racing

Oracle Red Bull Racing

12

10

Liam Lawson

Liam Lawson

Der Visa Cash App RB 01

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

10

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  • Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  4. Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  5. Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien