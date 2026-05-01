Gewitterwarnung für Rennsonntag in Miami: FIA und Formel-1-Stars reagieren

Einen ganzen Monat mussten sich die Formel-1-Fans gedulden, nachdem die Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien wegen des Krieges im Nahen Osten vorläufig abgesagt werden mussten. Die lange Pause nutzten die Teams nicht nur, um nachzulegen und ihre GP-Renner zu verbessern. Die Formel-1-Verantwortlichen gingen auch noch einmal über die Regelbücher und besserten nach, um die Rennen sicherer zu machen und dem Wunsch der Fahrer, im Qualifying mehr am Limit fahren zu können, gerecht zu werden.

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Entsprechend gespannt blicken alle auf das anstehende Rennwochenende in Miami. Doch der erste von drei Grands Prix auf US-Boden in diesem Jahr steht unter keinem guten Stern. Denn für den Rennsonntag sagen die Wetterexperten Gewitter voraus. Die Wahrscheinlichkeit, dass es am Sonntagnachmittag zu einem Unwetter kommt, wird mit satten 85 Prozent beziffert.

Schwierige Aufgabe für die Formel-1-Stars

Das könnte im schlimmsten Fall zur Absage des Rennens führen, denn die Formel-1-Verantwortlichen müssen die rote Flagge schwenken, sollten die Gewitterzellen zu nahe an der Strecke sein. Viel Zeit bleibt nicht, der Rennstart ist für 16 Uhr Ortszeit angesetzt, die Sonne geht etwa um 20 Uhr unter. Doch auch wenn der Grand Prix wie geplant über die Bühne geht, könnte es schwierig werden für die Fahrer, wie WM-Leader Kimi Antonelli betont hat.

«Ich habe das Auto bei unserem Shakedown in Silverstone auf nasser Bahn bewegt, und es war sehr knifflig. Wir haben zwar die Regeln für die Heizdecken und das Energie-Management für Regenrennen angepasst, und das sollte sicherlich helfen, aber es bleibt dennoch ein schwieriges Unterfangen», ist sich der Mercedes-Star sicher.

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«Und sollten die angekündigten Gewitterzellen kommen, kann es gut sein, dass wir uns gedulden müssen. Mal schauen, wie es läuft. Es wird sicherlich interessant werden, weil es so viele Fragezeichen gibt, was das Fahren bei Regen angeht. Wir tappen etwa beim Grip-Level der Intermediates noch ziemlich im Dunkeln», warnte der Teenager aus Bologna.

Thema der Woche Italiens MotoGP-Großmächte gegen den Rest der Welt Ducati gelang der erste Sieg der Saison, doch alle Aprilia-Racer landeten in Jerez in den Top-6. Der Test endete mit drei Bikes aus Noale in Front. Eine Bestandsaufnahme nach dem MotoGP-Europaauftakt. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Notfallplan steht

Auch McLaren-Star Oscar Piastri ist sich sicher: «Das wird interessant werden, denn nicht viele von uns sind bisher dazu gekommen, in den neuen Autos im Nassen zu fahren, vielleicht ein paar Leute beim Shakedown-Test in Barcelona. Ich glaube, dass es schwierig werden wird mit diesen Fahrzeugen und ihren Eigenschaften. Und wenn es in Miami regnet, dann so richtig, wir müssen also schauen, wie das Wetter sein wird.»