Giancarlo Minardi: «Da reichte sogar Max Verstappen nicht»

Vor 20 Jahren fuhr der beliebte Rennstall von Giancarlo Minardi in China den letzten Grand Prix, es war der 340. der Firmenhistorie. Dann wurde aus dem in Faenza ansässigen Rennstall Toro Rosso (inzwischen die Racing Bulls). Minardi, heute 78 Jahre alt, trat mit seiner Scuderia von 1985 bis 2005 in der Königsklasse an und hat bis heute die Hand am Puls des Formel-1-Geschehens behalten.

In seiner Nachbetrachtung der Saison auf der Internetseite des früheren Rennstalls ordnet der Italiener das Geschehen ein und meint: «Das WM-Finale von Abu Dhabi war für mich der passende Epilog einer intensiven und interessanten Saison – mit dem Sieg von Max Verstappen und dem Titel für Lando Norris.»

«Norris hat Höhen und Tiefen durchlaufen, so wie das allen Piloten im Feld passiert, aber er hat einen Rückstand auf seinen Stallgefährten Oscar Piastri wettgemacht und sich mit Talent, Hartnäckigkeit und Reife durchgesetzt. Die beiden Titel gingen an den besten Rennstall des Jahres, und ich finde die Leistungen von Lando Norris machen ihn zu einem wahren Champion.»

«Norris fuhr mit entschlossenen Manövern zu jenem dritten Platz in Abu Dhabi, der zum Titel reichte. Ich teile dabei die Ansicht der Rennkommissare, Yuki Tsunoda für seinen Blockade-Versuch gegen Norris zu bestrafen, du kannst nicht drei Mal die Spur wechseln, wenn du dich gegen einen Rivalen verteidigst.»

«Und ich teile die Ansicht der Rennpolizei, dass Norris beim Überholen zwar neben der Bahn war, doch das passierte nur wegen der Aktion von Tsunoda, und man konnte auch nicht sagen, dass Lando dadurch einen entscheidenden Vorteil erhalten hätte – er war klar der schnellere Mann und hätte Yuki ohnehin überholt.»

«Selbst ein starkes Wochenende von Red Bull Racing und ein wie meistens überragender Max Verstappen reichten gegen McLaren nicht. Letztlich ging der Titel für den Niederländer verloren aufgrund von Turbulenzen innerhalb des Rennstalls und einer Phase, in welcher sein Auto einfach nicht konkurrenzfähig genug war. Mit der Ankunft von Laurent Mekies als Teamchef fand das Team wieder das Gleichgewicht und konnte das Fahrzeug endlich wieder zum Siegerauto machen.»

«Ich fand, dass Charles Leclerc bei Ferrari eine exzellente Saison gezeigt hat. Für mich bleibt schwer nachvollziehbar, wieso das eine Auto um so viel schneller ist als der andere Wagen mit Lewis Hamilton, vor allem in der Quali. Auch wenn mir klar ist, dass die Unterschiede in den Abschlusstrainings oft eine Sache von Hundertstelsekunden waren und es nur auf Details ankam. In den Rennen hat sich Leclerc oft nach vorne gekämpft, Hamilton seltener.»

«Was die Erwartungen angeht, so hat Mercedes beim Finale ein wenig geschwächelt. Die Leistung von Antonelli in der Abu Dhabi-Quali gemessen an Russell ist für mich unerklärlich.»

«Für Kimi ging es 2025 auf und ab, aber er hat die Saison als bester Rookie abgeschlossen, mit Platz 7. Ich finde, er hat unterm Strich eine sehr gute erste Saison gezeigt und blickt in der Formel 1 einer grossen Zukunft entgegen.»