Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Giancarlo Minardi: «Da reichte sogar Max Verstappen nicht»

Rennstallgründer Giancarlo Minardi (78) zieht Bilanz: «Selbst ein starkes Wochenende von Red Bull Racing und ein wie meistens überragender Max Verstappen reichten gegen McLaren nicht.»

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Max Verstappen nach seinem Sieg beim WM-Finale von Abu Dhabi
Max Verstappen nach seinem Sieg beim WM-Finale von Abu Dhabi
Foto: AndyHoneLAT/Getty Images
Max Verstappen nach seinem Sieg beim WM-Finale von Abu Dhabi
© AndyHoneLAT/Getty Images

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Vor 20 Jahren fuhr der beliebte Rennstall von Giancarlo Minardi in China den letzten Grand Prix, es war der 340. der Firmenhistorie. Dann wurde aus dem in Faenza ansässigen Rennstall Toro Rosso (inzwischen die Racing Bulls). Minardi, heute 78 Jahre alt, trat mit seiner Scuderia von 1985 bis 2005 in der Königsklasse an und hat bis heute die Hand am Puls des Formel-1-Geschehens behalten.

Werbung

Werbung

In seiner Nachbetrachtung der Saison auf der Internetseite des früheren Rennstalls ordnet der Italiener das Geschehen ein und meint: «Das WM-Finale von Abu Dhabi war für mich der passende Epilog einer intensiven und interessanten Saison – mit dem Sieg von Max Verstappen und dem Titel für Lando Norris.»

«Norris hat Höhen und Tiefen durchlaufen, so wie das allen Piloten im Feld passiert, aber er hat einen Rückstand auf seinen Stallgefährten Oscar Piastri wettgemacht und sich mit Talent, Hartnäckigkeit und Reife durchgesetzt. Die beiden Titel gingen an den besten Rennstall des Jahres, und ich finde die Leistungen von Lando Norris machen ihn zu einem wahren Champion.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

«Norris fuhr mit entschlossenen Manövern zu jenem dritten Platz in Abu Dhabi, der zum Titel reichte. Ich teile dabei die Ansicht der Rennkommissare, Yuki Tsunoda für seinen Blockade-Versuch gegen Norris zu bestrafen, du kannst nicht drei Mal die Spur wechseln, wenn du dich gegen einen Rivalen verteidigst.»

Werbung

Werbung

«Und ich teile die Ansicht der Rennpolizei, dass Norris beim Überholen zwar neben der Bahn war, doch das passierte nur wegen der Aktion von Tsunoda, und man konnte auch nicht sagen, dass Lando dadurch einen entscheidenden Vorteil erhalten hätte – er war klar der schnellere Mann und hätte Yuki ohnehin überholt.»

«Selbst ein starkes Wochenende von Red Bull Racing und ein wie meistens überragender Max Verstappen reichten gegen McLaren nicht. Letztlich ging der Titel für den Niederländer verloren aufgrund von Turbulenzen innerhalb des Rennstalls und einer Phase, in welcher sein Auto einfach nicht konkurrenzfähig genug war. Mit der Ankunft von Laurent Mekies als Teamchef fand das Team wieder das Gleichgewicht und konnte das Fahrzeug endlich wieder zum Siegerauto machen.»

«Ich fand, dass Charles Leclerc bei Ferrari eine exzellente Saison gezeigt hat. Für mich bleibt schwer nachvollziehbar, wieso das eine Auto um so viel schneller ist als der andere Wagen mit Lewis Hamilton, vor allem in der Quali. Auch wenn mir klar ist, dass die Unterschiede in den Abschlusstrainings oft eine Sache von Hundertstelsekunden waren und es nur auf Details ankam. In den Rennen hat sich Leclerc oft nach vorne gekämpft, Hamilton seltener.»

«Was die Erwartungen angeht, so hat Mercedes beim Finale ein wenig geschwächelt. Die Leistung von Antonelli in der Abu Dhabi-Quali gemessen an Russell ist für mich unerklärlich.»

Werbung

Werbung

«Für Kimi ging es 2025 auf und ab, aber er hat die Saison als bester Rookie abgeschlossen, mit Platz 7. Ich finde, er hat unterm Strich eine sehr gute erste Saison gezeigt und blickt in der Formel 1 einer grossen Zukunft entgegen.»

«Ich möchte Sauber herzlich grüssen, die sich in Abu Dhabi verabschiedet haben, das Team tritt ab 2026 ja als Audi auf. Sie haben 2025 eine schöne Leistungssteigerung gezeigt, gekrönt vom fabelhaften dritten Platz von Nico Hülkenberg in Silverstone.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. WM-Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. 3. Qualifying

  2. Rennen

  3. Startaufstellung

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Freies Training

  7. 2. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

1

6

1:22,207

02

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

4

6

+0,201

03

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

6

+0,230

04

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

6

+0,438

05

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

6

+0,523

06

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

14

6

+0,695

07

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Stake F1 Team Kick Sauber

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Stake F1 Team Kick Sauber

5

6

+0,697

08

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

31

6

+0,706

09

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

6

6

+0,865

1001

Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda

Oracle Red Bull Racing

Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda

Oracle Red Bull Racing

22

5

0,000

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  • Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

  • Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  3. Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  4. Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

  5. Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien