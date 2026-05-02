Gianpiero «GP» Lambiase: Darauf fokussiert sich das Red Bull Racing Team

Das Red Bull Racing Team hat die Pause nach dem Japan-GP genutzt, um nachzulegen – mit Erfolg, wie die Performance von Max Verstappen zeigt. Der vierfache Weltmeister schaffte es im Sprint-Qualifying auf den fünften Platz und reihte sich damit vor Mercedes-Pilot George Russell und Ferrari-Star Lewis Hamilton ein. Entsprechend positiv fällt das Fazit des leitenden Renningenieurs Gianpiero «GP» Lambiase aus.

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«Alles in allem war das ein guter Tag für uns als Team. Die rennfreie Zeit nach dem Rennen in Japan hat allen Teams die Möglichkeit gegeben, die Daten aus den ersten Tests und Rennen zu analysieren und wir konnten einige Schwächen erkennen und herausfinden, welche Probleme die Fahrzeugbalance beeinträchtigt haben», erklärt der Renningenieur des Niederländers.

«Wir haben nicht nur mehr Leistung gefunden, sondern auch einige grundlegende Probleme mit dem Auto, die wir hatten, in den Griff bekommen. Und Max fühlt sich nun sehr wohl im Cockpit, was sich auch in der Leistung auf der Strecke gezeigt hat», freut sich der 45-Jährige, der das Red Bull Racing Team nach dem nächsten Jahr in Richtung McLaren verlassen wird.

Weniger gut lief es für Verstappens Teamkollegen Isack Hadjar. Der Franzose kämpfte mit der Traktion und kam nicht über den neunten Platz hinaus. Nur Pierre Gasly war im Q3 noch langsamer als der 21-Jährige unterwegs. Das beschäftigt die Red Bull Racing-Ingenieure nun, wie GP betont: «Isack hatte den ganzen Tag zu kämpfen und wir versuchen zu verstehen, warum das so war. Das wird einer der Schwerpunkte sein, auf den wir uns nun konzentrieren, damit sich das im GP-Qualifying und den Rennen nicht wiederholt. Insgesamt war es aber ein guter Start, auf den wir aufbauen wollen.»

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