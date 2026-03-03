Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

GP-Absage Bahrain und Saudi-Arabien wegen Kriegs im Nahen Osten – was dann?

Vor dem Hintergrund des Konflikts im Nahen Osten lassen sich die Grossen Preise von Bahrain und Saudi-Arabien nicht durchführen, beim heutigen Stand der Dinge. Wie würde die Formel 1 dann vorgehen?

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Beim Stand der Dinge im Nahen Osten ist ein Bahrain-GP nicht möglich
Beim Stand der Dinge im Nahen Osten ist ein Bahrain-GP nicht möglich
Foto: XPB
Beim Stand der Dinge im Nahen Osten ist ein Bahrain-GP nicht möglich
© XPB

Empfehlungen

Werbung

Werbung

Der Konflikt im Nahen Osten bestimmt weltweit die Schlagzeilen, keiner weiss, wie das weitergeht. Aus Sicht der Formel 1 wird das Problem mit jedem Tag grösser: Grand Prix von Bahrain am 12. April, Grosser Preis von Saudi-Arabien am 19. April? Nicht bei der gegenwärtigen Lage.

Werbung

Werbung

Formula One Management und der Autosport-Weltverband FIA haben drei Lösungswege, wenn die Durchführung dieser zwei Läufe unmöglich ist: absagen, verschieben, ersetzen.

FIA hat drei Lösungswege

Die Absage würde bedeuten: Die Formel-1-WM besteht nur aus 22 Rennen. Allerdings entstünde vom Rennen in Japan (29. März) bis zum Grand Prix von Miami (3. Mai) eine Lücke von fünf Wochen.

Empfehlungen

Verschieben? Ja, schön, aber wohin? Die Formel-1-WM ist derart durchgetaktet, dass ein Termin im späteren Verlauf des Jahres kaum möglich sind. Zudem: Aufgrund der Hitze sind Formel-1-Rennen in Arabien im Sommer nicht möglich.

Werbung

Werbung

Ersetzen: die wahrscheinlichste Lösung. Doch es gibt nur eine Handvoll Strecken, die auf die Schnelle einspringen könnten. Imola drängt sich auf, die Piste hat für 2026 keinen WM-Lauf mehr erhalten.

Ersatztermin Imola: Ja, aber …

Logistisch stellt sich das Problem, dass für 19. April in Imola eigentlich ein Sechsstunden-Rennen der Langstrecken-WM angesetzt ist. Bleibt das stehen, müsste die Formel 1 nach einem Imola-GP am 12. April die Anlage ziemlich rasant verlassen, und die Langstrecken-Kollegen hätten kaum Zeit, sich vor ihrem Rennen einzurichten.

Auch Portimao wäre eine Ausweichmöglichkeit. Ein Vertrag mit der Formel 1 für 2027 und 2028 ist bereits unterzeichnet. Als die Welt vom Corona-Virus gebeutelt wurde, waren Imola und Portimao zwei jener Austragungsorte, die für die weggebrochenen WM-Läufe einsprangen.

Formula One Management und die FIA beobachten die Situation weiterhin aufmerksam.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Lando Norris

Lando Norris

423

2

Max Verstappen

Max Verstappen

421

3

Oscar Piastri

Oscar Piastri

410

4

George Russell

George Russell

319

5

Charles Leclerc

Charles Leclerc

242

6

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

156

7

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

150

8

Alexander Albon

Alexander Albon

73

9

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

64

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

56

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  • Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  4. Demnächst

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  5. Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien