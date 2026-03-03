GP-Absage Bahrain und Saudi-Arabien wegen Kriegs im Nahen Osten – was dann?

Der Konflikt im Nahen Osten bestimmt weltweit die Schlagzeilen, keiner weiss, wie das weitergeht. Aus Sicht der Formel 1 wird das Problem mit jedem Tag grösser: Grand Prix von Bahrain am 12. April, Grosser Preis von Saudi-Arabien am 19. April? Nicht bei der gegenwärtigen Lage.

Werbung

Werbung

Formula One Management und der Autosport-Weltverband FIA haben drei Lösungswege, wenn die Durchführung dieser zwei Läufe unmöglich ist: absagen, verschieben, ersetzen.

FIA hat drei Lösungswege

Die Absage würde bedeuten: Die Formel-1-WM besteht nur aus 22 Rennen. Allerdings entstünde vom Rennen in Japan (29. März) bis zum Grand Prix von Miami (3. Mai) eine Lücke von fünf Wochen.

Verschieben? Ja, schön, aber wohin? Die Formel-1-WM ist derart durchgetaktet, dass ein Termin im späteren Verlauf des Jahres kaum möglich sind. Zudem: Aufgrund der Hitze sind Formel-1-Rennen in Arabien im Sommer nicht möglich.

Werbung

Werbung

Ersetzen: die wahrscheinlichste Lösung. Doch es gibt nur eine Handvoll Strecken, die auf die Schnelle einspringen könnten. Imola drängt sich auf, die Piste hat für 2026 keinen WM-Lauf mehr erhalten.

Thema der Woche Kräfteverhältnisse beim MotoGP-Auftakt: Das ist nicht die ganze Wahrheit Aprilia liegt vorne, Ducati hat seine Dominanz eingebüßt und Yamaha fährt hinterher. Lassen sich die MotoGP-Ergebnisse beim Saisonstart im Glutofen Thailand so einfach formulieren? Wir blicken tiefer. Ivo Schützbach Weiterlesen

Ersatztermin Imola: Ja, aber …

Logistisch stellt sich das Problem, dass für 19. April in Imola eigentlich ein Sechsstunden-Rennen der Langstrecken-WM angesetzt ist. Bleibt das stehen, müsste die Formel 1 nach einem Imola-GP am 12. April die Anlage ziemlich rasant verlassen, und die Langstrecken-Kollegen hätten kaum Zeit, sich vor ihrem Rennen einzurichten.

Auch Portimao wäre eine Ausweichmöglichkeit. Ein Vertrag mit der Formel 1 für 2027 und 2028 ist bereits unterzeichnet. Als die Welt vom Corona-Virus gebeutelt wurde, waren Imola und Portimao zwei jener Austragungsorte, die für die weggebrochenen WM-Läufe einsprangen.

Formula One Management und die FIA beobachten die Situation weiterhin aufmerksam.

Werbung