GP in Aserbaidschan: Max-Faktor oder Kurven-Stärke – wer punktet in Baku?
Wer hat in Aserbaidschan die Nase vorn? Kann Max Verstappen McLaren und Mercedes bezwingen? ServusTV-Experte Klien analysiert. Und: Der Zeitplan fürs Aserbaidschan-Wochenende. Wann läuft was wo im TV?
Was kommt da beim Aserbaidschan-GP auf uns zu? In Baku startet die Formel 1 an diesem Wochenende (mit GP schon am Samstag!) in einen Triple-Header, der es in sich hat (Baku/Malaysia/Singapur). Was erwartet uns in den Straßenschluchten der aserbaidschanischen Hauptstadt? Wer hat in Baku die Nase vorn? Christian Klien, Experte bei ServusTV, die das Rennwochenende in Österreich übertragen, analysiert.
Es wird wieder überholt!
Die guten Neuigkeiten vorweg für alle, die sich während des Spanien-GPs gelangweilt haben: In Baku dürften wir wieder Überhol-Action sehen. ServusTV-Experte und Ex-F1-Pilot Christian Klien (49 GPs) prognostiziert: «Im Gegensatz zu Madrid darf man sich aber auch auf Überholmanöver einstellen.» Außerdem ging der Sieg in Baku in neun Rennen nur dreimal an den Pole-Sitter.
Klien sieht McLaren stark
2025er-Weltmeister Lando Norris startete vor knapp zwei Wochen in Madrid von Pole, verpasste dann aber wegen eines für ihn unglücklichen Virtual Safty-Cars den Sieg. Wie stehen die Chance für den Briten in Baku? Klien: «Dem McLaren könnte Baku aufgrund der vielen rechtwinkeligen Kurven liegen.»
Red Bull Racing mit Max-Faktor
Klien: «Red Bull hat nur das drittschnellste Auto. Dann kommt aber der Max-Faktor ins Spiel. Er liefert immer wieder perfekte Rennen ab. Was das Auto eigentlich kann, ist an Isack Hadjar und Liam Lawson zu erkennen. Sie platzieren sich immer am hinteren Ende der Topteams.» In den vergangenen drei Rennen hatte Liam Lawson, eigentlich ja bei den Racing Bulls, Isack Hadjar ersetzt, weil sich der Franzose am Handgelenk verletzt hatte. Zum Rennen in Baku ist Hadjar aber wieder zurück.
Klien über Verstappen am Kaspischen Meer: «Stadtkurse ohne Auslaufzonen liegen ja Max an sich. Aber mit den Hybrid-Autos ist das Risiko geringer, weil du zum Rekuperieren schon 50 Meter vor der Kurve vom Gas gehst.» Max Verstappen gewann im Vorjahr den Aserbaidschan-GP. Er ist mit zwei Siegen auch einer der Rekordsieger auf dem Baku City Circuit (neben Sergio Perez). Red Bull Racing ist mit fünf Siegen in Baku traditionell das Top-Team in Aserbaidschan.
Und Ferrari?
Zur Konkurrenz von Ferrari sagt ServusTV-Experte Klien: «Stellenweise sieht es auch so aus, als ob sie um die WM fahren können. Dann passieren aber Fehler im Ablauf oder es patzen die Fahrer, von denen jeder die Nummer eins sein will. All diese Faktoren spiegeln sich im Titelrennen wider. Ferrari fährt jetzt sicher nicht mehr um die WM mit.» Lewis Hamilton hat 101 Punkte Rückstand auf seinen Nachfolger bei Mercedes, Kimi Antonelli. Rechnerisch ist er noch mittendrin im Titelkampf – realistisch gesehen eher nicht. Hamiltons Kollege Charles Leclerc wirkt in Baku wie verhext: Viermal startete er hier von Pole – gewann aber nie.
Aserbaidschan-GP im TV
Donnerstag, 24. September
08.55: Sky Sport F1 – Greatest Races: Johnny Herbert, Nürburgring 1999
10.00: Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport-Spezial
10.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training
10.15: ServusTV – Beginn Berichterstattung Erstes Training
10.30: Erstes Training
13.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training
13.45: ServusTV – Beginn Berichterstattung Zweites Training
14.00: Zweites Training
15.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs
16.30: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung
18.00: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung
20.15: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung
21.45: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung
00.00: Sky Sport F1 – Großer Preis von Spanien 2026
Freitag, 25. September
07.15: Sky Sport F1 – Aserbaidschan-GP 2025
10.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training
10.15: ServusTV – Beginn Berichterstattung Drittes Training
10.30: Drittes Training
13.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying
13.30: ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying
13.30: RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying
13.55: SRF zwei – Beginn Berichterstattung Qualifying
14.00: Qualifying
15.00: ServusTV – Analyse Qualifying
15.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying
16.45: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung
17.35: SRF zwei – Qualifying Wiederholung
20.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung
23.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung
Samstag, 26. September
06.00: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt
07.15: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung
10.15: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt
10.30: Sky Sport F1 – Spanien-GP kompakt
11.00: ServusTV – Countdown zum Rennen
11.00: Sky Sport F1 – Fahrerparade
11.30: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen
12.00: RTL – Vorberichte zum Rennen
12.20: SRF zwei – Vorberichte zum Rennen
12.55: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen
12.55: ServusTV – Beginn Berichterstattung Rennen
12.55: RTL – Beginn Berichterstattung Rennen
12.55: SRF zwei – Beginn Berichterstattung Rennen
13.00: Großer Preis von Aserbaidschan
14.40: ServusTV – Analysen und Interviews
15.00: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews
15.45: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen
16.30: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook
17.45: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung
19.45: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt
20.00: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung
23.40: ORF 1 – Rennen Wiederholung
23.45: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung
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