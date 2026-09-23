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GP in Aserbaidschan: Max-Faktor oder Kurven-Stärke – wer punktet in Baku?

Wer hat in Aserbaidschan die Nase vorn? Kann Max Verstappen McLaren und Mercedes bezwingen? ServusTV-Experte Klien analysiert. Und: Der Zeitplan fürs Aserbaidschan-Wochenende. Wann läuft was wo im TV?

Formel 1

Max Verstappen siegte 2025 in Baku
Max Verstappen siegte 2025 in Baku
Foto: XPB
Max Verstappen siegte 2025 in Baku
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Was kommt da beim Aserbaidschan-GP auf uns zu? In Baku startet die Formel 1 an diesem Wochenende (mit GP schon am Samstag!) in einen Triple-Header, der es in sich hat (Baku/Malaysia/Singapur). Was erwartet uns in den Straßenschluchten der aserbaidschanischen Hauptstadt? Wer hat in Baku die Nase vorn? Christian Klien, Experte bei ServusTV, die das Rennwochenende in Österreich übertragen, analysiert.

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Es wird wieder überholt!

Die guten Neuigkeiten vorweg für alle, die sich während des Spanien-GPs gelangweilt haben: In Baku dürften wir wieder Überhol-Action sehen. ServusTV-Experte und Ex-F1-Pilot Christian Klien (49 GPs) prognostiziert: «Im Gegensatz zu Madrid darf man sich aber auch auf Überholmanöver einstellen.» Außerdem ging der Sieg in Baku in neun Rennen nur dreimal an den Pole-Sitter.

Klien sieht McLaren stark

2025er-Weltmeister Lando Norris startete vor knapp zwei Wochen in Madrid von Pole, verpasste dann aber wegen eines für ihn unglücklichen Virtual Safty-Cars den Sieg. Wie stehen die Chance für den Briten in Baku? Klien: «Dem McLaren könnte Baku aufgrund der vielen rechtwinkeligen Kurven liegen.»

Im Artikel erwähnt

Red Bull Racing mit Max-Faktor

Klien: «Red Bull hat nur das drittschnellste Auto. Dann kommt aber der Max-Faktor ins Spiel. Er liefert immer wieder perfekte Rennen ab. Was das Auto eigentlich kann, ist an Isack Hadjar und Liam Lawson zu erkennen. Sie platzieren sich immer am hinteren Ende der Topteams.» In den vergangenen drei Rennen hatte Liam Lawson, eigentlich ja bei den Racing Bulls, Isack Hadjar ersetzt, weil sich der Franzose am Handgelenk verletzt hatte. Zum Rennen in Baku ist Hadjar aber wieder zurück.

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Klien über Verstappen am Kaspischen Meer: «Stadtkurse ohne Auslaufzonen liegen ja Max an sich. Aber mit den Hybrid-Autos ist das Risiko geringer, weil du zum Rekuperieren schon 50 Meter vor der Kurve vom Gas gehst.» Max Verstappen gewann im Vorjahr den Aserbaidschan-GP. Er ist mit zwei Siegen auch einer der Rekordsieger auf dem Baku City Circuit (neben Sergio Perez). Red Bull Racing ist mit fünf Siegen in Baku traditionell das Top-Team in Aserbaidschan.

TV-Programm

Und Ferrari?

Zur Konkurrenz von Ferrari sagt ServusTV-Experte Klien: «Stellenweise sieht es auch so aus, als ob sie um die WM fahren können. Dann passieren aber Fehler im Ablauf oder es patzen die Fahrer, von denen jeder die Nummer eins sein will. All diese Faktoren spiegeln sich im Titelrennen wider. Ferrari fährt jetzt sicher nicht mehr um die WM mit.» Lewis Hamilton hat 101 Punkte Rückstand auf seinen Nachfolger bei Mercedes, Kimi Antonelli. Rechnerisch ist er noch mittendrin im Titelkampf – realistisch gesehen eher nicht. Hamiltons Kollege Charles Leclerc wirkt in Baku wie verhext: Viermal startete er hier von Pole – gewann aber nie.

Aserbaidschan-GP im TV

Donnerstag, 24. September

08.55: Sky Sport F1 – Greatest Races: Johnny Herbert, Nürburgring 1999

10.00: Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport-Spezial

10.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

10.15: ServusTV – Beginn Berichterstattung Erstes Training

10.30: Erstes Training

13.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

13.45: ServusTV – Beginn Berichterstattung Zweites Training

14.00: Zweites Training

15.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

16.30: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

18.00: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

20.15: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

21.45: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

00.00: Sky Sport F1 – Großer Preis von Spanien 2026

Freitag, 25. September

07.15: Sky Sport F1 – Aserbaidschan-GP 2025

10.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

10.15: ServusTV – Beginn Berichterstattung Drittes Training

10.30: Drittes Training

13.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

13.30: ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

13.30: RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

13.55: SRF zwei – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.00: Qualifying

15.00: ServusTV – Analyse Qualifying

15.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

16.45: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

17.35: SRF zwei – Qualifying Wiederholung

20.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

23.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

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Samstag, 26. September

06.00: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

07.15: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

10.15: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

10.30: Sky Sport F1 – Spanien-GP kompakt

11.00: ServusTV – Countdown zum Rennen

11.00: Sky Sport F1 – Fahrerparade

11.30: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

12.00: RTL – Vorberichte zum Rennen

12.20: SRF zwei – Vorberichte zum Rennen

12.55: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

12.55: ServusTV – Beginn Berichterstattung Rennen

12.55: RTL – Beginn Berichterstattung Rennen

12.55: SRF zwei – Beginn Berichterstattung Rennen

13.00: Großer Preis von Aserbaidschan

14.40: ServusTV – Analysen und Interviews

15.00: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

15.45: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

16.30: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

17.45: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

19.45: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

20.00: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

23.40: ORF 1 – Rennen Wiederholung

23.45: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

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Scuderia Ferrari HP

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Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

186

5

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

167

6

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

145

7

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

120

8

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

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