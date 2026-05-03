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GP-Auto im Fokus der FIA-Regelhüter: Isack Hadjar droht Disqualifikation!

Red Bull Racing-Aufsteiger Isack Hadjar drehte im Qualifying zum Miami-GP die neuntschnellste Runde. Doch weil sein GP-Rennern nicht den Regeln entspricht, droht nun die Qualifying-Disqualifikation.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Für Isack Hadjar gab es nach dem Qualifying dicke Post von den Regelhütern
Für Isack Hadjar gab es nach dem Qualifying dicke Post von den Regelhütern
Foto: Red Bull Content Pool
Für Isack Hadjar gab es nach dem Qualifying dicke Post von den Regelhütern
© Red Bull Content Pool

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Für Isack Hadjar läuft das Miami-Wochenende so gar nicht nach Wunsch. Nachdem er sich im Sprint-Qualifying den neunten Rang erkämpft hatte und im Mini-Rennen über 19 Runden als Neunter leer ausgegangen war, schaffte es der Red Bull Racing-Aufsteiger im Qualifying zum heutigen GP nicht an die Leistung seines Teamkollegen Max Verstappen heranzukommen.

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Ihm gelang als Q2-Achter der Sprung ins Q3. Dort musste er sich aber erneut mit dem neunten Platz begnügen. Der Rückstand auf Verstappen, der die zweitschnellste Runde drehte, betrug mehr als acht Zehntel. Für den Franzosen kam es aber noch schlimmer, denn bei der technischen Überprüfung seines Rennwagens nach der Zeitenjagd wurde ein Regelverstoss festgestellt.

Konkret geht es um einen Bereich am Unterboden, der wegen der aerodynamischen Relevanz besonders strengen Vorgaben unterliegt. Und bei Hadjar wurde festgestellt, dass die vorgegebenen Dimensionen auf der rechten und auf der linken Seite um zwei Millimeter überschritten werden.

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Start aus der Boxengasse wahrscheinlich

Die Anhörung dazu findet heute, Sonntag, um 7 Uhr Ortszeit statt. Dem 21-jährigen GP-Star droht die Disqualifikation vom Qualifying, weil bei solchen Vergehen das Auto als Illegal eingestuft wird. Das bedeutet, dass er seinen neunten Startplatz verlieren könnte und aus der Boxengasse losfahren muss.

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Hadjar, der mit dem gleichen Upgrade wie Verstappen unterwegs ist, sagte nach dem GP-Qualifying: «Das Auto ist sehr schnell, aber auch sehr schwierig zu fahren.» Auch die Streckencharakteristik bereitete ihm Mühe, fügte er an: «Es ist ein sehr, sehr kniffliger Kurs, der wenig Grip bietet, wenn die Temperaturen hoch sind. Es ist keine sehr flüssige Streckenführung. Ich konnte in den Kurven zwar im Vergleich zum Freitag viel Zeit gewinnen. Aber ich habe es nicht so sauber wie Max hinbekommen. Hinzu kam, dass ich auf jeder Geraden Zeit verloren habe.»

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