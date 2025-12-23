GP-Fahrer und ihre Vorhersagen 2025: Haben sie das wirklich gesagt?

Von punktgenau bis Bruchlandung: Nicht alles, was die 20 Formel-1-Piloten für die Saison 2025 vorhergesagt haben, trat ein. Die schnellen Herren wurden beim WM-Finale in Abu Dhabi mit ihren eigenen Aussagen konfrontiert. Die hatten sie selber vor Beginn der Saison aufgeschrieben und in ein Couvert gesteckt, die Formel 1 holte die Couverts vor dem letzten WM-Lauf auf dem Yas Marina Circuit wieder hervor.

Oscar Piastri hatte geschrieben: «Ich will mich gemessen an 2024 verbessern, und das bedeutet, ich will Weltmeister werden.» Nun fügt der Australier hinzu: «Immerhin hat der erste Teil geklappt.»

Aston Martin-Fahrer Lance Stroll hatte prophezeit: «Weltmeister 2025.» Der Kanadier verzieht das Gesicht: «Das hat wohl nicht ganz funktioniert.» Stroll wurde WM-16.

Ebenfalls eine Bruchlandung erlitt Liam Lawson. Der hatte geschrieben: «Ein Rennen gewinnen.» Dann wurde der Neuseeländer bei Red Bull Racing nach zwei Wochenenden gegen Yuki Tsudoda ausgetauscht.

George Russell hatte geschrieben: «Weltmeister werden – in Bezug auf dieses Ziel habe ich leider versagt.»

Esteban Ocon: «Ich will meine Träume verwirklichen und jeden Moment geniessen.» Damit liess sich der Franzose genügend Spielraum, um nicht komplett daneben zu liegen.

Lando Norris: «Mir selber treu bleiben, das Leben geniessen, mehr für andere Menschen tun.» Der McLaren-Fahrer war von seiner Aussage selber gerührt.

Aber Norris hatte auch geschrieben: «Ich will Fahrer-Weltmeister werden und McLaren helfen, die Konstrukteurs-WM zu gewinnen.» Nun schlussfolgert Lando: «Da lag ich ziemlich gut.»

Fernando Alonso hatte nur zwei Wörter notiert: «Glücklich sein.» Hat der Spanier das geschafft? «Ja.»

Der zweifache Champion hatte auch vorhergesagt: «Zehn verschiedene GP-Sieger.» Wir hatten aber nur vier.

Haas-Fahrer Oliver Bearman liest von seiner Karte ab: «Vierter werden in Mexiko.» Der Engländer fügt hinzu: «Ist es nicht verrückt, dass ich das vorhergesagt habe?» Finden wir auch und stellen fest: Wir haben die Karte nicht gesehen. Bearman lässt das ein wenig sacken, dann gibt er seine Schummelei zu: «Nein, in Wahrheit hatte ich geschrieben – bei einem Rennen unter die ersten Fünf kommen. Und das habe ich wirklich geschafft.»

Carlos Sainz hatte festgehalten: «Ich will Williams helfen, Fortschritte zu erzielen, und ich will an diesem Ritt Freude haben.» Der Madrilene nickt: «Voll erfüllt!» Er hatte auch notiert, dass er einen Podestplatz erreichen will. Ebenfalls erfüllt.

Alex Albons Notiz lautete: «Erster Podestplatz für Williams.» Das hat leider nicht geklappt. Auch mit seiner zweiten Vorhersage schoss der Thai-Brite weit am Ziel vorbei: «Podestplatz für Yuki Tsunoda.»

Sauber-Fahrer Gabriel Bortoleto: «Ich hatte geschrieben – Freude haben, Fortschritte machen, schnell sein.»

Der Brasilianer hatte auch notiert: «Regen in Bahrain, aber kein Regen in Interlagos.» Und fügt jetzt hinzu: «Hm, das hat nicht gestimmt. Dafür regnete es in Las Vegas, das finde ich noch verrückter.»

Punktlandung für Isack Hadjar. Der Pariser hatte auf die Karte gekritzelt: «Ich will einen Podestplatz.» Hat er in Zandvoort abgehakt.

Kimi Antonelli hingegen hat sein Ziel verpasst: «Unter die ersten Fünf in der WM kommen.» Der Italienische Teenager wurde Siebter.

Pierre Gasly entschuldigt sich bei den Tifosi: «Ich hatte auch geschrieben, dass Ferrari die Konstrukteurs-WM gewinnt.»