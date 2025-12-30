GP-Fahrer wählen den Besten: Verstappen top, Hamilton Flop
Nach den GP-Teamchefs haben auch die Formel-1-Fahrer ihren Favoriten der Saison 2025 erkoren: Max Verstappen bleibt die Nummer 1. Lewis Hamilton muss eine weitere Schlappe hinnehmen.
Nach einer Grand-Prix-Saison werden wir eingedeckt mit Ranglisten jeder Art: Der Weltmeister ist erkoren (Lando Norris), der bisherige Champion Max Verstappen ist abgelöst. Aber entspricht die Reihenfolge in der WM wirklich dem wahren Kräfteverhältnis? Natürlich nicht.
Wir haben in den vergangenen Wochen alle möglichen Ranglisten entdeckt, wie gut die 2025er Fahrer wirklich gewesen sind. Aber jene, welche die Qualitäten der 20 Piloten am besten einschätzen können, sind die Fahrer selber.
Daher hat die Formel 1 einmal mehr die GP-Asse um ihre Meinung gebeten. Sie sollten ihre persönlichen Top-Ten abgeben, dann wurde zusammengezählt – jeweils 25 Punkte für die Nummer 1, ein Punkt für den Zehntplazierten, wie nach einem Grand Prix.
Nicht teilgenommen haben an der Wahl Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Lance Stroll und Nico Hülkenberg.
Hier die Rangliste gemäss Stimmen der anderen 16 Fahrer.
Die Top-Ten der Fahrer 2025
Max Verstappen (Red Bull Racing)
Lando Norris (McLaren)
George Russell (Mercedes)
Oscar Piastri (McLaren)
Charles Leclerc (Ferrari)
Carlos Sainz (Williams)
Fernando Alonso (Aston Martin)
Alex Albon (Williams)
Oliver Bearman (Haas)
Isack Hadjar (Racing Bulls)
Grösser Gewinner: Altmeister Fernando Alonso, der gemessen an 2024 um zwei Ränge hochrückte.
Die ersten beiden – Max Verstappen und Lando Norris – blieben gleich. Dahinter machten Russell und Piastri je einen Platz gut, auf Kosten von Charles Leclerc (zwei Ränge zurück). Sainz war auch 2024 die Nummer 6.
Erstmals in den Top-Ten: Albon, Bearman und Hadjar.
Nicht unter den besten Zehn und damit von den Fahrern genauso verschmäht wie von den Teamchefs: Lewis Hamilton.
