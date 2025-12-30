Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

GP-Fahrer wählen den Besten: Verstappen top, Hamilton Flop

Nach den GP-Teamchefs haben auch die Formel-1-Fahrer ihren Favoriten der Saison 2025 erkoren: Max Verstappen bleibt die Nummer 1. Lewis Hamilton muss eine weitere Schlappe hinnehmen.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Verstappen, Norris, Russell – die Top-Drei der Formel-1-Fahrer
Verstappen, Norris, Russell – die Top-Drei der Formel-1-Fahrer
Foto: StevenTeeLAT/Getty Images
Verstappen, Norris, Russell – die Top-Drei der Formel-1-Fahrer
© StevenTeeLAT/Getty Images

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Nach einer Grand-Prix-Saison werden wir eingedeckt mit Ranglisten jeder Art: Der Weltmeister ist erkoren (Lando Norris), der bisherige Champion Max Verstappen ist abgelöst. Aber entspricht die Reihenfolge in der WM wirklich dem wahren Kräfteverhältnis? Natürlich nicht.

Werbung

Werbung

Wir haben in den vergangenen Wochen alle möglichen Ranglisten entdeckt, wie gut die 2025er Fahrer wirklich gewesen sind. Aber jene, welche die Qualitäten der 20 Piloten am besten einschätzen können, sind die Fahrer selber.

Daher hat die Formel 1 einmal mehr die GP-Asse um ihre Meinung gebeten. Sie sollten ihre persönlichen Top-Ten abgeben, dann wurde zusammengezählt – jeweils 25 Punkte für die Nummer 1, ein Punkt für den Zehntplazierten, wie nach einem Grand Prix.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Nicht teilgenommen haben an der Wahl Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Lance Stroll und Nico Hülkenberg.

Werbung

Werbung

Hier die Rangliste gemäss Stimmen der anderen 16 Fahrer.

Die Top-Ten der Fahrer 2025

  1. Max Verstappen (Red Bull Racing)

  2. Lando Norris (McLaren)

  3. George Russell (Mercedes)

  4. Oscar Piastri (McLaren)

  5. Charles Leclerc (Ferrari)

  6. Carlos Sainz (Williams)

  7. Fernando Alonso (Aston Martin)

  8. Alex Albon (Williams)

  9. Oliver Bearman (Haas)

  10. Isack Hadjar (Racing Bulls)

Grösser Gewinner: Altmeister Fernando Alonso, der gemessen an 2024 um zwei Ränge hochrückte.

Die ersten beiden – Max Verstappen und Lando Norris – blieben gleich. Dahinter machten Russell und Piastri je einen Platz gut, auf Kosten von Charles Leclerc (zwei Ränge zurück). Sainz war auch 2024 die Nummer 6.

Werbung

Werbung

Erstmals in den Top-Ten: Albon, Bearman und Hadjar.

Nicht unter den besten Zehn und damit von den Fahrern genauso verschmäht wie von den Teamchefs: Lewis Hamilton.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Lando Norris

Lando Norris

McLaren

McLaren Formula 1 Team

423

2

Max Verstappen

Max Verstappen

Red Bull Racing

Oracle Red Bull Racing

421

3

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren

McLaren Formula 1 Team

410

4

George Russell

George Russell

Mercedes

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

319

5

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Ferrari

Scuderia Ferrari HP

242

6

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Ferrari

Scuderia Ferrari HP

156

7

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

150

8

Alexander Albon

Alexander Albon

Williams

Atlassian Williams Racing

73

9

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Williams

Atlassian Williams Racing

64

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

Aston Martin Aramco Formula One Team

56

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  • Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  • Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  3. Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

  4. Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  5. Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien