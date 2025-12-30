GP-Fahrer wählen den Besten: Verstappen top, Hamilton Flop

Nach einer Grand-Prix-Saison werden wir eingedeckt mit Ranglisten jeder Art: Der Weltmeister ist erkoren (Lando Norris), der bisherige Champion Max Verstappen ist abgelöst. Aber entspricht die Reihenfolge in der WM wirklich dem wahren Kräfteverhältnis? Natürlich nicht.

Werbung

Werbung

Wir haben in den vergangenen Wochen alle möglichen Ranglisten entdeckt, wie gut die 2025er Fahrer wirklich gewesen sind. Aber jene, welche die Qualitäten der 20 Piloten am besten einschätzen können, sind die Fahrer selber.

Daher hat die Formel 1 einmal mehr die GP-Asse um ihre Meinung gebeten. Sie sollten ihre persönlichen Top-Ten abgeben, dann wurde zusammengezählt – jeweils 25 Punkte für die Nummer 1, ein Punkt für den Zehntplazierten, wie nach einem Grand Prix.

Nicht teilgenommen haben an der Wahl Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Lance Stroll und Nico Hülkenberg.

Werbung

Werbung

Hier die Rangliste gemäss Stimmen der anderen 16 Fahrer.

Thema der Woche 35. Formel-1-Weltmeister – aber wer ist Lando Norris wirklich? Lando Norris ist Formel-1-Weltmeister 2025, mit Rang 3 in Abu Dhabi hat er sich erstmals den Titel gesichert, als elfter Fahrer aus Grossbritannien. Aber wer ist dieser Lando Norris eigentlich? Mathias Brunner Weiterlesen

Die Top-Ten der Fahrer 2025

Max Verstappen (Red Bull Racing) Lando Norris (McLaren) George Russell (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Carlos Sainz (Williams) Fernando Alonso (Aston Martin) Alex Albon (Williams) Oliver Bearman (Haas) Isack Hadjar (Racing Bulls)

Grösser Gewinner: Altmeister Fernando Alonso, der gemessen an 2024 um zwei Ränge hochrückte.

Die ersten beiden – Max Verstappen und Lando Norris – blieben gleich. Dahinter machten Russell und Piastri je einen Platz gut, auf Kosten von Charles Leclerc (zwei Ränge zurück). Sainz war auch 2024 die Nummer 6.

Werbung

Werbung

Erstmals in den Top-Ten: Albon, Bearman und Hadjar.