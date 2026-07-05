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GP in Silverstone: Mercedes-Teamchef Toto Wolff rechnet mit vielen Chancen

Während Kimi Antonelli die Pole zum GP in Silverstone erobern konnte, musste sich George Russell mit Platz 4 begnügen. Toto Wolff sagt, warum das so war und weshalb er dennoch zuversichtlich bleibt.

Formel 1

Mercedes-Teamchef Toto Wolff blickt zuversichtlich aufs Silverstone-Rennen
Mercedes-Teamchef Toto Wolff blickt zuversichtlich aufs Silverstone-Rennen
Foto: Moy / XPB Images
Mercedes-Teamchef Toto Wolff blickt zuversichtlich aufs Silverstone-Rennen
© Moy / XPB Images

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Für das Mercedes-Team verlief das zweite Qualifying des Silverstone-Wochenendes noch erfreulicher als die erste Zeitenjagd, in der die GP-Stars die Startaufstellung für den Sprint in Grossbritannien unter sich ausgemacht hatten. Denn während beim ersten Qualifying noch Lokalmatador Lewis Hamilton im Ferrari der Schnellste gewesen war, schaffte es im GP-Abschlusstraining Kimi Antonelli, auf dem 5,891 km langen Rundkurs die schnellste Runde von allen zu drehen.

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Sein Teamkollege George Russell hatte weniger Glück, er musste sich mit dem vierten Platz hinter Polesetter Antonelli und dem Ferrari-Duo Charles Leclerc und Lewis Hamilton begnügen. Danach verwies er ratlos auf den fehlenden Speed auf den Geraden und betonte, dass das Team noch auf der Suche nach der Ursache sei.

Gegner kamen George Russell in die Quere

Teamchef Toto Wolff lieferte eine andere Erklärung. Er sagte zur Leistung seiner Schützlinge: «Im Qualifying waren beide Fahrer schnell. Kimi schaffte es, seine Runde im Q3 zu optimieren und sich die Pole-Position zu sichern. George war mitten im Geschehen, doch der Verkehr vor seinem letzten Versuch kostete ihn die optimale Runde.»

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Der Wiener ist sich sicher: «Platz 4 ist dennoch eine gute Startposition, und wir wissen, dass er im Rennen um den Sieg kämpfen kann. Es wird ein langes Rennen, und es werden sich wahrscheinlich viele Chancen ergeben.» Mit Blick auf die Konkurrenz verriet er auch: «Bislang war es an diesem Wochenende ein harter Kampf gegen Ferrari. Sie waren von der ersten Session an schnell, weshalb wir hart arbeiten mussten, um ihnen Paroli zu bieten.»

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01

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

02

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

03

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

04

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

05

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

06

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

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McLaren Formula 1 Team

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