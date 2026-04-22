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GP-Sieger Felipe Massa (Ex-Ferrari): Knallhartes Urteil über neue Formel 1

Der langjährige Ferrari- und Williams-Fahrer Felipe Massa (44) fällt über die Rennwagen-Generation 2026 ein knallhartes Urteil: «Die Formel 1 müsste doch verstehen, was die richtigen Regeln sind.»

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Felipe Massa in Goodwood 2025
Felipe Massa in Goodwood 2025
Foto: XPB
Felipe Massa in Goodwood 2025
© XPB

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Die Rennwagen der Generation 2026 geben viel zu reden, unter Fahrern wie Fans gleichermassen. So richtig begeistert sind nur wenige, Handlungsbedarf sehen viele, als gnadenlose Kritiker haben sich Max Verstappen, Lando Norris und Carlos Sainz vorgetan. Der Kern ihres Unmuts: zu viel Energie-Management, zu wenig Racing.

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Dieser Ansicht ist auch der 44-jährige Brasilianer Felipe Massa, der von Australien 2002 bis Abu Dhabi 2017 bei 269 WM-Läufen an den Start gegangen ist.

Der langjährige Ferrari- und Williams-Fahrer – WM-Zweiter 2008 – gibt in der spanischen Zeitung «Sport» zu bedenken: «Also die Formel 1 müsste doch verstehen, was die richtigen Regeln sind.»

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«Was hier passiert, ist nicht angenehm; es ist nicht das, was alle sehen wollen. Natürlich erleben wir viele Überholmanöver, aber nicht die richtigen, sondern die künstlichen, und das ist nicht das, was wir sehen wollen.»

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Der elffache GP-Sieger weiter: «In der Formel 1 müssen Fahrer die meiste Zeit am Limit fahren, sowohl im Qualifying als auch im Rennen. Das ist es, was die Leute sehen wollen. Heute muss man eher ein Ingenieur als ein Fahrer sein. Das ist nicht richtig. Jetzt muss verstanden werden, was mit den Regeln getan werden muss.»

«Ausserdem hatten wir 2025 eine Formel-1-WM mit einem Abstand zwischen allen Autos von vielleicht einer Sekunde, höchstens anderthalb Sekunden. Jetzt sehen wir Autos, die fünf Sekunden zurückliegen. Das ist schrecklich und nicht die Formel 1, die wir uns wünschen. Es ist wichtig, dass der Autosport-Weltverband FIA und Formel 1 nun endlich verstehen, was das Beste für den Sport ist.»

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McLaren Formula 1 Team

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+13,722

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Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

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Scuderia Ferrari HP

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George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

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12

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Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

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53

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1:33,208

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So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

53

+25,037

1:32,777

8

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Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

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+32,340

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6

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Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

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Oracle Red Bull Racing

3

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Liam Lawson

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Liam Lawson

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