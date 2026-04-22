GP-Sieger Felipe Massa (Ex-Ferrari): Knallhartes Urteil über neue Formel 1

Die Rennwagen der Generation 2026 geben viel zu reden, unter Fahrern wie Fans gleichermassen. So richtig begeistert sind nur wenige, Handlungsbedarf sehen viele, als gnadenlose Kritiker haben sich Max Verstappen, Lando Norris und Carlos Sainz vorgetan. Der Kern ihres Unmuts: zu viel Energie-Management, zu wenig Racing.

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Dieser Ansicht ist auch der 44-jährige Brasilianer Felipe Massa, der von Australien 2002 bis Abu Dhabi 2017 bei 269 WM-Läufen an den Start gegangen ist.

Der langjährige Ferrari- und Williams-Fahrer – WM-Zweiter 2008 – gibt in der spanischen Zeitung «Sport» zu bedenken: «Also die Formel 1 müsste doch verstehen, was die richtigen Regeln sind.»

«Was hier passiert, ist nicht angenehm; es ist nicht das, was alle sehen wollen. Natürlich erleben wir viele Überholmanöver, aber nicht die richtigen, sondern die künstlichen, und das ist nicht das, was wir sehen wollen.»

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Der elffache GP-Sieger weiter: «In der Formel 1 müssen Fahrer die meiste Zeit am Limit fahren, sowohl im Qualifying als auch im Rennen. Das ist es, was die Leute sehen wollen. Heute muss man eher ein Ingenieur als ein Fahrer sein. Das ist nicht richtig. Jetzt muss verstanden werden, was mit den Regeln getan werden muss.»

Thema der Woche Ausblick: Mit diesen Piloten könnte die MotoGP 2027 an den Start gehen Noch fehlen viele Unterschriften auf den Verträgen für 2027. Und doch lässt sich ein konkretes Bild der Königsklasse im Jahr 1 mit 850 ccm zeichnen. Etliche Transfers von Topfahrern gelten als sicher. Thomas Kuttruf Weiterlesen