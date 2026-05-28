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GP-Sieger Kimi Antonelli sagt: Deshalb gibt es noch kein Urteil zum Upgrade

Kimi Antonelli schaffte es auch im Kanada-GP als Erster über die Ziellinie und feierte damit seinen 4. GP-Sieg in Folge. Dennoch lieferte er nach dem Rennen kein Urteil zum Mercedes-Upgrade ab.

Formel 1

Kimi Antonelli: «Das Wochenende war in Bezug auf die Reifen sehr seltsam»
Kimi Antonelli: «Das Wochenende war in Bezug auf die Reifen sehr seltsam»
Foto: Price / XPB Images
Kimi Antonelli: «Das Wochenende war in Bezug auf die Reifen sehr seltsam»
© Price / XPB Images

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Kimi Antonelli hatte sich im Sprint von Kanada mit dem dritten Platz begnügen müssen, entsprechend gross war sein Wunsch, im GP Wiedergutmachung zu leisten. Und der Teenager aus dem Mercedes-Team erfüllte sich diesen Wunsch, wobei er auch Schützenhilfe von Fortuna hatte. Denn sein ärgster Widersacher und Teamkollege George Russell wurde nach 29 Runden von der Technik ausgebremst.

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Antonelli liess sich davon nicht beirren und eilte zu seinem vierten GP-Sieg in Folge. Damit baute er seine Führung auf 43 WM-Zähler aus. Vor dem Ausfall von Russell sorgte das Mercedes-Duo für viel Unterhaltung. Zum engen Duell der beiden Stallgefährten sagte Kimi nach getaner Arbeit: «Das war ein harter Kampf, und einige Male gingen wir vielleicht etwas zu sehr ans Limit, und wir haben uns gegenseitig nichts geschenkt.»

«Wir haben beide alles gegeben und wollten unbedingt gewinnen. Und ich glaube, für alle Zuschauer war es ziemlich unterhaltsam. Der Stint hat mir auf jeden Fall viel Spass gemacht, weil wir beide bis an die Grenzen gegangen sind und alles gegeben haben», schwärmte der 19-Jährige aus Bologna.

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Ganz zufrieden war der ehrgeizige Lockenkopf aber nicht. Auf die Frage, wie gut das umfangreiche Update funktioniert habe, das Mercedes nach Kanada mitgebracht hat, relativierte er: «um ehrlich zu sein, haben wir noch keinen klaren Eindruck vom Gesamtpaket gewonnen, denn dieses Wochenende war in Bezug auf die Reifen sehr seltsam.»

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«Es war sehr schwierig, die Walzen ins richtige Arbeitsfenster zu bringen und sie auch dort zu halten, und ich glaube, das hat letztlich eine grosse Rolle gespielt. Allein schon die Reifen im richtigen Temperaturbereich zu haben, war eine grosse Hilfe. Ich denke also, dass wir in den nächsten paar Rennen ein besseres Verständnis haben werden», fügte Antonelli an.

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Bestzeit

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01

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

68

1:28:15,758

1:14,210

31

02

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

68

+10,768

1:14,573

21

03

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

68

+11,276

1:14,398

17

04

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

68

+44,151

1:15,297

16

05

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

67

+1 Runde

1:14,578

10

06

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

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BWT Alpine Formula One Team

43

67

+1 Runde

1:15,462

8

07

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

67

+1 Runde

1:15,604

6

08

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

67

+1 Runde

1:15,390

4

09

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

55

67

+1 Runde

1:15,852

2

10

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Oliver Bearman

TGR Haas F1 Team

87

67

+1 Runde

1:16,002

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