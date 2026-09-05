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Grands Prix werden ab 2027 kürzer: Formel 1 hat keine andere Wahl

Die klassische GP-Renndistanz von maximal 305 Kilometern wird ab 2027 passé sein. Die Formel 1 hat keine andere Wahl, weil das angepasste Motorenreglement zu diesem Schritt zwingt.

Formel 1

Die Formel 1 in Monaco
Die Formel 1 in Monaco
Foto: XPB
Die Formel 1 in Monaco
© XPB

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Die Formel-1-Läufe ab 2027 werden kürzer: Der Autosport-Weltverband FIA und die GP-Rennställe haben sich darauf geeinigt, noch muss das vom so genannten FIA-Weltrat abgenickt werden, aber das ist lediglich eine Formsache.

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Seit 2012 gilt bis heute: Ein Grand Prix führt über maximal 305 Kilometer oder zwei Stunden. Das ist ab 2027 nicht mehr möglich, weil dann eine veränderte Gewichtung in Kraft tritt zwischen elektrischer Energie und der Leistung vom Verbrenner, dazu wird eine höhere Benzinflussmenge erlaubt.

Dies führt zu mehr Spritverbrauch und hätte eigentlich bedingt, dass die Rennställe grössere Tanks in die Autos einbauen. Das widerspricht jedoch dem Grundgedanken des Reglements, denn im Reglement mit Kostendeckel ist auch verankert, dass die Teams aus Kostengründen mit baugleichem Chassis weitermachen können.

Als die 2026er Autos konstruiert wurden, war noch nicht davon die Menge, dass ab 2027 mehr Sprit verbrauch wird.

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Daher gilt ab 2027: Nicht mehr Maximaldistanz von 305 Kilometern, sondern maximal 290 km. Je nach Rennstreckenlänge bedeutete dies eine Verringerung der Rennrundenzahl um 3 bis 5 Runden.

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Mögliche Ausnahme: Monaco, wo die Renndistanz trotz 78 Runden lediglich 260,286 km beträgt.

Damit soll verhindert werden, dass die Grand Prix a) zu Spritspar-Veranstaltungen verkommen, in welchen die Fahrer verzweifelt versuchen, mit begrenztem Kraftstoff über die Runden zu kommen und/oder b) Autos zum Schluss der WM-Läufe ohne Sprit stehenbleiben.

  • Renndistanzen in der Formel 1

  • 1950-1953: Mindestens 300 km oder 3 Stunden

  • 1954-1957: 500 km oder 3 Stunden

  • 1958-1965: 300 bis 500 km oder 2 Stunden

  • 1966-1970: 300 bis 400 km oder 2 Stunden

  • 1971/1972: Maximal 320 km

  • 1973-1976: 320 km oder 2 Stunden

  • 1977-1980: Mindestens 250 km oder 2 Stunden

  • 1981-1983: Mindestens 250 km, maximal 320 km oder 2 Stunden

  • 1984-1987: 300 bis 320 km, Aufwärmrunde inklusive, oder 2 Stunden

  • 1988: Aufwärmrunde nicht mehr inklusive, sonst s. oben

  • 1989-2011: 305 km oder 2 Stunden

  • 2012-heute: 305 km oder 2 Stunden. Max. 4 Stunden bei Unterbrechung

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