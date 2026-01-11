Weiter zum Inhalt
Günther Steiner betont: McLaren-Schützenhilfe für Red Bull Racing

Max Verstappen durfte sich im vergangenen Jahr bis zum letzten GP Hoffnungen auf den Titel machen. Das hat der Red Bull Racing-Star nicht nur seinem eigenen Team zu verdanken, sagt Günther Steiner.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Steiner ist überzeugt: McLaren hätte die WM viel früher entscheiden können
Steiner ist überzeugt: McLaren hätte die WM viel früher entscheiden können
Foto: Batchelor / XPB Images
Steiner ist überzeugt: McLaren hätte die WM viel früher entscheiden können
© Batchelor / XPB Images

Es war eine WM-Aufholjagd, wie sie die Fans der Formel 1 nur selten zu sehen bekommen: Nachdem Max Verstappen die 15. WM-Runde noch mit mehr als 100 Punkten Rückstand auf den damaligen WM-Leader Oscar Piastri verlassen hatte, dachten die meisten Beobachter, dass die neuerliche Titelverteidigung des vierfachen Weltmeisters damit gelaufen sei.

Doch Verstappen stellte einmal mehr seine Klasse unter Beweis und verkürzte seinen Rückstand auf die Spitze in den folgenden Rennen. Piastri konnte er sogar überholen, im Duell gegen dessen McLaren-Teamkollegen Lando Norris hatte er aber das Nachsehen – zwei Punkte trennten den Niederländer am Ende vom fünften WM-Titel.

Dass er sich überhaupt so lange Hoffnungen auf die vierte erfolgreiche Titelverteidigung in Folge machen durfte, lag aber nicht nur an der eigenen Form, wie Günther Steiner im «Sportkrone.at»-Interview erklärt. Der frühere Haas-Teamchef sagt: «Ohne die Hilfe von McLaren, hätte Red Bull Racing nie die Chance gehabt, um die Weltmeisterschaft zu kämpfen.»

«Am Ende haben sie den Titel noch knapp gewonnen, aber wenn McLaren nach der Sommerpause auf einen Fahrer gesetzt hätte, wäre die WM viel früher entschieden gewesen. McLaren hat es für die Fans spannend gehalten, aber sie haben dabei viel riskiert», ist sich der Südtiroler sicher.

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Lando Norris

Lando Norris

423

2

Max Verstappen

Max Verstappen

421

3

Oscar Piastri

Oscar Piastri

410

4

George Russell

George Russell

319

5

Charles Leclerc

Charles Leclerc

242

6

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

156

7

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

150

8

Alexander Albon

Alexander Albon

73

9

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

64

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

56

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  • Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  • Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

