Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Günther Steiner: «Lewis Hamilton und Ferrari müssen höllisch aufpassen»

Ex-Haas-Teamchef Günther Steiner spricht über den Durchbruch von Lewis Hamilton bei Ferrari: «Klar herrscht in Italien nach dem Sieg Euphorie. Aber Hamilton und Ferrari müssen höllisch aufpassen.»

Formel 1

Lewis Hamilton nach seinem Sieg in Spanien
Lewis Hamilton nach seinem Sieg in Spanien
Foto: XPB
Lewis Hamilton nach seinem Sieg in Spanien
© XPB

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Lewis Hamilton hat einen beneidenswerten Lauf: Zweiter in Kanada, Zweiter in Monaco, Sieger in Spanien. Der erfolgreichste Formel-1-Fahrer ist endlich angekommen beim erfolgreichsten Formel-1-Team.

Werbung

Werbung

Der frühere Haas-Teamchef Günther Steiner sagt im Podcast The Red Flags, worauf die Italiener und ihr britischer Superstar nun achtgeben müssen: «Klar herrscht in Italien nach dem Sieg Euphorie. Aber Hamilton und Ferrari müssen höllisch aufpassen und nun auf dem Teppich bleiben.»

Ex-Haas-Teamchef Günther Steiner
Ex-Haas-Teamchef Günther Steiner
Foto: XPB
Ex-Haas-Teamchef Günther Steiner
© XPB

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

«Was in Spanien passiert ist, dass hilft Hamilton bei Ferrari ungemein. Ich meine, er hat den Italienern den ersten GP-Sieg seit Oktober 2024 geschenkt. Aber bei aller Freude über den zweifellos tollen Erfolg in Katalonien bedeutet das nicht automatisch, dass dies beim nächsten Mal auch so laufen wird.»

Werbung

Werbung

«In der Formel 1 kommt das nächste Rennen meist ziemlich schnell, und dann kann alles wieder ganz anders aussehen. Ferrari und Hamilton müssen bodenverbunden und konzentriert bleiben, die Denke ‘Oh, ab jetzt gewinnen wir alles’ wäre völlig falsch.»

TV-Programm

«Ferrari und Hamilton dürfen stolz sein auf das Ergebnis von Spanien, aber nun müssen sie zur Normalität zurückkehren und erneut beweisen, dass dies kein Zufallstreffer war.»

«Ferrari hat eine gute Mannschaft, Teamchef Fred Vasseur lenkt die Truppe in die richtige Mischung. Nun aber ja nicht abheben!»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2026202520242023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

156

2

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

115

3

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

106

4

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

75

5

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

73

6

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

68

7

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

55

8

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

41

9

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

34

10

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

28

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event

  • Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event

  5. Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM