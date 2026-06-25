Günther Steiner: «Lewis Hamilton und Ferrari müssen höllisch aufpassen»

Lewis Hamilton hat einen beneidenswerten Lauf: Zweiter in Kanada, Zweiter in Monaco, Sieger in Spanien. Der erfolgreichste Formel-1-Fahrer ist endlich angekommen beim erfolgreichsten Formel-1-Team.

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Der frühere Haas-Teamchef Günther Steiner sagt im Podcast The Red Flags, worauf die Italiener und ihr britischer Superstar nun achtgeben müssen: «Klar herrscht in Italien nach dem Sieg Euphorie. Aber Hamilton und Ferrari müssen höllisch aufpassen und nun auf dem Teppich bleiben.»

Ex-Haas-Teamchef Günther Steiner Foto: XPB Ex-Haas-Teamchef Günther Steiner © XPB

«Was in Spanien passiert ist, dass hilft Hamilton bei Ferrari ungemein. Ich meine, er hat den Italienern den ersten GP-Sieg seit Oktober 2024 geschenkt. Aber bei aller Freude über den zweifellos tollen Erfolg in Katalonien bedeutet das nicht automatisch, dass dies beim nächsten Mal auch so laufen wird.»

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«In der Formel 1 kommt das nächste Rennen meist ziemlich schnell, und dann kann alles wieder ganz anders aussehen. Ferrari und Hamilton müssen bodenverbunden und konzentriert bleiben, die Denke ‘Oh, ab jetzt gewinnen wir alles’ wäre völlig falsch.»

«Ferrari und Hamilton dürfen stolz sein auf das Ergebnis von Spanien, aber nun müssen sie zur Normalität zurückkehren und erneut beweisen, dass dies kein Zufallstreffer war.»

«Ferrari hat eine gute Mannschaft, Teamchef Fred Vasseur lenkt die Truppe in die richtige Mischung. Nun aber ja nicht abheben!»