Günther Steiner über Ferrari-Star Lewis Hamilton: «Dann wird er aufhören»

Die erste Ferrari-Saison von Lewis Hamilton fiel enttäuschend aus: Im vergangenen Jahr musste sich der siebenfache Weltmeister mit dem sechsten Platz in der WM-Tabelle begnügen. Er stand kein einziges Mal auf dem GP-Podest und sammelte 86 WM-Zähler weniger als sein Teamkollege Charles Leclerc, der Gesamtfünfter wurde. Sein einziges Erfolgserlebnis waren die Sprint-Pole und der Sprint-Sieg in Schanghai.

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In diesem Jahr läuft es deutlich besser für den Briten, der wiederum in Schanghai ein Erfolgserlebnis feiern durfte: Den China-GP beendete er als Dritter und durfte damit zum ersten Mal in den Farben von Ferrari aufs GP-Treppchen steigen. In der Gesamtwertung liegt der Rekord-GP-Sieger nach vier WM-Runden allerdings erneut hinter seinem Stallgefährten aus Monaco: Während Hamilton mit 51 Punkten den fünften Platz auf der WM-Tabelle belegt, darf Leclerc mit 59 Punkten den dritten Zwischenrang bejubeln.

Hamilton, der im vergangenen Jahr die Gerüchte um seinen möglichen Formel-1-Abschied geschürt hatte, weil er sich vor laufender Kamera in Frage stellte, hat klargemacht: Er fühlt sich in der neuen Fahrzeuggeneration viel wohler und denkt noch nicht ans Aufhören. Doch die Frage, wann der 41-Jährige die grosse GP-Bühne verlassen wird, ist damit nicht vom Tisch.

Und die Antwort darauf fällt je nach Beobachter und Fan ganz unterschiedlich aus. Ex-Haas-Teamchef Günther Steiner ist sich sicher, den entscheidenden Faktor zu kennen. Der Südtiroler sagt im Gespräch mit «Casino.org» auf die Frage, ob dies die letzte Saison von Hamilton sein könnte: «Das ist eine schwierige Frage. Ich finde, er stellt sich in dieser Saison ziemlich gut an. Aber ich muss zugeben, dass das letzte Jahr sehr schwierig für ihn war. Und das war es auch für Ferrari. Der Druck war gross, weil sie den siebenfachen Weltmeister, den Grössten aller Zeiten an Bord geholt haben, und die Performance ausgeblieben ist.»

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Er ist überzeugt: Hamilton treibt der Wunsch an, einen achten WM-Titel zu holen und sich damit zum alleinigen Titel-Rekordhalter zu krönen. Entsprechend sei die Aussicht auf einen Gesamtsieg auch der entscheidende Faktor: «Ich denke, die Frage, wie lang er in der Formel 1 sein wird, hängt davon ab, wie viel Erfolg er haben will. Er muss niemandem mehr etwas beweisen. Aber er will es sich selbst beweisen, dass er es noch drauf hat. Sollte er realisieren, dass er keinen achten Titel holen kann, dann wird er aufhören, denke ich.»