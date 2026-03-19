Günther Steiner zu Lando Norris (McLaren): «Das finde ich ein wenig heftig»
Formel-1-Weltmeister Lando Norris hat davor gewarnt, dass auf die Königsklasse ein fürchterlicher Startunfall zukomme. Ex-Haas-Teamchef Günther Steiner sagt, was er von diesem Alarmruf hält.
Die Rennställe haben das Startprozedere noch nicht im Griff: Bei allen drei bisherigen 2026er Rennen – Australien-GP, China-Sprint, China-GP – kamen die Fahrer höchst unterschiedlich aus den Blöcken. Das erzeugte die eine oder andere haarige Situation, und das ist Formel-1-Weltmeister Lando Norris ein Dorn im Auge.
Der elffache GP-Sieger warnt: «Das ist ein einziges Chaos, das wird einen üblen Unfall geben. Wir warten hier nur darauf, dass etwas ganz schrecklich schiefgeht. Und wir müssen das ausbaden.»
«Das ist keine schöne Position, in der man sich befindet. Wir können wirklich nichts dagegen tun. Es ist bedauerlich, es ist sehr künstlich, abhängig davon, was die Antriebseinheit entscheidet und manchmal willkürlich macht. Man wird mir nichts, dir nichts von fünf Autos überholt, und man kann absolut nichts dagegen tun.»
Der frühere Haas-Teamchef Günther Steiner hat sich die Kritik von Lando Norris angehört und sagt bei TalkSport: «Gewiss, am Anfang ist es nicht einfach, diese Autos von der Startlinie zu bringen. Im ersten Rennen waren da einige Probleme zu erkennen, wie etwa, als Liam Lawson nur knapp von Franco Colapinto vorbeipreschte.»
«Aber die Formel 1 ist sehr gut darin, solche Situationen zu bewältigen. Ich habe den Eindruck, die FIA hat die Sicherheit im Griff. Sie würden nichts tun, von dem sie wissen, dass es unsicher ist.»
«Ich finde daher die Kritik von Norris schon etwas heftig. Im Rennsport kann immer etwas passieren. Klar bin auch ich froh, dass bislang alles gut gegangen ist. Aber ich denke, werden mit der Zeit besser und besser. Mit einer neuen Technologie gibt es immer Überraschungen. Darüber mache ich mir keine grossen Sorgen.»
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