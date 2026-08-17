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Günther Steiner zur Zukunft Max Verstappen: «Mercedes braucht ihn nicht»

Der Italiener Günther Steiner sagt, wie er die Zukunft von Max Verstappen einschätzt, warum die Möglichkeiten des Niederländers beschränkt sind und was ganz stark für Red Bull Racing spricht.

Formel 1

Max Verstappen beim Grossen Preis von Ungarn
Max Verstappen beim Grossen Preis von Ungarn
Foto: XPB
Max Verstappen beim Grossen Preis von Ungarn
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Im Podcast Up to Speed hat sich der frühere Haas-Teamchef Günther Steiner mit GP-Sieger David Coulthard und Gastgeber Jolie Sharpe zum Plaudern getroffen. Dabei hat Steiner auch über die Zukunft von Max Verstappen gesprochen.

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Der 61-jährige Südtiroler findet: «Wenn Max den Rennstall wechseln würde, dann müsste er etwas Besseres finden als Red Bull Racing, und ganz ehrlich – es gibt nicht viele Teams, die besser sind als RBR.»

Günther Steiner
Günther Steiner
Foto: XPB
Günther Steiner
© XPB

Im Artikel erwähnt

Steiner weiter: «Gewiss, Red Bull Racing ist derzeit nicht Leitwolf, aber der Rennstall aus Milton Keynes gehört nach wie vor zu den vier Top-Teams. Und nur ein Top-Team käme für Max in Frage, um weiter Formel 1 zu fahren.»

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«Doch bei Ferrari sind die Plätze besetzt mit Lewis Hamilton und Charles Leclerc. Und Mercedes braucht Max nicht mehr, denn dort haben sie mit Kimi Antonelli gewissermassen den nächsten Verstappen gefunden.»

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«Bleibt also noch McLaren. Aber mal Hand aufs Herz – ist McLaren wirklich besser als Red Bull Racing? Aus meiner Sicht hat RBR mindestens einen grossen Vorteil. McLaren ist Kunde von Mercedes, Red Bull Racing hingegen hat den eigenen Motor, in Zusammenarbeit mit Ford, und ein Werksmotor ist immer die bessere Lösung als ein Kundenmotor.»

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