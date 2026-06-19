Gute Nachricht für Formel-1-Fans: Neues Abo-Modell von Sky Deutschland

Der Sportsender Sky Deutschland ordnet sein Abo-Angebot neu. Der Pay-TV-Anbieter, der für das Sendegebiet von Deutschland unter anderem exklusiv die MotoGP-WM und die Formel-1-WM im Angebot hat, setzt künftig auf eine deutlich übersichtlichere Tarifstruktur, kürzere Vertragsbindungen und besser nachvollziehbare Preise.

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Die Änderungen gelten bereits seit dem 18. Juni. Zur Erinnerung: Zuletzt wurde die die Fusion von RTL und Sky von den Kartellbehörden bestätigt. Das Monaco-Wochenende war das erste Sport-Wochenende, an dem RTL und Sky von großen Events berichtet haben, SPEEDWEEK.com hatte darüber berichtet.

Zurück zum Umbau bei Sky: Kurz gesagt: Wer künftig ein Sky-Abo abschließt, soll sich schneller zurechtfinden. Nach Unternehmensangaben konzentriert sich das Angebot stärker auf wenige zentrale Pakete. Gleichzeitig verabschiedet sich Sky von den bisherigen Verträgen mit einer Laufzeit von 24 Monate. Stattdessen setzt man künftig auf Tarife mit einer Mindestlaufzeit von zwölf Monaten.

Auch die Preisgestaltung wird angepasst. Zwar erhöhen sich die monatlichen Gebühren nach Ablauf des ersten Vertragsjahres weiterhin, die Struktur soll für Kunden aber transparenter und leichter verständlich dargestellt werden. Künftig fällt der Fokus auf Pakete wie: «All Fiction», «All Sports» und «Best of Paramount+». Kunden können aber auch weiterhin ihr Paket individuell anpassen.

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Im Fall des Pakets «All Sports» bedeutet das für Kunden: Wer sich künftig für den Sport-Tarif entscheidet, erhält Zugriff auf das gesamte Live-Sport-Angebot von Sky. Der Preis beträgt dafür im ersten Vertragsjahr 34,99 Euro pro Monat. Danach steigt der Preis auf 39,99 Euro pro Monat.