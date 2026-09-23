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Haas-Aus für Esteban Ocon? «Ich habe für 2027 noch keinen Vertrag»

Der Franzose Esteban Ocon deutet an, dass seine GP-Karriere in Gefahr ist. Der Haas-Fahrer sagt: «Ich habe für 2027 keinen Vertrag.» Die US-Amerikaner wollen Ferrari-Junior Rafael Camara holen.

Formel 1

Esteban Ocon
Esteban Ocon
Foto: XPB
Esteban Ocon
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Noch in dieser Saison wird Esteban Ocon die Grenze von 200 Grands Prix erreichen, der 30-jährige Franzose steht in Diensten von Haas, aber das dürfte mit Schluss der Saison wohl vorbei sein.

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In den vergangenen Wochen hatte der Sieger des Ungarn-GP 2021 (mit Alpine) beteuert, er sei guter Dinge, dass er seine GP-Karriere fortsetzen könne. Haas-Teamchef Ayao Komatsu seinerseits hatte den Medien weisgemacht, Ocons Name stehe auf einer kurzen Liste von Kandidaten fürs zweite Cockpit 2027 neben Oliver Bearman.

Nun aber kommen von Ocon neue Töne. Der WM-Achte von 2017 und 2022 klingt besorgt. Im Fahrerlager des Baku City Circuit gibt er zu: «Im Moment habe ich für 2027 keinen Vertrag. Es gibt gewisse Diskussionen, aber darüber habe ich keine Kontrolle. Ich gebe bis Ende Saison mein Bestes, dann sehen wir weiter.»

Im Artikel erwähnt

Auf die Frage, ob er mit anderen Rennställen in Kontakt stehe, sagt Esteban: «Natürlich bin ich das.» Das ist auch bitte nötig, denn als ein Journalistenkollege nachhakt, ob er denn noch auf der Haas-Liste stehe, weicht Ocon aus: «Schauen wir mal.»

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Das klingt nach nein.

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Esteban Ocon liegt in der laufenden Fahrer-WM nur auf dem 18. Rang, sein Stallgefährte ist 13. Ocon hat seit dem Grossen Preis von Monaco nicht mehr gepunktet (damals wurde er Neunter), Bearman ist sogar seit Kanada (also ein Rennen vor Monaco) nicht mehr in die Top-Ten gefahren.

Esteban mit etwas Werbung in eigener Sache: «Wann immer wir ein konkurrenzfähiges Auto gehabt haben, war ich da. Ich bin der vorderhand letzte Haas-Fahrer, der gepunktet hat, in Monte Carlo. Und in Madrid hätte das auch fast geklappt. Bei zahlreichen Gelegenheiten bin ich über den Möglichkeiten des Autos gefahren. Das ist glasklar.»

Im Formel-1-Fahrerlager hält sich hartnäckig: Favorit auf Ocons Platz bei Haas ist der Brasilianer Rafael Camara, derzeit als Ferrari-Zögling in der Formel-2-Meisterschaft auf Zwischenrang 3.

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