Das Formel-1-Startfeld für 2027 steht nun fest, denn Haas hat die Besetzung für das letzte freie Cockpit in der Startaufstellung der Königsklasse bestätigt. Wie erwartet wird Ollie Bearman eine dritte Saison für den US-Rennstall absolvieren. Der junge Brite, der zum Ferrari-Fahrerkader gehört, hatte sich noch beim jüngsten Rennwochenende in Las Vegas darüber beschwert, dass sich die Verhandlungen um seinen Verbleib hinzogen.

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Die Aussagen von Bearman, der kein Geheimnis um seine Enttäuschung machte, sorgten für Wirbel im Fahrerlager der Spieler-Metropole. Teamchef Ayao Komatsu stellte daraufhin klar, dass man sich einig sei und mit dem 21-Jährigen weitermachen wolle. Nun hat das Team die offizielle Bestätigung veröffentlicht. Bearmans Teamkollege Rafael Câmara wurde bereits im vergangenen Monat für 2027 bestätigt.

Ollie Bearman: «Wir haben noch eine Rechnung offen»

«Die Verlängerung des Vertrags mit Ollie bis 2027 war für uns eine selbstverständliche Entscheidung», betont Komatsu nun. «Wir haben seine Entwicklung, sein Engagement und die Qualität seiner Arbeit gesehen, die er sowohl auf als auch abseits der Strecke für das Team leistet», fügt der Japaner an.

«Er verfügt über eine vorbildliche Arbeitsmoral und den starken Willen, sich selbst und das Team weiterzuentwickeln, und meiner Meinung nach gibt es niemanden, der besser geeignet wäre, dieses Team voranzubringen. Das Haas-Team verfügt über eines der spannendsten Fahrer-Duos in der Startaufstellung, und ich freue mich darauf, zu sehen, wie Ollie sich mit diesem unglaublichen Team weiterentwickelt», ergänzt der Teamchef.

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Bearman selbst erklärt: «Es ist kein Geheimnis, dass ich mich sehr freue, auch 2027 für das Haas-Team zu fahren. Dieses Team hat eine wesentliche Rolle bei meiner Entwicklung gespielt, und ich habe von allen hier grosses Vertrauen und viel Unterstützung bekommen. Wir sind sehr bestrebt, weiter voranzukommen, und ich freue mich darauf, diese Arbeit voranzutreiben, auf dem Erreichten aufzubauen und gemeinsam nach noch mehr zu streben – wir haben noch eine Rechnung offen.»