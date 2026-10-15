Haas bestätigt: Rafael Camara 2027 an der Seite von Oliver Bearman

Die Katze ist aus dem Sack: Nachfolger von GP-Sieger Esteban Ocon im US-amerikanischen Formel-1-Team Haas wird der gegenwärtige Formel-2-Fahrer Rafael Camara. So wie der andere Haas-Pilot Oliver Bearman (21) gehört auch der Brasilianer (ebenfalls 21) zum Nachwuchsprogramm von Ferrari.

Werbung

Werbung

Camara führt derzeit die FIA Formel-2-Meisterschaft an, während er für Invicta Racing fährt. Mit noch zwei verbleibenden Runden in der Saison führt der Südamerikaner in der Wertung mit 207 Punkten, nachdem er Hauptrennen in Spanien, Belgien und Aserbaidschan gewonnen hat sowie insgesamt sechs Podestplätze und fünf Pole-Positions eroberte. 2025 wurde Camara FIA-F3-Champion.

Camaras erste Arbeitserfahrung mit dem TGR Haas F1 Team kam durch die Teilnahme an einem Test des Vorjahreswagens (TPC) im August zustande, als er das Modell VF-25 des Teams auf dem Autódromo Internacional do Algarve in Portimão (Portugal) fuhr.

«Ich bin wirklich begeistert, ein so junges, erstaunliches Talent wie Rafael Camara zu verpflichten», sagt Ayao Komatsu, Teamchef des TGR Haas F1 Teams.

Werbung

Werbung

Der Japaner weiter: «Ich muss niemandem von seinen Leistungen in den Junior-Formeln erzählen, sie waren überaus beeindruckend, und in seiner Rookie-Saison in der Formel 2 hat er in einigen sehr schwierigen Momenten, wie dem Qualifying in Monaco und Montreal, tollen Speed gezeigt – das alles zeigt das Potenzial, das Rafa hat.»

«Beim Test in Portugal hatte er kaum Zeit, um das Auto kennen zu lernen, fand sich aber sehr schnell zurecht. Er zeigte uns dabei mehr als nur rohe Geschwindigkeit. Rafa hat es geschafft, eine Umgebung zu schaffen, in der er das Beste aus sich herausholen konnte, es war sehr beeindruckend und die Runden, die er absolviert hat, waren sicherlich besonders.»

«Wir sind alle begeistert von der Aussicht, dieses Talent zu fördern und für ihn bei Haas einen Ort zu schaffen, an dem er aufblühen kann. Wir wollen, dass er sich hier wohlfühlt. Er wird dazu jede erdenkliche Unterstützung erhalten.»

Gene Haas, Teambesitzer des TGR Haas F1 Teams: «Ich bin sehr gespannt zu sehen, was Rafael Camara in der Formel 1 erreichen kann, nachdem ich seine Erfolge in der Formel 3 und jetzt in der Formel 2 in diesem Jahr verfolgt habe.»

Werbung

Werbung

«Das wird eine andere Herausforderung, aber was wir durch Ollie Bearman erlebt haben, der einen ähnlichen Werdegang und eine Verbindung zur Scuderia Ferrari Driver Academy hatte, das zeigt, dass diese jüngeren Fahrer gut vorbereitet sind und sofort einen Einfluss auf ein Team haben können. Rafa hat das Team mit seiner TPC-Leistung beeindruckt, daher freuen wir uns darauf, darauf aufzubauen und unsere Beziehung in der nächsten Saison in Vollzeit auszubauen.»

Rafael Camara selber sagt: «Ich freue mich sehr, dem TGR Haas F1 Team als Formel-1-Fahrer beizutreten. Das ist ein wichtiger Schritt in meiner Karriere, und ich möchte Gene Haas und Ayao Komatsu für ihr Vertrauen danken.»

«Ich bin auch der Scuderia Ferrari Driver Academy sehr dankbar für ihre Unterstützung und für alles, was sie im Laufe der Jahre zu meiner Entwicklung beigetragen haben, sowie meiner Familie, die mich auf dieser Reise immer unterstützt hat. Jetzt liegt mein Fokus darauf, mich bestmöglich auf diese neue Herausforderung vorzubereiten. Es gibt viel zu lernen, und ich freue mich darauf, eng mit dem Team zusammenzuarbeiten, das Auto zu verstehen und mich als Fahrer weiterzuentwickeln.»