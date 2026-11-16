Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Haas-F1-Entscheidung für Las Vegas gefallen: Câmara UND Hirakawa fahren

Rafael Câmara ersetzt beim F1-GP in Las Vegas bei Haas den gefeuerten Esteban Ocon. Doch auch Ersatzfahrer und WEC-Champion Ryo Hirakawa bekommt am Wochenende einen weiteren Formel-1-Einsatz.

Silja Rulle

Von

Formel 1

Rafael Camara gab in Brasilien sein F1-Debüt
Rafael Camara gab in Brasilien sein F1-Debüt
Foto: XPB Images
Rafael Camara gab in Brasilien sein F1-Debüt
© XPB Images

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Wer fährt nach dem überraschenden Aus von Esteban Ocon in Mexiko den Haas-F1-Boliden für den Rest der Saison? In Mexiko-Stadt sprang im laufenden Rennwochenende Haas-Ersatzfahrer Ryo Hirakawa für Ocon ein. In Brasilien vorletzte Woche gab der Brasilianer Rafael Câmara sein Debüt. Er ist 2027 Stammfahrer bei Haas, Hirakawa fuhr am Brasilien-Wochenende in der WEC. Und nun ist klar: In Las Vegas werden sowohl Câmara als auch Hirakawa fahren – aber auch Stammpilot Oliver Bearman.

Werbung

Werbung

Haas nach Ocon-Aus mit drei Fahrern im F1-GP in Las Vegas

So funktioniert das Dreiergespann am Vegas-Wochenende: Rafael Câmara wird das Cockpit des gefeuerten Ocon übernehmen und das komplette Wochenende fahren. Ryo Hirakawa absolviert das vierte für Haas noch verpflichtende Rookie-Training der Saison, fährt also das FP1 im Auto von Oliver Bearman. Bearman fährt wie gewohnt das restliche Wochenende.

Warum noch eine Rookie-Session? Câmaras Brasilien-Wochenende zählte nicht als Rookie-Session, weil Ocon bereits zweimal Platz gemacht hatte. Jedes Team muss pro Saison mindestens in vier Freitagssessions Rookies einsetzen und dafür jeden Fahrer je zweimal aussetzen lassen. Bei Haas muss Bearman noch eine Session abgeben, damit Haas im Soll ist.

Im Artikel erwähnt

Hirakawa: F1-Rookie als 2026er-WEC-Champion

Für Hirakawa ist es ein besonderes Wochenende: Der Japaner reist als frischgekrönter Champion in der Langstrecken-WM WEC an, dürfte also jede Menge Momentum und gute Stimmung mit ins Team bringen.

Werbung

Werbung

Rafael Câmara sagt vor seinem zweiten Rennen als F1-Pilot: «Ich freue mich darauf, in Las Vegas wieder ins Auto zu steigen. Brasilien war eine gute Lernerfahrung, und jetzt geht es darum, darauf aufzubauen, mich Schritt für Schritt zu verbessern und das Beste aus jeder Trainingseinheit herauszuholen. Die Strecke ist neu für mich, daher gibt es viel zu lernen, aber ich werde mein Bestes geben, um mich über das gesamte Wochenende hinweg weiter zu verbessern.»

TV-Programm

Bearman freut sich auf US-Rennen in Las Vegas

Für das US-Team Haas ist der Vegas-GP ein Heimrennen. Ollie Bearman freut sich: «Den letzte Triple-Header der Saison mit einem Rennen auf heimischem Boden zu beginnen, ist ein großartiger Start. Las Vegas hat sich sehr schnell zu einem der unverzichtbaren Rennen im Kalender entwickelt, und ich war sehr zufrieden, dass ich mir hier im letzten Jahr den letzten zu vergebenden Punkt sichern konnte.»

Bearman: «Es ist eine Hochgeschwindigkeitsstrecke mit vielen Geraden, und man muss mit einigen der kältesten Temperaturen des Jahres zurechtkommen – es gibt also einiges zu bewältigen. Ich werde zum ersten Mal als 21-Jähriger in Las Vegas sein, daher hoffe ich, dass ich ein bisschen Glück habe und ich nach dem Rennen gebührend feiern kann … natürlich auf verantwortungsvolle Weise!» Alkohol gibt’s in den USA ja erst ab 21.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Training

  7. 2. Training

  8. 1. Training

Pos
#
Fahrer
Fahrer
Team
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte

01

1

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

71

1:35:23,504

1:12,983

25

02

3

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

71

+14,602

1:13,131

18

03

6

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

71

+24,485

1:12,877

15

04

63

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

71

+33,991

1:14,040

12

05

12

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

71

+41,017

1:12,689

10

06

81

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

71

+56,475

1:13,018

8

07

30

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

71

+1:15,402

1:13,495

6

08

16

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

71

+1:18,586

1:14,170

4

09

44

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

70

+1 Runde

1:13,724

2

10

27

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

70

+1 Runde

1:14,000

1

Events

Alle Formel 1 Events
  1. Vergangen

    Mexican Grand Prix

    Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexiko
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Brazilian Grand Prix

    Autodromo Jose Carlos Pace, Brasilien
    06.–08.11.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Las Vegas Grand Prix

    Downtown Las Vegas Street Circuit, USA
    19.–21.11.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Katar
    27.–29.11.2026
    Zum Event

  5. Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, Vereinigte Arabische Emirate
    04.–06.12.2026
    Zum Event

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien