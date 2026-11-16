Haas-F1-Entscheidung für Las Vegas gefallen: Câmara UND Hirakawa fahren

Wer fährt nach dem überraschenden Aus von Esteban Ocon in Mexiko den Haas-F1-Boliden für den Rest der Saison? In Mexiko-Stadt sprang im laufenden Rennwochenende Haas-Ersatzfahrer Ryo Hirakawa für Ocon ein. In Brasilien vorletzte Woche gab der Brasilianer Rafael Câmara sein Debüt. Er ist 2027 Stammfahrer bei Haas, Hirakawa fuhr am Brasilien-Wochenende in der WEC. Und nun ist klar: In Las Vegas werden sowohl Câmara als auch Hirakawa fahren – aber auch Stammpilot Oliver Bearman.

Werbung

Werbung

Haas nach Ocon-Aus mit drei Fahrern im F1-GP in Las Vegas

So funktioniert das Dreiergespann am Vegas-Wochenende: Rafael Câmara wird das Cockpit des gefeuerten Ocon übernehmen und das komplette Wochenende fahren. Ryo Hirakawa absolviert das vierte für Haas noch verpflichtende Rookie-Training der Saison, fährt also das FP1 im Auto von Oliver Bearman. Bearman fährt wie gewohnt das restliche Wochenende.

Warum noch eine Rookie-Session? Câmaras Brasilien-Wochenende zählte nicht als Rookie-Session, weil Ocon bereits zweimal Platz gemacht hatte. Jedes Team muss pro Saison mindestens in vier Freitagssessions Rookies einsetzen und dafür jeden Fahrer je zweimal aussetzen lassen. Bei Haas muss Bearman noch eine Session abgeben, damit Haas im Soll ist.

Hirakawa: F1-Rookie als 2026er-WEC-Champion

Für Hirakawa ist es ein besonderes Wochenende: Der Japaner reist als frischgekrönter Champion in der Langstrecken-WM WEC an, dürfte also jede Menge Momentum und gute Stimmung mit ins Team bringen.

Werbung

Werbung

Rafael Câmara sagt vor seinem zweiten Rennen als F1-Pilot: «Ich freue mich darauf, in Las Vegas wieder ins Auto zu steigen. Brasilien war eine gute Lernerfahrung, und jetzt geht es darum, darauf aufzubauen, mich Schritt für Schritt zu verbessern und das Beste aus jeder Trainingseinheit herauszuholen. Die Strecke ist neu für mich, daher gibt es viel zu lernen, aber ich werde mein Bestes geben, um mich über das gesamte Wochenende hinweg weiter zu verbessern.»

Bearman freut sich auf US-Rennen in Las Vegas

Für das US-Team Haas ist der Vegas-GP ein Heimrennen. Ollie Bearman freut sich: «Den letzte Triple-Header der Saison mit einem Rennen auf heimischem Boden zu beginnen, ist ein großartiger Start. Las Vegas hat sich sehr schnell zu einem der unverzichtbaren Rennen im Kalender entwickelt, und ich war sehr zufrieden, dass ich mir hier im letzten Jahr den letzten zu vergebenden Punkt sichern konnte.»

Bearman: «Es ist eine Hochgeschwindigkeitsstrecke mit vielen Geraden, und man muss mit einigen der kältesten Temperaturen des Jahres zurechtkommen – es gibt also einiges zu bewältigen. Ich werde zum ersten Mal als 21-Jähriger in Las Vegas sein, daher hoffe ich, dass ich ein bisschen Glück habe und ich nach dem Rennen gebührend feiern kann … natürlich auf verantwortungsvolle Weise!» Alkohol gibt’s in den USA ja erst ab 21.