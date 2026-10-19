Der König der Monster fährt mit: Haas rückt im neuen Godzilla-Design aus

Zum ersten Mal seit dem Miami-Wochenende im Mai kehrt der GP-Zirkus wieder in die Vereinigten Staaten zurück und das Haas-Team feiert das Heimspiel in Texas mit einem ganz besonderen Look: Wie schon in Suzuka spannt der US-Rennstall mit dem japanischen Unterhaltungsstudio TOHO zusammen, um Godzilla auf die Strecke zu bringen.

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Der Look unterscheidet sich vom Godzilla-Design beim Japan-GP, diesmal ist der König der Monster zwar auch auf der Motorhaube abgebildet, allerdings sehr viel detailreicher als noch beim dritten Rennwochenende der Saison. Die Aktion erfolgt wenige Tage vor dem Kinostart des neuesten Godzilla-Streifens «Godzilla Minus Zero», der am 6. November in den Vereinigten Staaten in den Kinos anläuft. Nicht nur die GP-Renner stimmen auf den Hollywood-Streifen ein, auch die Rennbekleidung wird entsprechend ausfallen.

Hohe Erwartungen von Teamchef Ayao Komatsu

«Wir freuen uns sehr darauf, wieder auf den Circuit of the Americas zurückzukehren – das ist eines der drei US-Rennen im Kalender, das wir jedoch als unser wichtigstes Heimrennen betrachten», erklärt Teamchef Ayao Komatsu. «Ich denke, wir haben in Singapur beim Set-up und bei der Umsetzung des Wochenendes einen Schritt nach vorne machen können, und diesen Trend wollen wir unbedingt fortsetzen und jede Gelegenheit nutzen, die sich bietet», erklärt der Japaner das ehrgeizige Ziel seiner Mannschaft.

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«Nach unserem Start in Japan zu Beginn des Jahres haben wir für den US-GP eine sehr spannende Zusammenarbeit mit Godzilla vereinbart. Es war von Anfang an als Zusammenarbeit über die gesamte Saison hinweg geplant, und da der Film 'Godzilla Minus Zero' bald in die Kinos kommt, organisieren wir natürlich eine Sonderlackierung und ein Fan-Event, um das zu feiern. Es ist grossartig, dass wir zusätzlich zu unseren Aktivitäten an der Rennstrecke diese weiteren Veranstaltungen durchführen können, und wir freuen uns auf ein tolles Heimrennen», fügt Komatsu an.

Thema der Woche Thema der Woche: Der neue Zeitplan der MotoGP sorgte für viel Zündstoff 2027 wird die MotoGP auch mit einem neuen Zeitplan in die 850er-Ära starten. Mehr als die Modifikationen sorgte für Wirbel, wie die Beschlüsse zustande kamen. Ein Paradebeispiel für: «Reden hilft». Weiterlesen TV-Programm Live Austin: 1. Freies Training FIA Formula One World Championship 23.10.2026 - 19:25

Anspruchsvolles Heimspiel für Ollie Bearman und Esteban Ocon

Auch bei den Fahrern ist die Vorfreude gross: Ollie Bearman schwärmt: «Der US-GP ist immer ein grossartiges Ereignis, eine Art Heimkehr für das Team, und ich freue mich darauf, in Austin auf die Strecke zu gehen. Der Circuit of The Americas ist eine anspruchsvolle Rennstrecke mit einer guten Mischung aus Kurven und einigen großartigen Überholmöglichkeiten.»

Und Esteban Ocon stimmt ihm zu: «Der Circuit of The Americas ist eine grossartige Strecke, und Austin ist ein wirklich toller Ort, an den wir alle gerne zurückkehren.» Der Franzose hofft auf ein reibungsloses Wochenende. «Da es dieses Jahr kein Sprint-Wochenende ist, können wir uns im Laufe der Trainingssitzungen steigern, um uns die besten Chancen für das Qualifying am Samstag zu sichern», macht er sich Mut.