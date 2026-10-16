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Haas-Team mit Monster-Look in Austin: Godzilla-Comeback auf der F1-Strecke

Bereits beim Japan-GP begeisterte das Haas-Team mit einer Godzilla-Sonderlackierung die Fans. Nun kehrt das japanische Kult-Monster pünktlich zum Austin-GP in die Box des US-Rennstalls zurück.

Formel 1

Haas-Pilot Esteban Ocon in Suzuka: Godzilla fährt mit
Haas-Pilot Esteban Ocon in Suzuka: Godzilla fährt mit
Foto: Batchelor / XPB Images
Haas-Pilot Esteban Ocon in Suzuka: Godzilla fährt mit
© Batchelor / XPB Images

Im Artikel erwähnt

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Die Zusammenarbeit des Haas-Teams mit dem japanischen Unterhaltungsstudios «TOHO» geht weiter: Nachdem der US-Rennstall beim diesjährigen Japan-GP bereits mit einer Sonderlackierung antrat, die das Kult-Monster «Godzilla» zeigte, werden Esteban Ocon und Ollie Bearman auch auf dem Circuit of the Americas in Austin mit einem speziellen Look ausrücken, bei dem das echsenartige Monster im Mittelpunkt steht.

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Der Zeitpunkt ist gut gewählt, denn das 18. Rennwochenende der diesjährigen Formel-1-Saison geht nur wenige Tage vor dem Kinostart des neuesten «Godzilla»-Streifens «Godzilla Minus Zero» über die Bühne, der am 6. November in den Vereinigten Staaten in den Kinos anläuft. Nicht nur die GP-Renner stimmen auf den Hollywood-Streifen ein, auch die Rennbekleidung wird entsprechend ausfallen.

Bereits in Japan war der König der Monster im F1-Fahrerlager zu Besuch
Bereits in Japan war der König der Monster im F1-Fahrerlager zu Besuch
Foto: Batchelor / XPB Images
Bereits in Japan war der König der Monster im F1-Fahrerlager zu Besuch
© Batchelor / XPB Images

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Und für die Formel-1-Fans gibt es unter dem Titel «Godzilla x TGR Haas F1 Team» eine neue Fan-Bekleidungskollektion, die ab 19. Oktober erhältlich sein wird. Wie die Renner von Bearman und Ocon aussehen werden, wird noch nicht verraten. Sicher ist: Der Look wird sich von jenem in Suzuka unterscheiden. Enthüllt wird die Sonderlackierung erst am Montag, 19. Oktober, online.

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Zur Enthüllung gibt es auch ein exklusives Fan-Event im Domain Northside Shopping Plaza, bei dem Teamchef Ayao Komatsu, die beiden Stammfahrer Ocon und Bearman, sowie Reservist Jack Doohan und F1-Academy-Fahrerin Kaylee Countryman dabei sein werden. Fans in Austin haben vom 23. bis 25. Oktober im Barton Creek Square eine weitere Gelegenheit, die themenbezogene Lackierung aus nächster Nähe zu bewundern. Ein Showcar wird neben der neuesten Kollektion an Godzilla-Fanbekleidung ausgestellt.

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«Wir waren unglaublich stolz auf das, was wir gemeinsam mit TOHO und Godzilla beim Japan-GP geschaffen haben, und wir freuen uns sehr, den König der Monster bei unserem Heimrennen in Austin wieder auf die Strecke zu bringen», erklärte Komatsu. «Mit der Veröffentlichung einer Folge-Lackierung beschreiten wir in der Formel 1 neue Wege, und darauf sind wir sehr stolz. Das gibt uns eine weitere Gelegenheit, unseren Fans mehr von dem zu bieten, was sie sehen wollen, und etwas zu schaffen, das die Formel 1 mit neuen Zielgruppen verbindet. Godzilla ist eine wahrhaft ikonische Figur, und es wird für das Team und unsere Fans etwas ganz Besonderes sein, diese Partnerschaft in den Vereinigten Staaten wieder zum Leben erwecken zu sehen.»

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