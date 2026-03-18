Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Haas holt Godzilla in die Formel 1: Neue Lackierung für den Japan-GP

Das hat es in der Königsklasse noch nie gegeben: Das legendäre Film-Monster Godzilla kommt in die Formel 1, dank einer Zusammenarbeit zwischen den japanischen Toho-Studios und dem GP-Rennstall Haas.

Rob La Salle

Von

Formel 1

Godzilla kommt in die Formel 1
Godzilla kommt in die Formel 1
Foto: Haas F1
Godzilla kommt in die Formel 1
© Haas F1

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Der US-amerikanische Formel-1-Rennstall des Werkzeugmaschinen-Herstellers Gene Haas gibt am 18. März bekannt: «Haas freut sich, eine bahnbrechende, saisonübergreifende Zusammenarbeit mit der TOHO Co. Ltd. bekanntzugeben, dem ikonischen japanischen Unterhaltungsstudio und Zuhause von Godzilla. Es handelt sich um die erste Partnerschaft mit einer Entertainment-IP in der Geschichte unseres Teams. Diese beispiellose Partnerschaft bringt den König der Monster in die Welt der Formel 1 und vereint filmische Geschichte mit modernster Motorsportleistung.»

Werbung

Werbung

Die Zusammenarbeit wird am 27. bis 29. März beim Grossen Preis von Japan ihren globalen Auftakt haben, wobei die erste grössere Aktivität – die Enthüllung einer besonderen Lackierung – am 24. März im Tokyo Midtown Hibiya stattfinden wird.

Während der weiteren Formel-1-WM 2026 wird die Partnerschaft integriertes Branding, digitale Inhalte, limitierte Merchandising-Artikel und Rennwochenende-Aktivitäten bieten, die darauf ausgelegt sind, Fans weltweit aus der Motorsport- und Popkultur-Szene zu begeistern.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Wer nochmals ist Godzilla?

Zur Erinnerung für all jene, denen Godzilla jetzt kein geläufiger Begriff ist: Bekannt als der König der Monster, ist Godzilla seit seinem Debüt im Jahr 1954 eine globale Kultfigur. Sein jüngster Film „Godzilla Minus One“ (2023) war ein weltweiter Erfolg und unterstrich seine zeitlose Anziehungskraft.

Werbung

Werbung

Der heiß erwartete neue Film „Godzilla Minus Zero“ startet am Freitag, dem 6. November 2026, in den breiten Kinoverleih in Nordamerika. Als sowohl Bedrohung als auch Verbündeter der Menschheit dargestellt, spiegelt Godzilla den Geist seiner Zeit wider und inspiriert weiterhin Generationen, auch durch Hollywood-Adaptionen.

Nach dem Start in Tokio mit der Lackierung wird die Zusammenarbeit auch beim Grossen Preis der USA vom 23. bis 25. Oktober im Mittelpunkt stehen und Godzilla den amerikanischen Fans näherbringen sowie die globale Reichweite von Formel 1 und TOHOs ikonischer Marke feiern. Das Heimrennen des TGR Haas F1 Teams fällt vor dem US-Kinostart von ‚Godzilla Minus Zero‘ zusammen, der am 6. November in den Kinos anläuft.

Film und Motorsport treffen sich

Haas-Teamchef Ayao Komatsu: «Dies ist wirklich eine aussergewöhnliche Gelegenheit, unsere Marke neuen Zielgruppen zu präsentieren – sowohl für das TGR Haas F1 Team als auch für TOHO ist das eine Premiere. Es ist eine Ehre, eine globale Kultfigur wie Godzilla in diesen Sport zu bringen und in einem wichtigen Jahr für die Marke aktiv zu werden. Wir möchten, dass sich unsere Fangemeinden zusammenschliessen und mit uns feiern, denn in dieser Saison wird es viel zu erleben geben.»

Keiji Ota, bei Toho für die Marke Godzilla verantwortlich: «Wir fühlen uns geehrt, diese Partnerschaft zwischen dem TGR Haas F1 Team und Godzilla bekanntgeben zu dürfen, einer Kultfigur, die sich seit ihrem ersten Auftauchen in Japan vor über 70 Jahren ständig weiterentwickelt hat.»

Werbung

Werbung

«Godzilla steht für unbezwingbare Kraft und Widerstandsfähigkeit, einen Geist, der tief mit der Entschlossenheit des TGR Haas F1 Teams zusammenhängt, ständig Grenzen zu durchbrechen. Durch diese Zusammenarbeit bereitet euch darauf vor, dass Godzilla auf der schnellsten Bühne der Welt wütet! Wir versprechen, ein noch nie dagewesenes Erlebnis zu bieten, das Fans von Godzilla und dem TGR Haas F1 Team auf der ganzen Welt begeistern wird.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. Sprint

  7. Startaufstellung

  8. Sprint Qualifying

  9. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

56

1:33:15,607

1:35,275

29

02

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

56

+5,515

1:35,400

26

03

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

56

+25,267

1:36,092

21

04

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

56

+28,894

1:36,011

19

05

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

87

56

+57,268

1:36,429

11

06

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

56

+59,647

1:36,505

8

07

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

56

+1:20,588

1:37,096

8

08

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

56

+1:27,247

1:37,311

4

09

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

55

55

+1 Runde

1:37,981

2

10

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

55

+1 Runde

1:36,783

1

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  4. Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  5. Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien