Haas holt Godzilla in die Formel 1: Neue Lackierung für den Japan-GP

Der US-amerikanische Formel-1-Rennstall des Werkzeugmaschinen-Herstellers Gene Haas gibt am 18. März bekannt: «Haas freut sich, eine bahnbrechende, saisonübergreifende Zusammenarbeit mit der TOHO Co. Ltd. bekanntzugeben, dem ikonischen japanischen Unterhaltungsstudio und Zuhause von Godzilla. Es handelt sich um die erste Partnerschaft mit einer Entertainment-IP in der Geschichte unseres Teams. Diese beispiellose Partnerschaft bringt den König der Monster in die Welt der Formel 1 und vereint filmische Geschichte mit modernster Motorsportleistung.»

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Die Zusammenarbeit wird am 27. bis 29. März beim Grossen Preis von Japan ihren globalen Auftakt haben, wobei die erste grössere Aktivität – die Enthüllung einer besonderen Lackierung – am 24. März im Tokyo Midtown Hibiya stattfinden wird.

Während der weiteren Formel-1-WM 2026 wird die Partnerschaft integriertes Branding, digitale Inhalte, limitierte Merchandising-Artikel und Rennwochenende-Aktivitäten bieten, die darauf ausgelegt sind, Fans weltweit aus der Motorsport- und Popkultur-Szene zu begeistern.

Wer nochmals ist Godzilla?

Zur Erinnerung für all jene, denen Godzilla jetzt kein geläufiger Begriff ist: Bekannt als der König der Monster, ist Godzilla seit seinem Debüt im Jahr 1954 eine globale Kultfigur. Sein jüngster Film „Godzilla Minus One“ (2023) war ein weltweiter Erfolg und unterstrich seine zeitlose Anziehungskraft.

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Der heiß erwartete neue Film „Godzilla Minus Zero“ startet am Freitag, dem 6. November 2026, in den breiten Kinoverleih in Nordamerika. Als sowohl Bedrohung als auch Verbündeter der Menschheit dargestellt, spiegelt Godzilla den Geist seiner Zeit wider und inspiriert weiterhin Generationen, auch durch Hollywood-Adaptionen.

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Nach dem Start in Tokio mit der Lackierung wird die Zusammenarbeit auch beim Grossen Preis der USA vom 23. bis 25. Oktober im Mittelpunkt stehen und Godzilla den amerikanischen Fans näherbringen sowie die globale Reichweite von Formel 1 und TOHOs ikonischer Marke feiern. Das Heimrennen des TGR Haas F1 Teams fällt vor dem US-Kinostart von ‚Godzilla Minus Zero‘ zusammen, der am 6. November in den Kinos anläuft.

Film und Motorsport treffen sich

Haas-Teamchef Ayao Komatsu: «Dies ist wirklich eine aussergewöhnliche Gelegenheit, unsere Marke neuen Zielgruppen zu präsentieren – sowohl für das TGR Haas F1 Team als auch für TOHO ist das eine Premiere. Es ist eine Ehre, eine globale Kultfigur wie Godzilla in diesen Sport zu bringen und in einem wichtigen Jahr für die Marke aktiv zu werden. Wir möchten, dass sich unsere Fangemeinden zusammenschliessen und mit uns feiern, denn in dieser Saison wird es viel zu erleben geben.»

Keiji Ota, bei Toho für die Marke Godzilla verantwortlich: «Wir fühlen uns geehrt, diese Partnerschaft zwischen dem TGR Haas F1 Team und Godzilla bekanntgeben zu dürfen, einer Kultfigur, die sich seit ihrem ersten Auftauchen in Japan vor über 70 Jahren ständig weiterentwickelt hat.»

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