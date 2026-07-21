Hadjar (Red Bull Racing): Selbst verwundert über smarten Strategie-Trick

Diese Strategie wirkte auf den ersten Blick ungewöhnlich – selbst für den Fahrer. Red Bull Racing-Pilot Isack Hadjar verriet nach dem Formel-1-Rennen in Belgien, dass er sich über seine eigene Strategie wunderte und ihm der tiefere Sinn dahinter erst später klar wurde. Hadjar fuhr nämlich früh im Rennen zum Boxenstopp – und das gleich zweimal.

Werbung

Werbung

Hadjar verstand Strategie selbst erst später

Hadjar: «Ich war wegen der Boxenstopps erst etwas verwundert. Erst nach ein paar Runden habe ich verstanden, warum wir das gemacht haben.» Mit einem Lachen sagt er: «Da war ich wohl etwas langsam im Kopf.»

George Russell war in der ersten Runde des Rennens von der Strecke abgekommen. Sein Mercedes stand im Kiesbett. Deshalb musste das Safety-Car rauskommen. Das Feld fuhr also langsamer, Reifenwechsel kosten weniger Zeit. Logisch, da an die Box zu kommen. Aber gleich zweimal? Der Clou dahinter: Hadjar war auf harten Reifen gestartet. Sein Team wechselte ihn auf Medium und dann direkt wieder auf Hart. Damit hatte er seinen Pflicht-Reifenwechsel erfüllt – er war mit zwei verschiedenen Reifenmischungen unterwegs gewesen, wie es das Reglement bei Rennen vorschreibt (Ausnahmen bilden nur Regenrennen).

Hadjar war ohnehin weit hinten im Feld, verlor mit den Reifenwechseln wegen der Safety-Car-Phase wenig Zeit – und landete auch nicht im Verkehr, da er ja sowieso weit hinten war. Er war nämlich nur von Platz 21 gestartet. Hintergrund war eine Strafe für einen Motorentausch, die ihn ans hintere Ende der Startaufstellung beförderte.

Werbung

Werbung

Starkes Comeback: Hadjar fuhr von Startplatz 21 im Rennen auf Platz 6 vor. Eine richtig starke Leistung, die Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies als Hadjars bestes Rennen bislang in der Formel 1 lobte . Übrigens hätte Hadjar das Rennen ja auf den harten Reifen beenden dürfen – sein Team holte ihn aber dann doch noch mal zum Wechsel, nämlich als wegen der Bergung von Trümmerteilen eine Virtuelle Safety-Car herrschte. Also wieder clever geplant.

Perfekte Strategie!

Hadjar nach dem Rennen: «Das war das beste Ergebnis, was wir heute hätten erreichen können. Wir hatten von Beginn an einen klaren Plan und haben ihn genauso umgesetzt. Die Strategie war perfekt und unser Tempo stark. Es hat einfach alles perfekt zusammengespielt.»