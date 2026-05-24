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Hamilton 2.: «Riesen-Fortschritt mit Ferrari, Klasse-Duell mit Verstappen!»

Der siebenfache Kanada-GP-Sieger Lewis Hamilton muss sich im unterhaltsamen Grand Prix von Kanada nur Sieger Kimi Antonelli beugen: Starkes Ergebnis für den Ferrari-Star, knapp vor Max Verstappen.

Formel 1

Lewis Hamilton vor Max Verstappen
Lewis Hamilton vor Max Verstappen
Foto: XPB
Lewis Hamilton vor Max Verstappen
© XPB

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Lewis Hamilton hat den hinreissenden Traditions-GP von Kanada auf Platz 2 hinter Kimi Antonelli beendet, damit hätten vor dem Wochenende nicht viele Leute gewettet.

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Es ist der 204. Podestplatz des 41-jährigen Rekord-Champions aus England. Aus seinem 106. GP-Sieg ist nichts geworden, weil gegen Mercedes nichts zu machen war, aber Hamilton hat nun nach China den zweiten Podestplatz eingefahren, und er ist sehr zufrieden.

Hamilton findet: «Wir haben an diesem Wochenende einen Riesen-Schritt nach vorne mit dem Auto gemacht, und ich hatte ein Klasse-Duell mit Verstappen, mehr durfte ich nicht erwarten.»

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«Ein riesiges Grazie ans ganze Team. Wir hatten eine schwierige Saison 2025, und auch im ersten Teil der Saison 2026 ist nicht alles optimal gelaufen. Wir haben noch viel Arbeit vor uns, um die Lücke zur Spitze zu schliessen, aber wird dürfen Mut schöpfen.»

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«Ich habe das Gefühl, dass ich in Sachen Abstimmung endlich jenen Bereich getroffen haben, in welchem das Auto genau das tut, was ich von ihm erwarte.»

Hamilton ist an diesem Wochenende auf seiner Lieblingsbahn anders vorgegangen als vor Miami: «Vor dem Rennen in Florida waren wir im Simulator, wir haben eine Abstimmung erarbeitet, aber das hat sich als Holzweg erwiesen. Nun bin ich meinen eigenen Weg gegangen, ich habe absichtlich auf die Sim verzichtet, und das funktioniert für mich einfach besser.»

«Es ist ein fabelhaftes Gefühl, hier wieder auf dem Podest zu stehen. Ich liebe diese Strecke einfach und freue mich schon auf 2027. Es war ein tolles Duell mit Max, das war schön, ich konnte jede Sekunde geniessen.»

«Klar müssen wir mehr tun, aber ich weiss, was bei uns alles aufgegleist ist. Wir müssen mehr aus dem Wagen holen, vor allem aus der Antriebseinheit, aber dieses Rennen hier ist für alle ermutigend, und ich bin heiss darauf, mit Ferrari weiter nach vorne zu kommen.»

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Team

Start Nr

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Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

68

1:28:15,758

1:14,210

31

02

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

68

+10,768

1:14,573

21

03

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

68

+11,276

1:14,398

17

04

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

68

+44,151

1:15,297

16

05

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

67

+1 Runde

1:14,578

10

06

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

67

+1 Runde

1:15,462

8

07

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

67

+1 Runde

1:15,604

6

08

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

67

+1 Runde

1:15,390

4

09

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

55

67

+1 Runde

1:15,852

2

10

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Oliver Bearman

TGR Haas F1 Team

87

67

+1 Runde

1:16,002

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