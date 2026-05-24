Hamilton 2.: «Riesen-Fortschritt mit Ferrari, Klasse-Duell mit Verstappen!»

Lewis Hamilton hat den hinreissenden Traditions-GP von Kanada auf Platz 2 hinter Kimi Antonelli beendet, damit hätten vor dem Wochenende nicht viele Leute gewettet.

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Es ist der 204. Podestplatz des 41-jährigen Rekord-Champions aus England. Aus seinem 106. GP-Sieg ist nichts geworden, weil gegen Mercedes nichts zu machen war, aber Hamilton hat nun nach China den zweiten Podestplatz eingefahren, und er ist sehr zufrieden.

Hamilton findet: «Wir haben an diesem Wochenende einen Riesen-Schritt nach vorne mit dem Auto gemacht, und ich hatte ein Klasse-Duell mit Verstappen, mehr durfte ich nicht erwarten.»

«Ein riesiges Grazie ans ganze Team. Wir hatten eine schwierige Saison 2025, und auch im ersten Teil der Saison 2026 ist nicht alles optimal gelaufen. Wir haben noch viel Arbeit vor uns, um die Lücke zur Spitze zu schliessen, aber wird dürfen Mut schöpfen.»

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«Ich habe das Gefühl, dass ich in Sachen Abstimmung endlich jenen Bereich getroffen haben, in welchem das Auto genau das tut, was ich von ihm erwarte.»

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Hamilton ist an diesem Wochenende auf seiner Lieblingsbahn anders vorgegangen als vor Miami: «Vor dem Rennen in Florida waren wir im Simulator, wir haben eine Abstimmung erarbeitet, aber das hat sich als Holzweg erwiesen. Nun bin ich meinen eigenen Weg gegangen, ich habe absichtlich auf die Sim verzichtet, und das funktioniert für mich einfach besser.»

«Es ist ein fabelhaftes Gefühl, hier wieder auf dem Podest zu stehen. Ich liebe diese Strecke einfach und freue mich schon auf 2027. Es war ein tolles Duell mit Max, das war schön, ich konnte jede Sekunde geniessen.»

«Klar müssen wir mehr tun, aber ich weiss, was bei uns alles aufgegleist ist. Wir müssen mehr aus dem Wagen holen, vor allem aus der Antriebseinheit, aber dieses Rennen hier ist für alle ermutigend, und ich bin heiss darauf, mit Ferrari weiter nach vorne zu kommen.»

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