Auch Bruder Nicolas erfolgreich: Lewis feiert zweites Hamilton-Podium
Lewis Hamilton fuhr im Formel-1-GP von Kanada auf Platz 2 und damit aufs Podium. Auch sein Halbbruder Nicolas fuhr aufs Treppchen. Was Lewis Hamilton jetzt nach dem Montreal-Wochenende machen will.
Nach dem großen Bruder hat es auch der kleine Bruder aufs Treppchen geschafft. Lewis Hamilton feierte nach seinem zweiten Platz beim Kanada-GP in Montreal in der Formel 1 auch seinen Halbbruder Nicolas, der einen besonderen Meilenstein erreicht hat.
Zweites Hamilton-Podium
Der 34-jährige Brite fährt derzeit seine siebte Saison in der British Touring Car Championship. Dort stand am Wochenende das Rennen in Snetterton in Norfolk an – mit einem großen Erfolg! Nicolas Hamilonts erstes Podium! Weil er seit Geburt eine Zerebralparese hat, fährt er mit einem modifizierten Auto, ist nach eigenen Angaben der erste Rennfahrer mit Behinderung in der British Touring Car Championship. Und jetzt auch der erste, der aufs Podium geschafft hat!
Was für ein Timing! In Montreal erwischte auch Lewis Hamilton ein richtig gutes Wochenende.
Lewis Hamilton: Jetzt geht's zu den Elchen
Lewis Hamilton hatte nach dem Kanada-GP angekündigt, noch ein paar Tage im Land zu bleiben. Wohin genau es gehen soll, wollte er aus Sicherheitsgründen nicht verraten. Nur so viel: Am Montagabend wollte er ein Spiel schauen. Gemeint war wohl das dritte Spiel des NHL-Conference-Finals, also Eishockey. Dort unterlagen die Canadiens de Montreal den Carolina Hurricaes. Danach geht es in die Wildnis. Hamilton: «Hoffentlich sehe ich irgendwo einen Elch.»
Dann wird Hamilton aber auch zügig zurück in seine Wahlheimat Monaco reisen, dort den Jet-Lag bekämpfen und sich auf den Grand Prix im Fürstentum vorzubereiten. Schon in zwei Wochen wird dort gefahren. Die Konkurrenz rechnet Ferrari in Monaco gute Chancen aus, bei der Scuderia selbst hält man sich eher bedeckt. Danach geht es mit der Saison 2026 weiter Schlag auf Schlag, direkt in der Folgewoche geht es nach Barcelona.
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Ergebnisse Aktueller Stand