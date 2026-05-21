Hamilton (Ferrari) redet Klartext: «Leute wollen mich zurücktreten sehen»

Der Circuit Gilles Villeneuve und Lewis Hamilton, das ist eine Liebesgeschichte: Hier gewann der Engländer 2007 seinen ersten Grand Prix, nachdem er auch seine erste Formel-1-Pole errungen hatte, eine Woche später legte er mit Pole-Position und Sieg nach in Indianapolis (USA).

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Hamilton hat in Kanada sieben Mal gewonnen, gleich oft wie Michael Schumacher, und 2017 hatte Lewis Tränen in den Augen: Er zog mit seiner 65. Pole gleichauf mit dem grossen Ayrton Senna, dafür erhielt er von der Familie des unvergessenen Brasilianers eine Replica des berühmten gelben Helmes.

Seit 2019 hat Hamilton in Kanada nicht mehr gewonnen, aber starke Leistungen sind fast immer programmiert: Dritter 2022 und 2023, Vierter 2024 (alles mit Mercedes), 2025 tat sich Lewis im ersten Jahr mit Ferrari schwerer, nur Rang 6.

2026 will der 41-jährige Rekord-Champion an frühere Siegesfahrten anknüpfen, er fühlt sich im 2026er Ferrari wohler als im letztjährigen Rennwagen aus Maranello.

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Im Fahrerlager des Circuit Gilles Villeneuve sagt Lewis: «Kanada ist immer einer meiner Favoriten, ich habe auch meine Mutter dabei, denn die Atmosphäre in dieser Stadt ist stets elektrisierend.»

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«Du kommst aus dieser pulsierenden Stadt auf diese winzige Insel, die Fans sitzen nahe an der Strecke. Für mich ist diese Bahn eine der besten der Welt, und ich brenne aufs Fahren.»

«Meine Erwartungen fürs kommende Wochenende – ich will einfach Fortschritte machen. Wir haben aus den vergangenen Rennen viel gelernt, um zu verstehen, wo wir stehen, in welchen Bereichen wir gut sind und wo wir zulegen müssen.»

«Ich weiss, wieviel Arbeit im Rennwagenwerk passiert, und ich versuche, mich so stark einzubringen, wie ich kann. Ich stosse auf offene Ohren. Ich habe mich beispielsweise beim Bremsen sehr schwer getan, da haben wir besonders intensiv gearbeitet.»

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«Bei aller Arbeit und bei allen Fortschritten müssen wir aber auch realistisch sein, wo wir stehen, gerade gemessen am Klassenbesten Mercedes.»

Wo steht Ferrari gemäss Lewis Hamilton? «Mercedes hat die Nase vorn, und ich höre, sie haben für Kanada ein grosses Evo-Paket dabei. Sie waren schon vorher die Besten. McLaren war in Florida sehr stark, und auch Red Bull Racing hat Fortschritte erzielt. Ich würde sagen, wir liegen im Bereich von McLaren und Red Bull Racing, das genau Kräftverhältnis variiert je nach Rennstrecke.»

Und was ist nun mit den ganzen Gerüchten, wonach Lewis Hamilton zurücktreten könnte? «Ungeachtet dessen, dass mich einige Leute in den Rücktritt schreiben, bin ich komplett klar im Kopf. Ich bin an Ferrari gebunden, ich bin diesem Team verbunden, ich habe ganz klare Pläne, ich weiss, was ich will, und keiner meiner Gedanken dreht sich um Rücktritt. Ich bin noch sehr lange hier, gewöhnt euch daran.»