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Besondere Generalprobe? Lewis Hamilton und Ferrari testen in Imola

Ferrari testete am Dienstag auf der Formel-1-Strecke in Imola für Reifenhersteller Pirelli. Mittwoch sind auch die Racing Bulls unterwegs. Die Rennstrecke könnte noch eine besondere Rolle spielen.

Formel 1

Lewis Hamilton in Imola
Lewis Hamilton in Imola
Foto: Pirelli
Lewis Hamilton in Imola
© Pirelli

Im Artikel erwähnt

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Auch nach dem Double-Header Monza/Madrid sind einige Formel-1-Piloten noch fleißig! Ferrari testete am gestrigen Dienstag mit Reifenhersteller Pirelli in Imola und wird auch heute wieder auf der Strecke sein. Und am heutigen Mittwoch sind auch die Racing Bulls unterwegs in der Emilia-Romagna.

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Hamilton und Leclerc im Einsatz

Am Dienstag testeten Lewis Hamilton (am Vormittag) und Charles Leclerc (am Nachmittag) die neuen Pirelli-Prototypen-Reifen für die kommende Saison 2027. Aufgeschnallt hatten sie die weichsten Mischungen C3, C4 und C5. Sie absolvierten jeweils Stints mit fünf Performance-Runden. Insgesamt kam Hamilton auf 64 Runden, also 314 Kilometer. Charles Leclerc fuhr 63 Runden, also 309 Kilometer. Auf der Strecke herrschten 50 Grad Celsius, in der Luft bis zu 32 Grad.

Lewis Hamiltons Bestzeit lag bei einer 1:19,485 min, Charles Leclerc fuhr eine Spitzenzeit von 1:18,832 min. Diese Zeiten sind allerdings nicht aussagekräftig, da die Piloten nicht auf Zeitenjagd gingen. Zur Orientierung: Die Pole-Lap vom 2025 (Oscar Piastri, McLaren) war eine 1:14,670 min. Die schnellste Rennrunde 2025 war eine 1:17,988 min (Max Verstappen, Red Bull Racing).

Im Artikel erwähnt

Zweiter Testtag am Mittwoch

Am heutigen Mittwoch haben die Ferrari-Stammpiloten frei. Testfahrer Antonio Giovinazzi wird den Boliden der Scuderia übernehmen. Außerdem sind die Racing Bulls unterwegs. Liam Lawson und Arvid Lindblad, also die Stammbesetzung, sind im Einsatz.

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Test könnte gute Generalprobe sein

Imola ist die Strecke der Wahl, weil sie nah an Mailand (Hauptsitz Pirelli), Maranello (Hauptsitz Ferrari) und Faenza (Hauptsitz Racing Bulls) liegt und eine vertraute Teststrecke ist. Darüber hinaus dürfte die Ausfahrt aber für alle Stammfahrer ein vermutlich noch hilfreicher Ausflug sein: Der Plan B fürs Saisonfinale, sollte es nicht im Nahen Osten stattfinden können, ist nach unseren Informationen ein Abschluss-GP in Imola. Offiziell entschieden oder mitgeteilt ist aber bislang noch nichts. Die Formel 1 will sich so lange wie möglich die Optionen Katar und Abu Dhabi offenhalten, sollte sich die Lage in der Region verbessern.

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Aktuell sieht aber alles danach aus, dass das Saisonfinale wegen der Lage im Nahen Osten in Imola anstelle von Abu Dhabi stattfindet. Im Paddock gehen eigentlich alle von einem Abschluss in der Emilia Romagna aus. Insofern könnte sich die Test-Ausfahrt auf der italienischen Strecke, die bis 2025 im GP-Kalender war, als nützliche Auffrischung erweisen.

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12

57

1:34:23,754

1:36,030

25

02

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

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Oracle Red Bull Racing

3

57

+4,351

1:36,760

18

03

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

57

+5,089

1:36,680

15

04

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

57

+29,116

1:36,063

12

05

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

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63

57

+29,829

1:35,587

10

06

Liam Lawson

Oracle Red Bull Racing

Liam Lawson

Oracle Red Bull Racing

30

57

+1:26,746

1:36,846

8

07

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

57

+1:34,281

1:37,321

6

08

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

57

+1:35,839

1:37,226

4

09

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Arvid Lindblad

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41

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2

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