Für Ferrari-Pilot Lewis Hamilton lief das Qualifying auf dem Lusail International Circuit in Katar wie verhext: Alle drei Qualifying-Abschnitte beendete er als Neunter. Selbstredend ein enttäuschendes Ergebnis. Dass es ein schwieriges Wochenende für die Scuderia werden würde, hatte sich bereits am Freitag im Training abgezeichnet. Ferrari fuhr Mercedes, McLaren und Red Bull Racing hinterher.

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Lewis Hamilton nahm das schwache Ergebnis aber tapfer hin. Beim englischen Sky sagte er: «Es war nicht frustrierend, es war einfach nur langsam. Es war ein bisschen schwierig, das Auto in Sachen Balance in den optimalen Bereich zu bringen. Ich glaube, das war dieses Jahr eine Herausforderung für uns: mit dem Auto anzukommen und es nicht ändern zu müssen.»

Ferrari auf der F1-Strecke in Katar langsamer als Konkurrenz

Der siebenmalige Weltmeister beschreibt die Vorgehensweise bei Ferrari: «Wir versuchen, das Auto so gut wie möglich zu optimieren, aber wir verlieren jetzt auch auf den Geraden an Geschwindigkeit, und jetzt sind wir an einem Punkt im Jahr angelangt, an dem Mercedes in den Kurven schneller ist. Die Jungs vor uns sind auf dieser Strecke in den Kurven genauso schnell, wenn nicht sogar schneller. Ich denke, wir haben das Beste aus dem gemacht, was wir haben, aber aus irgendeinem Grund passt es noch nicht ganz. Wir wissen nicht, ob es an den Reifen liegt, am Abtrieb oder an der Streckenoberfläche.» Hamilton und Ferrari sind also weiter auf Ursachenforschung.

Was die Überholmöglichkeiten im Rennen am Sonntag angeht, macht er sich keine Illusionen. Überholen ist auf dem Kurs in Katar schwierig. Hamilton: «Das ist nicht wirklich eine Strecke, auf der man viel ausrichten kann. Was das Rennen angeht, ist es nicht gerade die spannendste Strecke. Ich meine, wenn man sich die vergangenen Jahre ansieht, gab es kaum Überholmanöver, und früher hatten wir noch das DRS. Und selbst mit DRS gab es nicht viele Überholmanöver, aber jetzt haben wir die SM-Zonen. Ich denke, man wird sehen – höchstwahrscheinlich wird man eine Kolonne von Autos sehen, und die Autos vor uns haben enorme Leistung.»

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Trotzdem zeigt sich der Brite betont kämpferisch: «Aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Also werde ich alles geben, was ich kann, um näher heranzukommen.»