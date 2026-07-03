Lewis Hamilton (Ferrari): Total überrascht über Sprint-Pole in Silverstone!

Lewis Hamilton ist der schnellste Mann in Silverstone – zumindest im Sprint-Qualifying am späten Freitagnachmittag! Damit startet der Ferrari-Pilot von Platz 1 in seinen Heim-Sprint, der am Samstagvormittag stattfindet.

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Hamilton in allen drei Qualifyings vorn

Der Brite war über die Sessions hinweg nicht zu schlagen, führte alle drei Mini-Qualifying-Sessions an und bestätigte seine starke Performance aus dem ersten (und einzigen) freien Training am Freitagvormittag! Dabei hatte Teamchef Fred Vasseur nach dem Training noch die Leistung des Ferrari heruntergespielt , sagte man werde nicht einfach magisch vorne sein. Offenbar doch!

Hamilton feierte mit seinem Heimpublikum Foto: XPB Hamilton feierte mit seinem Heimpublikum © XPB

Neben Hamilton aus der ersten Reihe startet WM-Leader Kimi Antonelli (Mercedes). Italienische Festspiele in Silverstone! Nur elf Tausendstelsekunden trennen Hamilton und Antonelli. Als Dritter startet Max Verstappen (Red Bull Racing), der sich stark nach oben durchgekämpft hat. Leclerc Vierter, Russell Fünfter (komplette Liste siehe unten).

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Hamilton total emotional!

Lewis Hamilton: «Ich liebe diesen Ort, ich liebe diese Zuschauer. Ich kann gar nicht ausdrücken, was das für ein riesiger Traum ist bis heute, man sich auf dieses Rennen vorbereitet, in jeder Runde und mit diesem Flow, den man hier auf der Strecke hat. Vor allem, wenn man das richtige Team hinter sich hat. Das Auto fühlte sich wahnsinnig gut an, danke an alle. Alle haben alles gegeben und jedes Wochenende was getan und alles gegeben. Ich war schnell die ganze Session über, aber am Ende war es knapp. Das Team hat sich das total verdient.»

Thema der Woche Europapolitik in der MotoGP: Italien gegen Spanien – Aprilia gegen Ducati Marc Marquez und Pedro Acosta fahren die nächsten Jahre für Ducati, Marco Bezzecchi und Pecco Bagnaia für Aprilia. Die Aufstellung zeigt auch den Wettkampf der Italo-Werke auf strategischer Ebene. Weiterlesen TV-Programm Live Silverstone: Rennen Re-Live FIA Formula One World Championship 05.07.2026 - 18:15

Hamilton: «Wir sind vor Mercedes. Sie und Red Bull haben so viel Power. Sie haben das Jahr über so gut gearbeitet. Aber wir haben das wettgemacht und immer Druck gemacht. Wir hätten nicht geglaubt, dass wir um die erste Startreihe kämpfen, wenn wir nach Silverstone kommen. Wirklich nicht. Das ist eine großartige Überraschung.»

Hamilton-Prognose: Wird nicht einfach!

Hamilton: «Wir sollten ein gutes Rennen haben. Ich kann mich nicht mal erinnern, wann ich hier das letzte Mal aus der ersten Reihe gestartet bin. Das wird nicht einfach mit den Jungs hinter mir, die so viel Extra-Power haben.»

So lief das Sprint-Qualifying in Silverstone:

Schon im SQ1 war Hamilton Schnellster mit 1:29,273 min. Die beiden Aston Martin schieden als Letztplatzierte aus (Fernando Alonso 21.), gefolgt von den Cadillac auf 19 (Sergio Perez) und 20 (Valtteri Bottas). Knapp raus waren außerdem beide Haas. Die Williams-Fahrer Carlos Sainz und Alex Albon verbesserten sich im letzten Versuch noch knapp, sodass neben Esteban Ocon auch Oliver Bearman den Sprung in die zweite Session verpasste.

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Zwischen den Sessions sammelten Streckenposten ein Teil von der Strecke, das von Lando Norris‘ Auto abgefallen war. Erklärt vielleicht, warum er gut sechs Zehntelsekunden hinter Teamkollege Oscar Piastri lag. Auch im SQ2 landete Norris wieder weit hinter Piastri, schaffte nur knapp den Sprung vor Pierre Gasly.

Auch zum Ende der zweiten Session schieden die Teams wieder paarweise aus – diesmal aber nicht ganz so gut sortiert wie im SQ1: Gasly verpasste den Sprung knapp, dahinter Gabriel Bortoleto und Nico Hülkenberg (Platz 13) im Audi, Alpine-Kollege Franco Colapinto und auf 15 und 16 die Williams-Boliden von Sainz und Albon. Bedeutete: Neben den üblichen Verdächtigen zogen auch die Racing Bulls ins SQ3 ein, die ihre gute Form aus dem FP1 bestätigten. Liam Lawson fuhr im SQ2 sogar die drittschnellste Zeit. Schnellster auch im SQ2: Lewis Hamilton, obwohl er nicht mal alle Kurven sauber erwischte!

McLaren-CEO Zak Brown gab unterdessen durch, dass Lando Norris mit Verzögerung rauskommen würde, weil das abgefallene Teil ersetzt werden müsse. Im SQ3 war Norris dann aber sogar knapp schneller als Piastri, sicherte sich Startplatz 5. Und auch im SQ3 zeigte Lewis Hamilton, warum Silverstone seine absolute Paradestrecke ist: Der Brite fuhr die schnellste Zeit und sicherte sich die Sprint-Pole für seinen Heim-Sprint über gut 100 Kilometer!