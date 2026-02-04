Weiter zum Inhalt
Hamilton, Verstappen, Alonso oder Hülkenberg krank: Wer würde einspringen?

Vor zwei Jahren hatten die GP-Reservisten Einiges zu tun: Oliver Bearman sprang für Carlos Sainz (Ferrari) und Kevin Magnussen (Haas) ein, Liam Lawson ersetzte Daniel Ricciardo. Wer würde 2026 helfen?

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Wer steigt ein, wenn Fernando Alonso und Max Verstappen aussteigen?
Wer steigt ein, wenn Fernando Alonso und Max Verstappen aussteigen?
Foto: XPB
Wer steigt ein, wenn Fernando Alonso und Max Verstappen aussteigen?
© XPB

Erstmals seit zehn Jahren haben wir wieder 22 Fahrer im Formel-1-Feld, die Fans freuen sich auf eine spannende Saison mit dieser neuen Rennwagen-Generation.

Was sich nicht geändert hat: Immer wieder kommt es vor, dass ein Pilot sein Cockpit unfreiwillig freigeben muss. So wurde Carlos Sainz im Frühling 2024 am Blinddarm operiert, Ferrari-Zögling Oliver Bearman kam zu einem ersten Grand Prix.

Im weiteren Verlauf der Saison sprang der gleiche Bearman auch bei Ferrari-Kunde Haas ein, als Kevin Magnussen zu viele Strafknöllchen gesammelt hatte.

Aber was passiert 2026, wenn Lewis Hamilton, Max Verstappen, Fernando Alonso oder Nico Hülkenberg unpässlich sind? Wir machen einen kleinen Rundgang durchs Startfeld.

McLaren

Der Konstrukteurs-Weltmeister hat den italienischen Formel-3- und Formel-2-Champion Leonardo Fornaroli verpflichtet. Der 21-jährige Italiener aus Piacenza steigt ein, wenn Champion Lando Norris oder der Australier Oscar Piastri das nicht kann. Zweiter Reservist bei McLaren ist der mexikanische IndyCar-Fahrer Pato O’Ward.

McLaren-Reservist Leonardo Fornaroli
McLaren-Reservist Leonardo Fornaroli
Foto: McLaren
McLaren-Reservist Leonardo Fornaroli
© McLaren

Mercedes

Nachdem Valtteri Bottas bei Cadillac wieder einen Formel-1-Stammplatz erhalten hat, käme für George Russell oder Kimi Räikkönen der Däne Frederik Vesti (24) zum Einsatz. Zudem hat Mercedes den Paraguayer Joshua Dürksen (21) unter Vertrag genommen.

Red Bull Racing

Yuki Tsunoda ist vom Stammfahrer bei Red Bull Racing zum Reservisten für RBR und für die Racing Bulls gemacht worden.

Yuki Tsunoda
Yuki Tsunoda
Foto: XPB
Yuki Tsunoda
© XPB

Ferrari

Der Chinese Zhou Guanyu hat sich Richtung Cadillac vertschüsst, daher ist der frühere GP-Fahrer Antonio Giovinazzi (32) derzeit der einzige Ferrari-Reservist.

Williams

Als dritten Mann neben Carlos Sainz und Alex Albon hat der Traditionsrennstall Williams den Engländer Luke Browning (24) nominiert.

Racing Bulls

Yuki Tsunoda ist der einzige Fahrer, der gleich bei zwei Rennställen einspringen könnte – bei Red Bull Racing und bei den Racing Bulls.

Aston Martin

Als Ersatzfahrer für Fernando Alonso und Lance Stroll stehen bereit – der US-Amerikaner Jak Crawford (20) und der Belgier Stoffel Vandoorne (33).

Aston Martin-Reservist Jak Crawford
Aston Martin-Reservist Jak Crawford
Foto: XPB
Aston Martin-Reservist Jak Crawford
© XPB

Haas

Der US-amerikanische Rennstall von Werkzeugmaschinen-Hersteller Gene Haas hat für Esteban Ocon und Oliver Bearman zwei Reservisten aufgeboten: den Australier Jack Doohan (23) und den Japaner Ryo Hirakawa (31).

Haas-Ersatzmann Ryo Hirakawa
Haas-Ersatzmann Ryo Hirakawa
Foto: XPB
Haas-Ersatzmann Ryo Hirakawa
© XPB

Audi

Audi hat beim Autosport-Weltverband FIA derzeit keinen dritten Fahrer angemeldet.

Alpine

Paul Aron aus Estland steht wie 2025 bereit, sollte Pierre Gasly oder Franco Colapinto unpässlich sein.

Cadillac

Wenn die Routiniers Valtteri Bottas oder Sergio Pérez das Handtuch werfen müssen, wäre der Chinese Zhou Guanyu (26) erste Wahl. Der Franzose Simon Pagenaud und der Pietro Fittipaldi (Doppelbürger Brasilien/USA) sind nur für Simulator-Arbeit verpflichtet. IndyCar-Ass Colton Herta (25) fährt 2026 in der Formel 2 und wäre für einen GP-Einsatz noch nicht bereit.

IndyCar-Ass Colton Herta
IndyCar-Ass Colton Herta
Foto: XPB
IndyCar-Ass Colton Herta
© XPB

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Lando Norris

Lando Norris

423

2

Max Verstappen

Max Verstappen

421

3

Oscar Piastri

Oscar Piastri

410

4

George Russell

George Russell

319

5

Charles Leclerc

Charles Leclerc

242

6

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

156

7

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

150

8

Alexander Albon

Alexander Albon

73

9

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

64

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

56

Events

Alle Formel 1 Events

