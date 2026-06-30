Hamilton, Verstappen, Antonelli in Silverstone: Stars im Live-Ticker und TV

Es geht Schlag auf Schlag in diesem Formel-1-Sommer: Nach dem Traditions-GP von Österreich ist der Grand Prix-Tross weitergereist in die Wiege des F1-Sports, nach Silverstone.

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Die erste Überraschung: Das übliche Wetter, wankelmütig wie eine Opern-Diva, gibt sich dieses Mal zahm – stabile Hochdrucklage mit harmloser Bewölkung. Aus heutiger Sicht ist nicht mit Regen zu rechnen.

Wir fahren in England nach dem Sprintformat und werden Sie mit unserem beliebten Live-Ticker vier Mal Minute für Minute auf dem Laufenden halten – mit der Sprint-Quali am Freitag (3. Juli), mit dem Sprint und der GP-Quali am Samstag (4. Juli) und natürlich mit dem Grand Prix vom Sonntag (5. Juli).

Dazu haben wir hier für Sie zusammengestellt, wann die Kollegen

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Grand Prix von Grossbritannien im TV

Freitag, 3. Juli

07.30 Sky Sport F1 – Die F1 Show: Silverstone

09.35 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge

13.00 Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport-Spezial

13.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Freies Training

13.20 ORF1 – Beginn Berichterstattung Freies Training

13.30 Freies Training

17.10 ORF1 – Beginn Berichterstattung Sprint-Qualifying

17.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Sprint-Qualifying

17.30 Sprint-Qualifying (bei uns im Live-Ticker)

18.45 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge

19.45 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

20.45 Sky Sport F1 – Top 20: Boxenstopp Chaos

22.30 Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

23.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

Thema der Woche Europapolitik in der MotoGP: Italien gegen Spanien – Aprilia gegen Ducati Marc Marquez und Pedro Acosta fahren die nächsten Jahre für Ducati, Marco Bezzecchi und Pecco Bagnaia für Aprilia. Die Aufstellung zeigt auch den Wettkampf der Italo-Werke auf strategischer Ebene. Weiterlesen TV-Programm Live Silverstone: Rennen Re-Live FIA Formula One World Championship 05.07.2026 - 18:15

Samstag, 4. Juli

06.00 Sky Sport F1 – How the 2007 season was won

06.50 Sky Sport F1 – Greatest Races: Gerhard Berger in Hockenheim 1994

07.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint-Qualifying

08.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

09.00 Sky Sport F1 – Iconic Onboards: Oscar Piastri

09.25 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint-Qualifying

12.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Sprint

12.40 ORF1 – Beginn Berichterstattung Sprint

13.00 Sky Sport F1 – Sprint (bei uns im Live-Ticker)

14.15 Sky Sport F1 – Inside Story: Pit lane to glory

15.45 Sky Sport F1 – Sprint kompakt

16.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.30 RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.40 ORF1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.55 SRF zwei – Beginn Berichterstattung Qualifying

17.00 Qualifying (bei uns im Live-Ticker)

18.30 Sky Sport F1 –Pressekonferenz Qualifying

19.45 Sky Sport F1 – Sprint kompakt

20.00 Sky Sport F1 – GP-Qualifying kompakt

20.15 Sky Sport F1 – Sprint kompakt

22.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

23.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint