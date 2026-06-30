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Hamilton, Verstappen, Antonelli in Silverstone: Stars im Live-Ticker und TV

Die Fans fiebern dem zweiten GP-Wochenende in Folge entgegen: Nach dem Rennen auf dem Red Bull Ring geht es nach Silverstone. Wir sagen, auf welchen Kanälen Sie die Sprint-Action aus England sehen.

Formel 1

Beim britischen Grand Prix in Silverstone
Beim britischen Grand Prix in Silverstone
Foto: XPB
Beim britischen Grand Prix in Silverstone
© XPB

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Im Artikel erwähnt

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TV-Programm

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Es geht Schlag auf Schlag in diesem Formel-1-Sommer: Nach dem Traditions-GP von Österreich ist der Grand Prix-Tross weitergereist in die Wiege des F1-Sports, nach Silverstone.

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Die erste Überraschung: Das übliche Wetter, wankelmütig wie eine Opern-Diva, gibt sich dieses Mal zahm – stabile Hochdrucklage mit harmloser Bewölkung. Aus heutiger Sicht ist nicht mit Regen zu rechnen.

Wir fahren in England nach dem Sprintformat und werden Sie mit unserem beliebten Live-Ticker vier Mal Minute für Minute auf dem Laufenden halten – mit der Sprint-Quali am Freitag (3. Juli), mit dem Sprint und der GP-Quali am Samstag (4. Juli) und natürlich mit dem Grand Prix vom Sonntag (5. Juli).

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Dazu haben wir hier für Sie zusammengestellt, wann die Kollegen

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  • Grand Prix von Grossbritannien im TV

  • Freitag, 3. Juli

  • 07.30 Sky Sport F1 – Die F1 Show: Silverstone

  • 09.35 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge

  • 13.00 Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport-Spezial

  • 13.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Freies Training

  • 13.20 ORF1 – Beginn Berichterstattung Freies Training

  • 13.30 Freies Training

  • 17.10 ORF1 – Beginn Berichterstattung Sprint-Qualifying

  • 17.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Sprint-Qualifying

  • 17.30 Sprint-Qualifying (bei uns im Live-Ticker)

  • 18.45 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge

  • 19.45 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

  • 20.45 Sky Sport F1 – Top 20: Boxenstopp Chaos

  • 22.30 Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

  • 23.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

TV-Programm

  • Samstag, 4. Juli

  • 06.00 Sky Sport F1 – How the 2007 season was won

  • 06.50 Sky Sport F1 – Greatest Races: Gerhard Berger in Hockenheim 1994

  • 07.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint-Qualifying

  • 08.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

  • 09.00 Sky Sport F1 – Iconic Onboards: Oscar Piastri

  • 09.25 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint-Qualifying

  • 12.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Sprint

  • 12.40 ORF1 – Beginn Berichterstattung Sprint

  • 13.00 Sky Sport F1 – Sprint (bei uns im Live-Ticker)

  • 14.15 Sky Sport F1 – Inside Story: Pit lane to glory

  • 15.45 Sky Sport F1 – Sprint kompakt

  • 16.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

  • 16.30 RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

  • 16.40 ORF1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

  • 16.55 SRF zwei – Beginn Berichterstattung Qualifying

  • 17.00 Qualifying (bei uns im Live-Ticker)

  • 18.30 Sky Sport F1 –Pressekonferenz Qualifying

  • 19.45 Sky Sport F1 – Sprint kompakt

  • 20.00 Sky Sport F1 – GP-Qualifying kompakt

  • 20.15 Sky Sport F1 – Sprint kompakt

  • 22.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

  • 23.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

  • Sonntag, 5. Juli

  • 06.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

  • 05.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

  • 07.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

  • 09.00 Sky Sport F1 – Sprint kompakt

  • 10.25 Sky Sport F1 – Österreich-GP kompakt

  • 11.40 Sky Sport F1 – Iconic onboards: Max Verstappen

  • 14.00 Sky Sport F1 – Fahrerparade

  • 14.40 ORF1 – Formel-1-News

  • 14.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

  • 15.20 SRF Info – Beginn Berichterstattung Rennen

  • 15.25 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Rennen

  • 15.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

  • 16.00 Grand Prix von Grossbritannien (bei uns im Live-Ticker)

  • 17.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews

  • 21.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

  • 23.00 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

  • 23.00 ServusTV – Wiederholung Rennen

  • 23.30 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

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Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

71

1:26:37,979

1:10,683

25

02

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

71

+1,611

1:10,483

18

03

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

71

+1,986

1:10,374

15

04

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

71

+21,809

1:10,595

12

05

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

71

+26,393

1:10,946

10

06

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

71

+29,399

1:10,947

8

07

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

71

+31,505

1:10,652

6

08

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

71

+45,659

1:10,606

4

09

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

70

+1 Runde

1:11,547

2

10

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

70

+1 Runde

1:11,587

1

Highlight-Videos

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  • Vergangen

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
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    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
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  • Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
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    17.–19.07.2026
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