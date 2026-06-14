Hamilton, Verstappen, Schumacher: Fahrer mit viel Sitzleder in der Formel 1
George Russell tritt in Barcelona zu seinem 100. Grand Prix mit Mercedes an, Alex Albon bricht den Rekord von Nigel Mansell bei Williams. Wir zeigen, wer in der Formel 1 am meisten Sitzleder hat.
Feierstunde in Katalonien: McLaren fährt wirklich den 1000. Grand Prix (in Monte Carlo wurde schon mal vorgefeiert), George Russell bestreitet seinen 100. Grand Prix in Diensten von Mercedes.
Von der Formel-1-Bestmarke in Sachen Sitzleder ist Russell weit entfernt. Denn Lewis Hamilton ging sagenhafte 246 Mal für Mercedes an den Start!
Dieser Rekord wird wohl 2027 fallen: Denn Max Verstappen steht bei inzwischen 216 Einsätzen für Red Bull Racing.
Der in London geborene Thai Alex Albon trägt an diesem Wochenende nicht zufällig ein Helmdesign à la Nigel Mansell: Beim Barcelona-GP 2026 tritt Albon zum 96. Mal für den englischen Traditionsrennstall Williams an, damit einmal mehr als der bisherige Rekordhalter Mansell.
Wir zeigen hier jene 25 Fahrer, die 100 Mal oder mehr für den gleichen Rennstall Grands Prix gefahren sind.
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Formel-1-Fahrer mit Sitzleder
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1. Lewis Hamilton (Mercedes) 246 Grands Prix
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2. Max Verstappen (Red Bull Racing) 216
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3. Michael Schumacher (Ferrari) 180
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4. Lando Norris (McLaren) 157
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5. Charles Leclerc (Ferrari) 156
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6. Kimi Räikkönen (Ferrari) 151
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7. David Coulthard (McLaren) 150
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8. Kevin Magnussen (Haas) 145
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9. Felipe Massa (Ferrari) 139
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10. Nico Rosberg (Mercedes) 136
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11. Jenson Button (McLaren) 136
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12. Jacques Laffite (Ligier) 132
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13. Mika Häkkinen (McLaren) 131
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14. Mark Webber (Red Bull Racing) 129
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15. Sebastian Vettel (Ferrari) 118
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16. Lance Stroll (Aston Martin) 117
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17. Sebastian Vettel (Red Bull Racing) 113
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18. Lewis Hamilton (McLaren) 110
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19. Alain Prost (McLaren) 107
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20. Nelson Piquet (Brabham) 106
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21. Fernando Alonso (Renault) 105
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22. Pierluigi Martini (Minardi) 102
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23. Rubens Barrichello (Ferrari) 102
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24. Valtteri Bottas (Mercedes) 101
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25. Daniel Ricciardo (Red Bull Racing) 100
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