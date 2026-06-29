Lewis Hamilton warnt: Red Bull Racing jetzt «ernstzunehmende Konkurrenz»

Der Barcelona-Sieger Lewis Hamilton wurde beim darauffolgenden Rennen in Spielberg herbe enttäuscht. Er sicherte sich zwar mit einer starken Quali Startplatz 3, doch gegen Mercedes und Max Verstappen von Red Bull Racing war nichts zu machen. Hamilton musste sich mit Platz 5 zufriedengeben. Immerhin: Sein Teamkollege Charles Leclerc wurde sogar nur Achter.

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Zwei-Stopp oder Drei-Stopp?

Hamilton sagte nach seinem enttäuschenden Österreich-GP: «Aus irgendeinem Grund hat uns einfach das Tempo gefehlt.» Dazu gab es neben Herausforderungen mit dem Auto noch Uneinigkeiten in der Strategiewahl. Hamilton: «In der Strategiebesprechung hieß es, es sei eine Zwei-Stopp-Strategie. Eine Drei-Stopp-Strategie sei vier Sekunden langsamer. Am Samstagabend und Sonntagmorgen haben sie uns diese Information gegeben. Aber ich war fest davon überzeugt, dass es für mich eine Drei-Stopp-Strategie sein würde.»

Die Begründung des siebenmaligen Weltmeisters: «Ich dachte, der Reifenverschleiß würde extrem hoch sein, vor allem, da die Streckentemperatur heute so hoch war wie schon lange, lange nicht mehr. Sie lag zwischen Mitte 50 und 60 Grad. Deshalb dachte ich, der Reifenverschleiß würde für uns enorm sein. Also wollte ich auf den weichen Reifen starten, aber das Team war nervös. Und so kam es, dass sie darauf drängten, dass wir auf den Medium-Reifen starten, was letztendlich meiner Meinung nach nicht optimal war. Ich glaube, wir hätten wahrscheinlich ungefähr das gleiche Tempo gehabt. Vielleicht, nur vielleicht, hätte ich mit den weichen Reifen starten können. Vielleicht hätte ich den vierten Platz erreicht.»

Hamilton lobt Upgrade bei Verstappen

Neben den Problemen im eigenen Lager beobachtete Lewis Hamilton noch etwas Spannendes bei Max Verstappen und Red Bull Racing, mit dem er sich das Rennen über immer wieder heiße Duelle lieferte. Hamilton erkannte: «Sie haben an diesem Wochenende einen riesigen Schritt nach vorne gemacht. Ich glaube, sie müssen ein Upgrade von drei bis vier Zehnteln mitgebracht haben. Drei Zehntel ergaben sich allein aus dem Gewichtsverlust am Auto, was enorm ist. Wenn man bedenkt, dass sie in einigen Rennen, wie zum Beispiel in Monaco, so nah dran waren und dort neun Kilo Übergewicht hatten, ist es ein guter Beweis dafür, dass sie ein gutes Auto haben und dieses Gewicht abgebaut haben. Und dann haben sie noch jede Menge Upgrades mitgebracht, sodass sie in den folgenden Rennen eine ernstzunehmende Konkurrenz sein werden.»

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