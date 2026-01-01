Weiter zum Inhalt
Hans-Joachim Stuck ist 75: «Wünsche mir, dass der Sch… aufhört»
Wie schnell vergeht die Zeit. Hans-Joachim Stuck ist 75 Jahre alt. Über die motorsportlichen Erfolge des F1-Haudegens, Sportwagen-Weltmeisters, DTM-Champions. zu schreiben, ist müßig.
Formel 1
Hans-Joachim StuckHans-Joachim StuckFoto: XPB
Hans-Joachim Stuck© XPB
Daher die wichtigste Frage an «Strietzel»: Wie geht’s Dir? «Alles in Ordnung, danke. Ich hatte vor Weihnachten noch eine Untersuchung, alles im grünen Bereich. Klar, bei der Betreuung durch meine Uschi», sagt der Wahl-Tiroler (seit 1989).
Und was wünscht sich jemand, der beruflich eigentlich alles erreicht hat und auch im Seniorenalter gefragt als Berater ist? «Ich wünsche mir nichts für mich selbst, sondern dass der ganze Sch… in dieser Welt endlich aufhört und Vernunft wieder einkehrt. Auch in wirtschaftlichen Dingen, dass das Kaputtmachen der deutschen Industrie korrigiert wird.» Stuck ergänzt zum aktuellen Thema E-Mobilität: «Ich habe nichts gegen sie. Aber ich finde, sie solle so eingesetzt werden, wo sie wirklich nützlich ist.»
Da er weiter Repräsentant für alle Marken des Volkswagen-Konzerns im Motorsport ist, beschäftigt Stuck natürlich auch der Einstieg Audis in die Formel 1, der unmittelbar bevorsteht.
Dazu meint er: «Die sind dort schlau genug, um zu wissen, was sie brauchen. Audi hat mit Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto zwei tolle Fahrer. Den Audi-Leuten ist klar, dass nicht alles von heute auf morgen funktionieren kann. Aber Audi hat bisher überall, wo man sich engagierte, Erfolge gefeiert.»
Zu Porsches Rückzug aus dem WEC ergänzt er nur mit einem leichten Seufzer: «Man kennt ja die Gründe …»
Seinen 75. Geburtstag verbringt er beschaulich daheim in Going. «An Sylvester muss ich auf die Hunde aufpassen, wegen der Knallerei. Und dann ist die Familie im Mittelpunkt.» Besondere Freude hat ihm Sohn Johannes mit seinem kürzlich geborenen Enkel («er heißt Franz Ferdinand, ein echter Stuck!») bereitet.
Ja, die Zeit vergeht, nicht wahr, Opa Stuck?
