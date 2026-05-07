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Hart erkämpfter Sieg von Kimi Antonelli: Makellose Schützenhilfe vom Team

Mercedes-Star Kimi Antonelli schaffte in Miami, was keinem anderen Fahrer vor ihm gelang: Der Teenager, der die WM anführt, blieb nicht fehlerlos. Sein Team leistete hingegen perfekte Schützenhilfe.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Perfektes Timing: Kimi Antonellis Boxenstopp lief reibungslos ab
Perfektes Timing: Kimi Antonellis Boxenstopp lief reibungslos ab
Foto: Bearne / XPB Images
Perfektes Timing: Kimi Antonellis Boxenstopp lief reibungslos ab
© Bearne / XPB Images

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Für Kimi Antonelli begann der Miami-GP mit einem enttäuschenden Start – und dann leistete er sich auch noch einen Fehler beim Energie-Management, wie er hinterher berichtete. Und der 19-jährige WM-Leader gestand: «Ich hatte verdammt viel Glück, als sich Max Verstappen gedreht hat.» Trotz des schlechten Starts und des Fehlers schaffte er es nach 57 Runden und 308,326 km als Erster ins Ziel – und schrieb damit Geschichte.

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Denn vor ihm hatten es zwar Mika Häkkinen und Damon Hill schon geschafft, ihre ersten drei GP-Siege in Folge einzufahren. Antonelli ist aber der Erste in der Geschichte der Königsklasse, dem das drei Mal von der Pole gelang. Der schnelle Lockenkopf durfte sich dabei auf seine Mannschaft verlassen, wie Andrew Shovlin erzählt.

Der leitende Mercedes-Ingenieur an der Strecke lobte: «Es war zweifellos ein hart erkämpfter Sieg: Das Team traf strategisch die richtigen Entscheidungen und dank der schnellen Arbeit in der Boxengasse gelang es Kimi, sich vor Lando Norris, George Russell und Charles Leclerc zu platzieren.» Und er betonte: «Nach einem schwierigen Freitag haben alle an einem Strang gezogen, um zurückzukommen. Dass wir Miami mit einer weiteren Siegertrophäe verlassen, ist der Beweis für diese Anstrengungen.»

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Dass die Konkurrenz den rennfreien April nutzen konnte, um den Rückstand auf das Werksteam der Sternmarke zu verkürzen, war in Miami offensichtlich. Shovlin sagt dazu: «Schon vor diesem Wochenende war uns klar, dass unsere Konkurrenten den Abstand zu uns verringern würden. Zu sehen, um wie viel sie ihre Performance tatsächlich steigern konnten, hat uns jedoch die Augen geöffnet. Nun haben wir zwei Wochen Zeit, bevor es nach Kanada geht. Wir werden unsere Anstrengungen verdoppeln, um dort die Chance zu haben, den fünften Sieg in Folge zum Jahresauftakt 2026 einzufahren.»

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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

57

1:33:19,273

1:31,968

28

02

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

57

+3,264

1:31,869

26

03

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

57

+27,092

1:31,949

22

04

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

57

+43,051

1:32,446

17

05

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

57

+48,949

1:33,110

14

06

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

57

+53,753

1:32,676

10

07

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

57

+1:01,871

1:33,035

6

08

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

57

+1:04,245

1:32,515

10

09

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

55

57

+1:22,072

1:33,026

2

10

Alexander Albon

Alexander Albon

Atlassian Williams Racing

Alexander Albon

Alexander Albon

Atlassian Williams Racing

23

57

+1:30,972

1:33,784

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