Harte Strafe! Aston Martin Team enttäuscht Formel-1-Fans

In Abu Dhabi warteten die Aston Martin-Fans stundenlang in der prallen Sonne, um ihre F1-Helden zu sehen. Sie wurden enttäuscht, denn weder Fernando Alonso noch Lance Stroll liessen sich blicken.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Foto: Zak Mauger / Getty Images
Letztlich war es Missverständnis, das dazu führte, dass zahlreiche Fans des Aston Martin-Duos Fernando Alonso und Lance Stroll am Freitag vor dem ersten Training enttäuscht waren. Denn sie hatten in der Fan-Zone vor der Bühne ausgeharrt, um den Auftritt der beiden Teamkollegen aus dem Rennstall aus Silverstone zu sehen – doch dieser fand nicht statt.

Der Grund: Die Aston Martin-Piloten tauchten gar nicht auf. Offenbar dachte das Team, dass die Stammfahrer von ihren Pflichten entbunden waren, weil im ersten freien Training mit Cian Shields und Jak Crawford zwei Rookies zum Einsatz kamen. Und man ging davon aus, dass deswegen auch ein Ersatzfahrer und/oder ein anderer Pilot, der das Team vertritt, daran teilnehmen würde.

Die Rennkommissare Garry Connelly, Mathieu Remmerie, Derek Warwick und Mohammed Al Hashimi reagierten mit klaren Strafen für das Team. Für jeden Fahrer wurde dem Team eine Geldstrafe von 25.000 Euro aufgebrummt, wobei jeweils 15.000 Euro auf Bewährung ausgesetzt wurden. Das heisst: Sollte sich die Mannschaft von Lawrence Stroll kein ähnliches Vergehen mehr zuschulden kommen lassen, verfallen die zwei Mal 15.000 Euro nach 12 Monaten.

In der Urteilsbegründung heisst es: «Die Rennkommissare sind sich zwar bewusst, dass die Verpflichtung zur Teilnahme für die Fahrer manchmal ungelegen kommt, insbesondere in Fällen wie diesem, in denen zwischen der Fan-Veranstaltung und dem zweiten freien Training ein Zeitraum von fünf Stunden liegt. Aber sie erkennen auch an, dass die Fans das Herzstück der Formel 1 sind und dass die FIA dies durch die Aufnahme von Artikel 19 in ihr Formel-1-Sportreglement anerkennt.»

In der Stellungnahme der FIA-Mediendelegierten wurde ausserdem erwähnt, dass manche Fans stundenlang in der Hitze gewartet hatten, um die Fahrer zu sehen. Das berücksichtigten die Regelhüter auch. Deshalb wurde das Nichterscheinen, das auf die Kappe des Teams geht, mit einer beachtlichen Geldstrafe geahndet. Diese könne nun für die Förderung der Fans in dieser Region aufgewendet werden, heisst es weiter.

Dass ein Grossteil der Strafe ausgesetzt wurde, hatte einen einfachen Grund: Die Rennkommissare haben auch den Vorschlag des Teams geprüft und angenommen, an diesem Wochenende die Fan-Zone zu besuchen und allen Fans, die Aston-Martin-Kleidung tragen, signierte Team-Kappen zu schenken, sowie zwei Fans für eine Besichtigungstour durch die Box auszuwählen. Die beiden glücklichen Gewinner sollen demnach auch eine Session aus der Box erleben und Fotos mit beiden Fahrern machen können. Ein Bericht des Teams an die Regelhüter soll die Umsetzung des Vorschlags bestätigen.

