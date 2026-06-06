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Schock für Ferrari: Teamchef Fred Vasseur unter medizinischer Beobachtung

Das Ferrari-Team meldet am Samstagmorgen in Monaco: Teamchef Fred Vasseur wird zum entscheidenden Qualifying im Fürstentum nicht an der Strecke sein. Offenbar liegt ein medizinisches Problem vor.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur am Freitag in Monaco
Ferrari-Teamchef Fred Vasseur am Freitag in Monaco
Foto: XPB
Ferrari-Teamchef Fred Vasseur am Freitag in Monaco
© XPB

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Auf der Strecke läuft das Monaco-Wochenende für Ferrari ganz nach Plan. In den ersten beiden Trainings am Freitag sicherten sich die beiden Ferrari-Stars Charles Leclerc und Lewis Hamilton jeweils die Spitzenpositionen der Zeitenliste. Zum Auftakt hatte der Monegasse die Nase vorn, am Ende des Tages war aber sein Teamkollege aus Grossbritannien der Schnellste des Tages.

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Doch das alles ist in den Hintergrund gerückt, denn am Samstag um 9.30 Uhr meldet der älteste GP-Rennstall der Welt, dass ein Protagonist des Rennstalls während der Zeitenjagd im Qualifying nicht vor Ort dabei sein wird: Teamchef Fred Vasseur wird an der Strecke fehlen, das Team teilt mit: «Fred Vasseur wird heute nicht an der Rennstrecke vor Ort sein.»

«Nach einigen medizinischen Untersuchungen bleibt Fred in einer örtlichen medizinischen Einrichtung unter Beobachtung. Es werden keine weiteren medizinischen Informationen mitgeteilt werden. Wir wünschen Fred eine rasche Genesung und freuen uns darauf, ihn bald wieder an der Strecke zu sehen.» Sein Stellvertreter Jérôme d'Ambrosio wird wohl die Aufgaben übernehmen, bis Vasseur wieder fit ist.

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Am Freitag war Vasseur noch bis zum Ende des Tages im Fahrerlager am Hafenbecken anzutreffen. Der 58-Jährige erklärte nach dem zweiten Training: «In Monaco ist es immer schwierig, die Bedingungen in der nächsten Session richtig vorauszusagen, wie sich etwa der Grip entwickelt. Es lief nicht schlecht im zweiten Training, und es war für alle schwierig, eine gute Runde hinzubekommen. Wir haben jetzt auf dieser kurzen Strecke zehn Prozent mehr Autos, und es ist dadurch mehr als zehn Prozent schwieriger geworden, eine schnelle Runde zu drehen.»

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