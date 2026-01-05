Weiter zum Inhalt
Abo
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
  1. Start
  2. /
  3. Formelsport
  4. /
  5. Formel 1
  6. /
  7. News
Werbung
Helm-Design der Rennfahrer: Wer war von allen der Erste?
SPEEDWEEKipedia: Leser fragen, wir finden dazu die Antwort. Heute gehen wir der Frage nach: Wer war eigentlich der erste Rennfahrer, der auf seinem Helm ein Design getragen hat?
Formel 1
Unverkennbar Lewis HamiltonUnverkennbar Lewis HamiltonFoto: XPB
Unverkennbar Lewis Hamilton© XPB
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Werbung
Werbung
In loser Reihenfolge gehen wir in Form der Rubrik "SPEEDWEEKipedia" auf Fragen unserer Leser ein. Dieses Mal will Leser Dirk-Peter Stürmer aus Hamburg wissen: «Grund für meine Frage sind Fahrer, die immer wieder mit unterschiedlichen Helm-Farben oder -Designs antreten. Ich möchte gerne wissen: Seit wann gibt es im Motorsport individuelle Helm-Designs, die über die Verwendung bestimmter Grundfarben hinausgehen? Wer war der erste Pilot, dessen Helm ein unverwechselbares Design zierte?»
Werbung
Werbung
Ersten Gedanken zufolge müssten diese "Markenzeichen" von Fahrern in der Ära der 60er Jahre aufgetaucht sein, wir denken insbesondere an die stilisierten, weissen Ruderblätter auf dem ansonsten dunkelblauen Helm von Graham Hill – eine Reminiszenz an den „London Rowing Club“, da Hill auch ein leidenschaftlicher Ruderer war. Auch der Streifen mit dem markanten, schottischen Tartan-Muster auf dem Kopfschutz von Jackie Stewart entstand in jener Epoche. Trotzdem bleibt die Frage: Wer war in dieser Hinsicht der Erste?
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Der Erste ist wohl nicht mehr auffindbar, weil er bei irgendeinem Klubrennen antrat. Hier die Premiere zu finden, das ist unmöglich.
Werbung
Werbung
Wenn wir uns auf die Formel-1-WM beschränken, dann müssen wir in jene Ära zurückgehen, als im Grand-Prix-Sport die ersten Hartschalenhelme die jahrelang verwendeten Staub- und Lederkappen ablösten.
Nur am Rande: Die ersten richtigen Helme waren nur wenig widerstandsfähiger als Eierschalen und lösten bei den Gegnern Spott und Hohn aus. Zunächst galt das Tragen eines Helms als verpönt, da wenig heldenhaft.
In der Formel-1-WM 1952 stolpern wir über Jean Behra, der im Mai in Silverstone mit einem Karomusterkranz ausrückte, analog der karierten Zielflagge, ein Design, das er später durch einen dunklen Längsstreifen ersetzte, bevor er zum Karokranz zurückkehrte.
Jean Behra mit Karo-Muster auf dem HelmJean Behra mit Karo-Muster auf dem HelmFoto: Grand Prix Photo
Jean Behra mit Karo-Muster auf dem Helm© Grand Prix Photo
Werbung
Werbung
In Monza 1952 finden wir das Helmdesign des Italieners Felice Bonetto – mit einem dunklen Pfeil auf weissen Grund in Fahrtrichtung. Ein wenig in der Art, wie später der Brasilianer Carlos Pace in der Königsklasse antrat (gelber Pfeil auf blauem Grund). 1953 fuhr Maurice Trintignant ebenfalls einen Längsstreifen spazieren, "Allez les bleus!" im Blau der französischen Rennwagen. Aber gilt der Auftritt von Behra, Bonetto und Trintignant bereits als Helmdesign? Unterm Strich ist das Auslegungssache der Fans.
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
  • Formel 1
WM-StandVoller Stand
  1. Fahrer
  2. Konstrukteure
202520242023
Pos
Fahrer
Punkte
1
Lando Norris
423
2
Max Verstappen
421
3
Oscar Piastri
410
4
George Russell
319
5
Charles Leclerc
242
6
Lewis Hamilton
156
7
Kimi Antonelli
150
8
Alexander Albon
73
9
Carlos Sainz Jr.
64
10
Fernando Alonso
56
Mehr laden
EventsAlle Formel 1 Events
  • Vergangen
    Qatar Grand Prix
    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event
  • Vergangen
    Abu Dhabi Grand Prix
    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event
  • Bahrain Pre Season Test
    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event
  • Australian Grand Prix
    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event
  • Chinese Grand Prix
    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event
  1. Vergangen
    Qatar Grand Prix
    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event
  2. Vergangen
    Abu Dhabi Grand Prix
    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event
  3. Bahrain Pre Season Test
    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event
  4. Australian Grand Prix
    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event
  5. Chinese Grand Prix
    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event
Formelsport NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz
    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.
    Berichte & Analysen
    • Alle Artikel
    • Alle Kolumnen
    • Alle Themen der Woche
    • Alle Technik & Innovation
    Redaktion
    • Newsletter abonnieren
    • Unser Team
    • Kontakt
    Serien
    • MotoGP
    • Formel 1
    • Superbike-WM