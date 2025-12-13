Hier bekommt Lando Norris (McLaren) seinen WM-Pokal

Alle MotoGP-Fans fieberten der Saison 2025 entgegen. Ein sensationeller Dreikampf mit Marc Marquez, Pecco Bagnaia und Jorge Martin war vorprogrammiert. Doch für zwei Piloten lief das Jahr komplett aus dem Ruder.
Offiziell Formel-1-Weltmeister nennen darf er sich, seitdem er am Sonntag als Dritter die Ziellinie in Abu Dhabi überquert hat – jetzt hat Lando Norris auch offiziell den WM-Pokal überreicht bekommen. Bei der traditionellen jährlichen «Prize Giving»-Gala der FIA ehrte der Weltautomobilverband alle Weltmeister, darunter auch F1-Champion Lando Norris. Für den Briten ist es die erste Formel-1-Weltmeisterschaft.
In diesem Jahr fand die Gala in Taschkent in Usbekistan statt. Knapp 2300 Kilometer Luftlinie sind es von Abu Dhabi bis in die Hauptstadt Usbekistans. Neben Norris wurden bei der feierlichen Zeremonie auch McLaren als Konstrukteurs-Weltmeister sowie die Weltmeister anderer Kategorien geehrt, darunter Rallycross-Weltmeister Johan Kristoffersson, die WEC-Champions von Ferrari, Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi und James Calado, sowie die Rally-Weltmeister Sebastien Ogier und Vincent Landais und Nachwuchs-Rennfahrer im Kartsport.
In Abu Dhabi war der WM-Pokal für den siegreichen Fahrer zwar auch schon im Reisegepäck und an der Rennstrecke vor Ort zu sehen. Offiziell überreicht (inzwischen graviert mit Lando Norris‘ Signatur) wurde der Pokal aber erst am Freitag nach dem WM-Finale.
FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem sagte: «Hier in Taschkent haben wir die Mitglieder unserer Motorsportfamilie gefeiert, deren Engagement, Kampfgeist und Hingabe das Herzstück unseres Sports bilden. Wir haben auch einen Blick auf die Champions von morgen geworfen, die am Anfang ihrer Karriere stehen, ihre ersten Schritte machen und ihre ersten Erfolge erzielen. Meine herzlichen Glückwünsche an alle verdienten Gewinner, es ist mir eine Ehre, mit Ihnen zu feiern.»
Der WM-Zweite Max Verstappen von Red Bull Racing war krank und konnte nicht nach Taschkent reisen. Der Niederländer sendete eine Videobotschaft mit Glückwünschen für Norris und McLaren, die in der Halle abgespielt wurde.
Themen
Formel 1
Ergebnisse
WM-Stand
ErgebnisseVoller Stand
3. Qualifying
Rennen
Startaufstellung
2. Qualifying
1. Qualifying
3. Freies Training
2. Freies Training
1. Freies Training
Pos
Fahrer
Fahrer
Team
Start Nr
Runden
Zeit
01
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Max Verstappen
Oracle Red Bull Racing
1
6
1:22,207
02
Lando NorrisMcLaren Formula 1 Team
Lando Norris
McLaren Formula 1 Team
4
6
+0,201
03
Oscar PiastriMcLaren Formula 1 Team
Oscar Piastri
McLaren Formula 1 Team
81
6
+0,230
04
George RussellMercedes-AMG Petronas Formula One Team
George Russell
Mercedes-AMG Petronas Formula One Team
63
6
+0,438
05
Charles LeclercScuderia Ferrari HP
Charles Leclerc
Scuderia Ferrari HP
16
6
+0,523
06
Fernando AlonsoAston Martin Aramco Formula One Team
Fernando Alonso
Aston Martin Aramco Formula One Team
14
6
+0,695
07
Gabriel BortoletoStake F1 Team Kick Sauber
Gabriel Bortoleto
Stake F1 Team Kick Sauber
5
6
+0,697
08
Esteban OconMoneyGram Haas F1 Team
Esteban Ocon
MoneyGram Haas F1 Team
31
6
+0,706
09
Isack HadjarVisa Cash App Racing Bulls Formula One Team