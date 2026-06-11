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Honda: Positive Reaktion auf Formel-1-Regeländerungen und FIA-Einschätzung

Es tut sich was an der Motoren-Front: Die F1-Verantwortlichen haben die erste Einschätzung der Motoren-Leistung vorgenommen und auch Änderungen für die Zukunft beschlossen. Honda reagiert positiv.

Formel 1

Hondas F1-Chefingenieur Shintaro Orihara in Barcelona
Hondas F1-Chefingenieur Shintaro Orihara in Barcelona
Foto: Hersey Shiga
Hondas F1-Chefingenieur Shintaro Orihara in Barcelona
© Hersey Shiga

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Dass die meisten Formel-1-Stars mit den aktuellen Antriebseinheiten nicht so glücklich sind, ist kein Geheimnis. Dazu haben sich zu viele GP-Piloten kritisch geäussert, allen voran Red Bull Racing-Star Max Verstappen, Weltmeister Lando Norris und Carlos Sainz, der einer der Direktoren der F1-Fahrervereinigung GPDA ist. Alle sind sich einig, dass sich der hohe Anteil an elektrischer Energie negativ auf die Arbeit am Steuer auswirkt.

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Deshalb haben sich die Formel-1-Verantwortlichen mit den Teamvertretern und Repräsentanten der Motorenhersteller zusammengesetzt und für die nächsten beiden Jahre eine schrittweise Veränderung beim Verhältnis von Verbrenner- und Elektro-Power beschlossen. Hinzu kommt, dass die FIA dem ADUO-System entsprechend (ADUO steht für Additional Development Upgrade Opportunities) die erste Einschätzung der Performance der verschiedenen Verbrenner veröffentlicht hat, die ein Massstab dafür ist, welche Hersteller nachlegen dürfen, um ihre Triebwerke zu verbessern.

Die Einschätzung wurde nicht veröffentlicht, dennoch wurde bekannt, dass Red Bull Powertrains den stärksten Verbrenner hat und dieser deshalb die Messlatte ist. Die entsprechenden Kennzahlen von Mercedes weichen um mehr als zwei Prozent ab, deshalb dürfen die Deutschen ein Upgrade bringen. Ferrari, Audi und Honda sind noch weiter davon entfernt, deshalb bekommen sie zwei Upgrades zugesprochen.

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Als erster Hersteller hat sich Honda offiziell zu den geplanten Regeländerungen und zur ADUO-Einschätzung ausgesprochen. Shintaro Orihara, der das Geschehen an der Strecke für die Japaner leitet und als Chef-Ingenieur fungiert, erklärte im Fahrerlager von Barcelona: «Die Regeländerungen, die die FIA beschlossen hat, sind ein vernünftiger Schritt.»

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Und der Japaner sagte mit Blick auf die ADUO-Einschätzung: «Wir haben die Informationen von der FIA bekommen und hoffen nun, im Sommer nachlegen zu können. Wir arbeiten daran, die Verbrenner-Leistung zu steigern. Unsere Erwartungen und die Einschätzung der FIA sind ähnlich. Ich denke, Red Bull Powertrains hat grossartige Arbeit geleistet, und ich respektiere, was sie geschafft haben. Die Zahl, die wir von der FIA erhalten haben, war für uns durchaus angemessen.»

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