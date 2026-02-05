Horner über Motoren-Trick: «Wer konservativ ist, steht nicht an der Spitze»

Da ist Mercedes-Teamchef Toto Wolff mal eben der Kragen geplatzt. Der Österreicher ist auf die Unterstellung angesprochen worden, dass Mercedes (und auch Red Bull Powertrains/Ford) einen unfairen Vorteil erlangt habe.

Werbung

Werbung

Gegner wütend – und machtlos

Zur Erinnerung: Die Konkurrenz von Mercedes hat Bedenken darüber geäussert, dass Mercedes und Red Bull Powertrains/Ford einen cleveren Weg gefunden haben, mehr Leistung aus dem Triebwerk zu kitzeln, ohne jedoch das Reglement zu verletzen.

Dieser Motorentrick könnte so funktionieren: Das Verdichtungsverhältnis des Motors wird von den Regelhütern der FIA statisch und bei Umgebungstemperatur gemessen, es liegt 2026 bei 16:1. Der Knackpunkt – Mercedes und RBPT/Ford sollen von der Wärmeausdehnung im Betrieb des Motors profitieren, um eine höhere Verdichtung zu erreichen (18:1). Und das ergäbe Vorteile in Sachen Leistung und Effizienz. Die Rede ist von einem Plus von 15 bis 20 PS oder (je nach Art Rennstrecke) 0,2 bis 0,3 Sekunden pro Runde oder 15 bis 20 Sekunden auf eine Renndistanz.

FIA hält sich derzeit zurück

Ferrari, Honda und Audi haben sich bei den Regelhütern der FIA dafür starkgemacht, sich das genauer anzusehen. Aber bei dieser Sitzung kam wohl heraus, dass es derzeit aus Sicht des Reglements keinen Ansatzpunkt gibt, einen möglichen sehr cleveren Kniff von Mercedes und RBPT zu unterbinden.

Werbung

Werbung

Toto Wolff sagt: «Was die Motorenfrage betrifft, so verstehe ich nicht, dass sich einige Teams mehr auf die anderen konzentrieren und einen Fall weiter diskutieren, der aus unserer Sicht völlig klar und ist. Die Kommunikation mit der FIA war da sehr positiv, und das nicht nur in Bezug auf das Kompressionsproblem, sondern auch bei anderen Themen.»

Toto Wolff: «Kriegt euren Mist gebacken!»

Wolff hat für die Gegner eine klare Botschaft: «Kriegt euren Mist gebacken! Heimliche Treffen abhalten, im Geheimen Briefe schreiben und versuchen, Testmethoden zu erfinden, die es gar nicht gibt. Es ist glasklar, was die Vorschriften besagen. Es ist eindeutig, was die Standardverfahren für jeden Motor sind, auch ausserhalb der Formel 1.»

Nun hat sich auch der frühere Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner zur Motoren-Kontroverse geäussert. Der Engländer sagt: «Formel 1 bedeutet, immer wieder die Grenzen zu verschieben, es geht darum, wie man die Regeln interpretiert – das war schon immer so und wird es auch immer bleiben.»

Christian Horner: «Du musst halt schon ans Limit gehen»

«Die konservativsten Teams stehen nie an der Spitze des Feldes. Man muss schon ans Limit gehen. Einige der klügsten Ingenieure der Welt haben sich diese Regeln angesehen und dann Tag und Nacht überlegt: 'Okay, wie kann ich die Leistung maximieren?'»

Werbung