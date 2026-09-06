Hülkenberg (Audi): «Heikel wie noch nie» – Bortoleto 1/1000 hinter Hamilton

Nico Hülkenberg hatte schon vor dem Monza-Wochenende festgehalten, dass es ein hartes Stück Arbeit werde, in der Monza-Quali unter die besten Zehn vorzustossen. Und genau so kam es auch. Der grösste Pechvogel dabei ist Nicos Teamgefährte Gabriel Bortoleto: Lewis Hamilton rutschte zum Schluss von Q2 mit Ach und Krach eine Runde weiter, zu Lasten von Gabi, der eine Tausendstelsekunde auf den Ferrari-Star verlor!

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Nico Hülkenberg wurde gefragt, was ihm an diesem Tag das Leben schwergemacht habe. Nico fragte zurück: «Die Frage wäre eher – was denn nicht? Das war heute alles sehr auf Kante genäht. Im ersten Teil der Quali hatte ich immer wieder Autos vor mir, die einen Tick schneller waren. Sie zogen mir weg, also konnte ich nicht vom Windschatten profitieren. Die Autos sind da so heikel, wie ich das hier in Monza noch nie erlebt habe.»

«Einen Windschatten zu finden und ihn perfekt zu nutzen, das macht hier einen Riesen-Unterschied. Aber solche Schwankungen, das ist für mich unerklärbar. So sensibel habe ich es noch nie erlebt.»

«Es war unglaublich schwierig, das alles richtig zu timen. Erst im letzten Lauf ist mir in dieser Hinsicht eine gute Runde gelungen. Die Runde war sauber, aber nicht schnell genug für die ersten Zehn.»

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Natürlich ist nicht alles schlecht: «Wir wussten, dass Monza für uns nicht die einfachste Strecke ist. Aber dann haben wir in Sachen Top-Speed sogar besser abgeschnitten als erwartet. Von daher ist es positiv, wie nahe wir den ersten Zehn gekommen sind.»